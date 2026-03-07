Hòa Minzy công khai bạn trai là quân nhân, đã ra mắt gia đình?

Trong bức ảnh, Hòa Minzy diện áo dài đỏ truyền thống, còn người đàn ông mặc quân phục. Cả hai nắm tay nhau, ánh mắt tình tứ.

Kèm theo hình ảnh, giọng ca sinh năm 1995 viết: “Một tình yêu được bố mẹ gia đình đồng ý, chứng kiến và tôn trọng. Đàng trai qua thưa hỏi đàng hoàng. Nghe tưởng chừng đơn giản và bình thường nhưng lại là thứ hạnh phúc đáng giá nhất, thực sự rất hạnh phúc”.

Hòa Minzy gây xôn xao khi đăng ảnh bên một quân nhân (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nữ ca sĩ cho biết đây chính là người đàn ông giấu mặt từng xuất hiện trong đoạn clip cô đăng tải trước đó.

“Mọi người muốn xem mặt bạn nam trong clip thì có luôn, xem đi. Fan không cần tò mò thông tin trên mạng, tôi dần dần sẽ nói cho mọi người hết thôi. Đến ngày đẹp trời là mời fan đi ăn cỗ liền, không phải nôn”, cô hài hước chia sẻ.

Bài đăng của Hòa Minzy nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn, đạt hơn 1 triệu lượt xem chỉ sau chưa đầy một giờ. Nhiều khán giả cho rằng nữ ca sĩ chính thức công khai bạn trai và úp mở chuyện kết hôn. Tuy nhiên, cũng có ý kiến nhận định đây có thể chỉ là nam chính xuất hiện trong MV mới của cô mang tên Ngày về cưới em.

Phóng viên Dân trí liên hệ với Hòa Minzy nhưng chưa nhận được phản hồi. Một nguồn tin riêng cho biết Hòa Minzy và bạn trai (quê ở Bắc Ninh) đã hẹn hò một thời gian. Thời gian gần đây, nữ ca sĩ chủ yếu ở quê nhà. Một số khán giả cũng nhận ra bạn trai quân nhân từng đồng hành với Hòa Minzy trong chương trình Sao nhập ngũ.

Đáng chú ý, chị gái Hòa Minzy - MC Nguyễn Hằng - cũng chia sẻ lại bài viết của em gái: “Rồi xong nhé, quá đẹp! Nghĩ cũng thương nó, tuy giỏi và thành công nhưng sự nghiệp vất vả, tình duyên lận đận. Bao năm luôn khao khát yêu và được yêu, nay có được bờ vai vững chãi để an tâm dựa vào. Gia đình chúc phúc cho hai em”.

Nhiều người nhận ra, bối cảnh Hòa Minzy chụp cùng người đàn ông là trước nhà riêng của cô (Ảnh: Facebook nhân vật).

Bên dưới phần bình luận, nhiều đồng nghiệp cũng để lại lời chúc mừng. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung viết: “Định trêu em tiếp mà thôi, phải dừng lại để chúc em hạnh phúc thật nhiều rồi”. Ca sĩ Chi Pu chia sẻ: "Sao em bảo chị không được nói gì hết mà giờ em đánh úp chị. Mình còn nhiều tư liệu mật ai cần thì nhắn tin nhé". Hoa hậu Hương Giang bình luận: "Em rể bảnh quá"...

Khi một khán giả tò mò về danh tính người đàn ông, Hòa Minzy đáp lại dí dỏm: “Bố mẹ bạn làm nông dân, có trồng thêm vải, rau, ngô bán nữa”. Trước những lời chúc mừng của người hâm mộ, nữ ca sĩ cũng gửi lời cảm ơn.

Trước đó, Hòa Minzy từng gây chú ý khi đăng tải hình ảnh thân mật bên một người đàn ông mặc quân phục nhưng giấu mặt, khiến nhiều khán giả tò mò. Nữ ca sĩ sau đó cho biết đây chỉ là “món quà đầu năm” cô muốn gửi tặng người hâm mộ.

Đời tư của Hòa Minzy nhận được nhiều sự quan tâm kể từ khi cô chia tay thiếu gia Nguyễn Minh Hải vào năm 2022. Những năm qua, nữ ca sĩ làm mẹ đơn thân, nuôi con trai bé Bo (con chung của cô và Minh Hải).

Bên cạnh sự nghiệp ca hát, Hòa Minzy còn được khán giả yêu mến nhờ hình ảnh người mẹ khéo léo, giàu tình cảm. Những khoảnh khắc tương tác giữa cô và bé Bo thường xuyên thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Cuộc sống riêng tư của Hòa Minzy nhận được nhiều sự chú ý (Ảnh: Facebook nhân vật).

Dù bận rộn chăm sóc con trai, Hòa Minzy vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật sôi nổi. Cô tích cực chạy show ca hát, làm MC, tham gia các chương trình truyền hình và kinh doanh bất động sản.

Trong năm qua, nữ ca sĩ có nhiều hoạt động đáng chú ý khi ra mắt các sản phẩm âm nhạc như Bắc Bling, Nỗi đau giữa hòa bình, đồng thời tổ chức đêm nhạc cá nhân và nhận được nhiều giải thưởng âm nhạc.

Về đời tư, Hòa Minzy cũng nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò. Đáng chú ý là mối quan hệ thân thiết giữa cô và cầu thủ Nguyễn Văn Toàn. Tuy nhiên, cả hai đều khẳng định chỉ là bạn bè thân thiết.