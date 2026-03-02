Sốt vé Đảo hoa hậu: 10.000 người tranh mua 1.000 vé, giá chợ đen gấp 7 lần

“Đảo hoa hậu” cháy vé dù đổi sang sân khấu 1.000 chỗ

Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên quen mặt như BB Trần, Ngọc Phước, Hải Triều, Bé 7… cùng nhiều khách mời, tạo nên sức hút mạnh mẽ ngay từ những suất diễn đầu tiên.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, hai suất diễn ngày 15/3 và 22/3 nhanh chóng "cháy vé" ngay sau khi mở bán.

Các nghệ sĩ góp mặt trong "Đảo hoa hậu" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trước sức mua của khán giả tăng cao, ê-kíp quyết định chuyển địa điểm từ Nhà hát Thanh Niên sang Nhà hát Bến Thành với không gian có sức chứa khoảng 1.000 người. Dù vậy, chỉ ít giờ phát hành qua Ticketbox, toàn bộ vé của hai đêm diễn trong tháng 3 đã được bán hết.

Có thời điểm, hàng chờ trực tuyến ghi nhận gần 10.000 người xếp hàng mua vé, trong khi tổng số ghế tại Nhà hát Bến Thành chỉ khoảng 1.000 chỗ, tạo nên cuộc “đua vé” căng thẳng.

Giá vé dao động từ 350.000 đồng đến 500.000 đồng, gồm các hạng lầu, thường, VIP và VVIP, được đánh giá là phù hợp với mặt bằng chung của sân khấu kịch hiện nay.

Các suất diễn trong tháng 3 đều ở tình trạng "cháy vé" (Ảnh: Chụp màn hình).

Sức nóng của vở diễn cũng kéo theo tình trạng chuyển nhượng vé sôi động trên các hội nhóm mạng xã hội. Nhiều bài đăng rao bán lại vé xuất hiện ngay sau khi hệ thống báo hết chỗ.

Theo ghi nhận, giá vé “chợ đen” cao gấp đôi, thậm chí cao hơn nhiều so với giá gốc nhưng vẫn có người tìm mua.

Trên mục vé bán lại của Ticketbox, mức chênh lệch thậm chí bị đẩy lên đáng kể. Cụ thể, vé hạng thường có giá niêm yết khoảng 400.000 đồng nhưng được rao bán lại từ 1,2 đến 2,8 triệu đồng/vé, cho thấy tăng 7 lần so với giá ban đầu. Tình trạng này khiến không ít khán giả lo ngại về nguy cơ mua phải vé không hợp lệ.

Giá vé bán lại tăng gấp 10 lần so với giá gốc (Ảnh: Chụp màn hình).

Diễn viên Ngọc Phước cho biết, bản thân cô và ê-kíp cũng bất ngờ trước sức hút của vở diễn. Ban đầu, khi chuyển sang sân khấu 1.000 chỗ, các nghệ sĩ kỳ vọng sẽ có thêm nhiều khán giả được vào xem. Tuy nhiên, con số hàng nghìn người xếp hàng trực tuyến vượt ngoài dự đoán.

Nữ diễn viên đồng thời kêu gọi khán giả thận trọng trước tình trạng vé “chợ đen”, tránh bị lừa đảo, đồng thời cho biết vở diễn sẽ tiếp tục có thêm suất mới trong thời gian tới.

Lý giải sức hút của "Đảo hoa hậu"

Đảo hoa hậu ra mắt từ tháng 10/2025 và đến nay đã có hơn 20 suất diễn. Kịch bản được xây dựng theo mô-típ một cuộc thi hoa hậu giả tưởng, nơi các diễn viên hóa thân thành thí sinh, liên tục tung hứng với những mảng miếng hài hước và phần ứng xử ngẫu hứng.

Điểm đặc biệt khiến khán giả thích thú là ở mỗi đêm diễn thường có một nghệ sĩ nổi tiếng ngồi dưới khán đài, bất ngờ trở thành giám khảo đặt câu hỏi trực tiếp cho dàn thí sinh trên sân khấu.

Thời gian qua, nhiều gương mặt quen thuộc của showbiz đã xuất hiện trong vai trò khách mời đặc biệt như Hoa hậu Hương Giang, Minh Hằng, Phương Mỹ Chi… góp phần tạo nên những màn tương tác bất ngờ và khác biệt ở từng suất diễn.

Các diễn viên đầu tư chỉn chu về trang phục (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Trầm Thanh Thảo - Phó Giám đốc Công ty TNHH Sân khấu Nghệ thuật Thái Dương, đơn vị chủ quản Nhà hát kịch Thanh Niên và Nhà hát kịch IDECAF - cho biết sức hút của vở diễn đến từ sự chỉn chu trong đầu tư và cách lồng ghép nhiều yếu tố giải trí hiện đại, bắt kịp xu hướng.

Theo anh, điểm sáng của vở nằm ở sự sáng tạo và mới mẻ trong cách dàn dựng. Tác phẩm mang đậm màu sắc giải trí, hài hước nhưng không sa đà vào bi kịch nặng nề hay những triết lý quá sâu về tâm lý, xã hội. Thay vào đó, câu chuyện được kể bằng tinh thần vui tươi, tích cực, giúp khán giả dễ tiếp nhận trong mọi tình huống.

"Khán giả đến rạp ở thời điểm hiện tại chủ yếu muốn tìm sự thư giãn, tiếng cười và năng lượng tích cực, hơn là những vở diễn quá nặng về triết lý hay tâm lý", anh Thảo nhận định.

Hàng nghìn người xếp hàng chờ mua vé "Đảo hoa hậu" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Về đối tượng khán giả, anh cho biết vở diễn hướng đến nhiều lứa tuổi. Tuy nhiên, trong bối cảnh đời sống đô thị nhiều áp lực, nhu cầu giải trí ngày càng cao, nên những tác phẩm mang tính giải tỏa cảm xúc tích cực sẽ có lợi thế tiếp cận công chúng rộng rãi hơn, đặc biệt là khán giả trẻ.

Các chi tiết bắt trend (trào lưu), lời thoại gần gũi, tình huống mới mẻ cũng góp phần giúp vở diễn tạo được sự đồng cảm và thích thú.

Bên cạnh nội dung, yếu tố hình ảnh cũng được đầu tư kỹ lưỡng. Trang phục, tạo hình của diễn viên được chăm chút, lộng lẫy và bắt mắt, tạo nên hiệu ứng thị giác ấn tượng trên sân khấu. Mỗi nghệ sĩ khi xuất hiện đều có sự chuẩn bị kỹ về ngoại hình, từ phục trang đến tóc tai, góp phần tạo nên một tổng thể chỉn chu.

Anh Thảo cũng đánh giá cao khả năng tung hứng, tương tác linh hoạt của các diễn viên. Những màn đối đáp duyên dáng, xử lý tình huống bất ngờ và tương tác trực tiếp với khán giả đã tạo nên nhiều tiếng cười tự nhiên.

Ngoài ra, việc các trích đoạn hài hước được chia sẻ trên mạng xã hội cũng góp phần lan tỏa sức hút của vở diễn, kích thích sự tò mò của người chưa xem. Một điểm thú vị khác là sự kết nối giữa nghệ sĩ biểu diễn và những nghệ sĩ khách mời đến xem, tạo thêm những khoảnh khắc bất ngờ và điểm nhấn đặc biệt cho mỗi suất diễn.