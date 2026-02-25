Ngày thơ Việt Nam lần thứ 24 và "phẩm giá của thơ ca" trong kỷ nguyên mới

Thông tin được Hội Nhà văn Việt Nam công bố trong cuộc họp báo vào ngày 25/2, tại Hà Nội.

Phát biểu tại họp báo, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - cho biết, với chủ đề Trước biển lớn và tỉnh Quảng Ninh là đơn vị đăng cai tổ chức, ngày thơ năm nay là sự kết hợp của thi ca và biển cả.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - phát biểu tại họp báo (Ảnh: H.H).

Quảng Ninh cũng là địa phương đầu tiên tổ chức sự kiện Ngày thơ trên quy mô tỉnh vào năm 1988, nhân kỷ niệm 520 năm nhà vua Lê Thánh Tông đề thơ trên vách núi Bài Thơ, trước khi Ngày thơ Việt Nam ra đời trên phạm vi toàn quốc năm 2003, do Hội Nhà văn Việt Nam chủ trì.

Theo nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, sự kiện Ngày thơ Việt Nam lần thứ 24 diễn ra trong bối cảnh đất nước vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, mở ra một giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn chiến lược dài hạn.

Hình ảnh “trước biển lớn” được xem như một ẩn dụ cho hành trình vươn mình của dân tộc, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045 - dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước.

Trong tiến trình đó, văn học nghệ thuật nói chung và thi ca nói riêng tiếp tục được xác định là nguồn lực tinh thần quan trọng, góp phần bồi đắp bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần tự chủ và khát vọng phát triển của con người Việt Nam trong thời đại mới.

Một trong những hoạt động trung tâm của Ngày thơ Việt Nam lần thứ 24 là Đêm thơ Nguyên tiêu Trước biển lớn, diễn ra tối 3/3.

Chương trình giới thiệu các tác phẩm về biển của nhiều thế hệ nhà thơ. Công chúng sẽ được thưởng thức thơ của các tác giả như: Nguyễn Khoa Điềm, Hữu Thỉnh, Trần Nhuận Minh, Trần Đăng Khoa, Thuận Hữu, Nguyễn Thị Hồng Ngát, Nguyễn Việt Chiến, Đặng Huy Giang, Phạm Đương… cùng những gương mặt trẻ như: Trang Thanh, Lữ Mai, Nguyễn Thị Kim Nhung.

Điểm mới đáng chú ý của đêm thơ năm nay là hình thức kết hợp giữa thơ và âm nhạc. Theo đó, các nhà thơ - tác giả sẽ trực tiếp chia sẻ về hoàn cảnh ra đời và đọc nguyên tác bài thơ, sau đó khán giả thưởng thức những ca khúc được phổ từ chính tác phẩm này.

Trong khuôn khổ chương trình, bên cạnh tiết mục mở màn ngâm bài thơ Nguyên tiêu của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo truyền thống, công chúng còn được thưởng thức một số tiết mục nghệ thuật đặc sắc về mảnh đất và con người Quảng Ninh do nghệ sĩ địa phương trình diễn.

Ngày thơ năm nay có sự tham gia của nhà thơ Mỹ Bruce Weigl - một trong hai cựu binh Mỹ được Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Hữu nghị năm 2024 vì những đóng góp trong việc quảng bá văn học Việt Nam và thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ.

Nhà văn Nguyễn Bình Phương (Ảnh: H.H).

Bên cạnh hoạt động biểu diễn, trong khuôn khổ Ngày thơ Việt Nam lần thứ 24 sẽ diễn ra tọa đàm học thuật Phẩm giá của thơ ca vào sáng 3/3. Tọa đàm do Đại tá, nhà văn, nhà thơ Nguyễn Bình Phương - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - chủ trì.

Theo ông Nguyễn Bình Phương, những năm qua, Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm chuyên đề về thơ ca, song lần này ban tổ chức mong muốn có cái nhìn bao quát hơn.

Đại diện ban tổ chức cho biết, tọa đàm là nơi để các nhà thơ, nhà văn trao đổi và cùng phản biện.

Trong thời đại ngày nay, đặc biệt là sự phát triển, lan tỏa của mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo, với tư cách người cầm bút, nhà thơ sẽ phải làm gì để giữ được bản lĩnh, nhân cách, bảo vệ và sáng tạo những giá trị thơ ca đích thực, làm nên phẩm giá của nhà thơ.

Việc bàn về “phẩm giá” chính là việc xây dựng, gìn giữ và bảo vệ những giá trị cốt lõi của thơ trước các biến động lớn của đời sống xã hội đương đại.

Một trong những thách thức được đặt ra tại tọa đàm là tác động của công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, đối với hoạt động sáng tạo và tiếp nhận thơ ca.

Bên cạnh đó, sự bùng nổ của mạng xã hội với những tranh luận, phát ngôn và va chạm giữa các tác giả cũng có thể ảnh hưởng đến cách xã hội nhìn nhận giá trị của thơ ca. Theo ban tổ chức, đây là những vấn đề cần được nhìn nhận thẳng thắn, trong tinh thần trách nhiệm của người cầm bút.

Một nét mới nữa của Ngày thơ năm nay là ban tổ chức chủ động mang thơ ra ngoài không gian của hội trường và sân khấu, trực tiếp đến với công chúng yêu thơ rộng rãi.

Ban tổ chức sẽ thành lập một số nhóm các nhà thơ, đi xuống các hầm mỏ, đến với học sinh, sinh viên các trường đại học; các nhà máy và đơn vị bộ đội trên địa bàn tỉnh để giao lưu, nói chuyện về thi ca và đọc thơ cho công chúng. Chủ trương này sẽ được tiếp tục thực hiện trong những lần tổ chức tiếp theo của Ngày thơ Việt Nam.

Không gian Ngày thơ năm nay còn có khu trưng bày 50 câu thơ hay về biển, được tuyển chọn từ thơ cổ đại, trung đại đến hiện đại. Các tác phẩm được trình bày trên những “cánh buồm thơ” do nhiếp ảnh gia Dương Minh Long thiết kế; đồng thời ông cũng là người đảm nhiệm toàn bộ không gian mỹ thuật của Ngày thơ Việt Nam năm nay.

Nhân dịp này, Nhà xuất bản Hội Nhà văn cho ra mắt tuyển tập thơ Trước biển lớn, tuyển chọn những tác phẩm tiêu biểu gắn với chủ đề.