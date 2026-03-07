Chuyện tình của Hòa Minzy và bạn trai quân nhân bắt đầu khi nào?

Theo chia sẻ từ ê-kíp sản xuất chương trình Sao nhập ngũ với phóng viên báo Dân trí, Hòa Minzy và Thăng Văn Cương quen biết nhau qua chương trình này.

Câu chuyện tình cảm của Hòa và Cương có thể đã nảy mầm từ khi ghi hình chương trình vào năm 2022.

Hòa Minzy và Văn Cương khi cùng tham gia chương trình "Sao nhập ngũ" (Ảnh: Nhà sản xuất).

Đại diện ê-kíp sản xuất chương trình Sao nhập ngũ có Hòa Minzy tham gia cho biết, Văn Cương khi đó là một trong những chiến sĩ gây ấn tượng đặc biệt với khán giả. Anh được nhớ đến bởi nụ cười tỏa nắng và sự thân thiện, từng xuất hiện nổi bật trong phần giới thiệu các chiến sĩ cũ của chương trình.

“Thực chất Hòa Minzy và Văn Cương mới chỉ quen biết nhau từ khi ghi hình Sao nhập ngũ mùa 2022. Thời điểm đó, họ đơn giản là tình đồng chí, đồng đội và có sự gắn kết qua các hoạt động của chương trình”, đại diện ê-kíp chia sẻ.

Theo người này, việc cả hai cùng xuất thân từ miền quê Bắc Ninh - Bắc Giang, hai địa phương khá gần nhau, phần nào tạo nên sự đồng điệu và gần gũi. Sau khi chương trình kết thúc, nhóm nghệ sĩ nhiều lần quay trở lại thăm đơn vị, và đó có thể là cơ hội để Hòa Minzy và Văn Cương gặp lại, dần phát triển mối quan hệ.

Bạn trai quân nhân chăm sóc Hòa Minzy khi tham gia chương trình thực tế (Video: Sao nhập ngũ).

Tuy nhiên, trong thời gian ghi hình năm 2022, ê-kíp gần như không nhận ra dấu hiệu đặc biệt nào giữa hai người.

“Lần đầu gặp nhau, giữa hai người cũng không thể hiện cảm xúc gì đặc biệt. Trên bề mặt, họ vẫn giữ khoảng cách khá rõ ràng nên không ai phát hiện điều gì”, đại diện chương trình cho biết.

Chỉ đến khi dựng hậu kỳ, ê-kíp mới thoáng cảm nhận được sự quan tâm khác thường giữa hai người, nhưng cũng không đủ để khẳng định về một mối quan hệ tình cảm. Trong quá trình ghi hình, các thành viên ê-kíp cũng rất ít thời gian theo dõi sinh hoạt riêng của nghệ sĩ sau khi kết thúc công việc.

Hòa Minzy và Thăng Văn Cương (Ảnh: Facebook nhân vật).

Một chi tiết đáng chú ý là dù không thể hiện nhiều trong lúc ghi hình, Văn Cương được cho là đã dành tình cảm cho Hòa Minzy từ khá lâu. Theo quan sát từ mạng xã hội của anh, nhiều người trong ê-kíp nhận ra nam quân nhân có vẻ “thầm thương trộm nhớ” nữ ca sĩ trong thời gian dài trước khi hai người chính thức trở thành một cặp.

Đến năm 2025, khi Sao nhập ngũ tiếp tục ghi hình, Văn Cương vẫn xuất hiện trong chương trình. Trong quá trình dựng hình, ê-kíp có bắt gặp một vài khoảnh khắc nhỏ cho thấy anh khá lo lắng và quan tâm tới Hòa Minzy khi cô thực hiện nhiệm vụ. Tuy vậy, những chi tiết này cũng rất kín đáo.

Theo tiết lộ từ ê-kíp, chuyện tình cảm của Hòa Minzy và Văn Cương được giữ bí mật gần như tuyệt đối trong nhiều năm. Trong toàn bộ ê-kíp chỉ có một người biết về mối quan hệ này và cũng giữ kín thông tin theo mong muốn của nữ ca sĩ.

“Chúng tôi luôn mong Hòa có được hạnh phúc trọn vẹn sau những nỗ lực trong sự nghiệp. Vì vậy khi biết chuyện, người trong ê-kíp cũng giữ kín hoàn toàn cho đến khi cô chính thức công bố”, đại diện chương trình nói.

Ngay cả khi Hòa Minzy chia sẻ hình ảnh nắm tay bạn trai quân nhân trên mạng xã hội, nhiều thành viên trong ê-kíp vẫn bất ngờ. “Cảm giác như ngủ qua một đêm, sáng dậy thấy mạng xã hội tràn ngập tin vui của Hòa”, người này kể.

Về phía Văn Cương, ê-kíp cho biết anh đang công tác trong quân đội, thuộc Quân đoàn 12 (trước đây là Quân đoàn 2). Các thông tin cụ thể về nhiệm vụ và gia đình được giữ kín theo mong muốn của anh.

Trong mắt những đồng đội từng làm việc chung, Văn Cương là người có trách nhiệm, hòa đồng và luôn mang lại cảm giác tin cậy. Dù khá ít nói trong quá trình ghi hình, anh lại rất quan tâm tới mọi người xung quanh.

“Anh ấy tạo cho người đối diện cảm giác vững chãi, ấm áp. Điều khiến chúng tôi nhớ nhất là nụ cười rất tươi và nguồn năng lượng tích cực của Văn Cương”, đại diện ê-kíp chia sẻ.

Văn Cương ôm bé Bo - con trai riêng của Hòa Minzy (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trưa 7/3, Hòa Minzy chính thức xác nhận mối quan hệ với bạn trai tên Văn Cương. Cả hai cùng sinh năm 1995 và đều lớn lên ở khu vực Bắc Ninh – Bắc Giang.

Nữ ca sĩ chia sẻ trên trang cá nhân: “Nhà em trồng lúa trồng khoai, nhà anh trồng vải trồng rau đầy vườn. Chúng em ở Bắc Ninh - Bắc Giang nay đã về lại làm một. Chúng em yêu nước và cùng yêu nhau”.

Cô cũng xúc động khi gia đình bạn trai đã sang hỏi cưới trong lúc ông nội cô vẫn còn sống. “Tôi vui vì anh và bố mẹ đã kịp qua hỏi cưới khi ông nội còn sống, để ông biết cháu gái ông được trân trọng nhường nào”, nữ ca sĩ viết.

Sau khi Hòa Minzy gây chú ý khi chính thức chia sẻ về chuyện hôn nhân với Đại úy Thăng Văn Cương, mới đây nam quân nhân cũng đã có chia sẻ đầu tiên.

Cụ thể, trên trang cá nhân, Thăng Văn Cương đăng tải loạt hình ảnh đời thường bên Hòa Minzy và bé Bo, kèm theo dòng chia sẻ đầy tình cảm dành cho nữ ca sĩ: "Cảm ơn em vì tất cả, anh và bố mẹ, gia đình rất hạnh phúc khi có em làm vợ làm dâu. Anh sẽ cố gắng phấn đấu vì tương lai của chúng ta và các con. Anh yêu em, vợ ơi!".

Hình ảnh hạnh phúc của Hòa Minzy và Thăng Văn Cương (Ảnh: Facebook nhân vật).

Sau nhiều năm kín tiếng, chuyện tình của Hòa Minzy và chàng quân nhân Văn Cương nhận được nhiều lời chúc phúc từ khán giả, bạn bè và gia đình hai bên.