Quỳnh Kool ngày càng đẹp và gợi cảm sau 9 năm từ phim "Đi qua mùa hạ"

Quỳnh Kool tên khai sinh là Nguyễn Thị Thu Quỳnh (SN 26/7/1995). Từ khi còn nhỏ, cô đã có niềm đam mê với diễn xuất. Sau đó cô theo học tại Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội. Vai diễn đáng chú ý đầu tiên của Quỳnh Kool là ở bộ phim truyền hình dài 30 tập Đi qua mùa hạ (2017).

Trong phim, Quỳnh Kool đảm nhận vai Quế. Thời điểm ấy, nữ diễn viên khá gầy, gương mặt hốc hác và diễn xuất vẫn có phần non nớt. Nhắc lại kỷ niệm khi tham gia bộ phim này, cô từng chia sẻ: “Lúc đó tôi còn tự đánh nền đen đậm để giống cô gái nhà quê làm ruộng đồng. Còn lại hầu như để mặt mộc khi quay phim, nhiều hôm da đen sạm vì không có gì bảo vệ. Xem lại, thấy mình xấu quá".

Trong Quỳnh búp bê (2018), Quỳnh Kool vào vai Đào - cô gái có vẻ ngoài trong sáng nhưng tính cách trẻ con, ích kỷ - nên nhận nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả.

Nữ diễn viên từng cho biết, thời điểm đóng phim này, cô khá gầy nên mặt hơi hóp, không xinh lắm.

Khi đóng phim Mẹ ơi, bố đâu rồi (5/11/2018-15/1/2019), Quỳnh Kool cho biết cô đã “có da có thịt” hơn so với trước nên ngoại hình cũng khác hẳn.

Ở giai đoạn này, nhan sắc của nữ diễn viên cũng được nhận xét có nhiều thay đổi tích cực. Gương mặt trở nên đầy đặn, xinh xắn và “baby” hơn. Quỳnh Kool cũng thừa nhận cô khá thích hình ảnh của mình trong thời điểm này.

Quỳnh Kool trong các phim Nàng dâu order lên sóng 2019 (trái) và Nhà trọ Balanha (2020), cô tiếp tục ghi điểm với vẻ ngoài tươi trẻ, rạng rỡ.

Nữ diễn viên cũng thường xuyên thay đổi kiểu tóc, từ tóc ngắn chấm vai duỗi thẳng đến tóc uốn sóng nhẹ, nhưng vẫn giữ được nét đẹp tươi trẻ ở giai đoạn này.

Nhan sắc ngọt ngào, nữ tính của Quỳnh Kool trong Đừng bắt em phải quên (2020). Đây cũng là bộ phim đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Quỳnh Kool, khi cô lần đầu đảm nhận vai chính sau nhiều năm chỉ xuất hiện với các vai quần chúng và vai phụ.

Quỳnh Kool thời điểm đóng phim Hướng dương ngược nắng. Cô vào vai tiểu thư Minh Ngọc, nhân vật có tạo hình sang chảnh, giàu có nhất của Quỳnh Kool. Cô liên tục xuất hiện với những bộ cánh thời thượng, đắt đỏ khiến người xem phải xuýt xoa.

Vẻ đẹp trưởng thành, thanh lịch của Quỳnh Kool trong phim Chúng ta của 8 năm sau.

Ở Gió ngang khoảng trời xanh (2025), Quỳnh Kool từng gây chú ý với ngoại hình khác lạ, nhận nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả. Nữ diễn viên cho biết, cô chủ động tăng cân để phù hợp với tạo hình nhân vật.

Quỳnh Kool đang nhận được nhiều sự chú ý khi đảm nhận vai nữ chính Thương trong phim Bước chân vào đời.

Bỏ qua những tranh luận về tạo hình cô giáo của Quỳnh Kool trong phim, nhan sắc của nữ diễn viên vẫn được nhận xét nổi bật trong nhiều khung hình, thậm chí có khán giả khen cô như “thần tiên tỷ tỷ”.

Có thể thấy sắc vóc của Quỳnh Kool ngày càng đẹp và gợi cảm. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên 9X thường xuyên chia sẻ những hình ảnh táo bạo. Cô từng tâm sự rằng, bản thân muốn thử nghiệm nhiều phong cách khác nhau.

Quỳnh Kool sở hữu số đo 3 vòng 85-64-93 cm và để giữ vóc dáng thon gọn, quyến rũ như hiện tại, cô đã duy trì việc tập luyện thể dục thường xuyên, đồng thời áp dụng chế độ ăn uống khoa học.

Ảnh: VTV, Facebook nhân vật