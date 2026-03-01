Ca khúc nhạc Việt gây sốt dịp Tết, chạm mốc 1 tỷ lượt xem sau hơn 1 tháng

Sau hơn 1 tháng ra mắt, MV Trộm vía của Vũ Thùy Linh ghi nhận cột mốc ấn tượng khi đạt 1 tỷ lượt xem trên các nền tảng số, trở thành một trong những sản phẩm nhạc Việt có tốc độ lan tỏa mạnh mẽ nhất đầu năm nay.

Ca khúc thu hút bởi giai điệu rộn ràng, bắt tai, phù hợp thời điểm Tết Nguyên đán.

Theo số liệu thống kê mới nhất, tổng lượt xem của các nội dung liên quan đến MV đã đạt 1 tỷ, trong đó phần lớn đến từ nội dung do người dùng sáng tạo (UGC) với 965 triệu lượt xem, bên cạnh 43,3 triệu lượt xem từ nội dung chính thức (PGC).

Tổng số video được tạo ra xoay quanh ca khúc đạt hơn 1,5 triệu nội dung, cho thấy mức độ hưởng ứng cao từ cộng đồng mạng.

Ca khúc "Trộm vía" chạm mốc 1 tỷ lượt xem chỉ sau 1 tháng phát hành (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Trong quá trình lan tỏa, nền tảng TikTok giữ vai trò chủ lực, góp phần tạo nên hiệu ứng phủ sóng mạnh mẽ cho Trộm vía.

Âm thanh của ca khúc nhanh chóng được người dùng lựa chọn làm nhạc nền cho các video ghi lại khoảnh khắc sum họp gia đình, gặp gỡ hai bên thông gia, đám hỏi - đám cưới cũng như sinh hoạt đời thường của các cặp đôi ở nhiều vùng miền khác nhau.

Việc khán giả chủ động sáng tạo và chia sẻ nội dung trong suốt hơn 1 tháng qua đã góp phần đưa ca khúc trở thành một trong những xu hướng nổi bật trên mạng xã hội dịp Tết.

Đồng thời, giúp ca khúc vượt khỏi khuôn khổ của một MV thông thường, tạo nên hiệu ứng cộng hưởng tích cực, nơi khán giả không chỉ là người thưởng thức mà còn trực tiếp tham gia vào hành trình lan tỏa những giá trị ý nghĩa.

Một trong những yếu tố đặc biệt giúp MV đạt được sức bật lớn chính là thời điểm Tết Nguyên đán, giai đoạn mà nhu cầu giải trí, chia sẻ cảm xúc và kết nối gia đình của khán giả tăng cao.

Trong không khí đoàn viên, những nội dung mang màu sắc tích cực, gần gũi và dễ tạo cảm xúc đồng điệu thường nhận được sự quan tâm lớn hơn.

MV "Trộm vía" chạm mốc 1 tỷ lượt xem (Video: YouTube).

Lấy hình ảnh là cô dâu Việt Nam lấy chồng ở các vùng miền khác nhau, Trộm vía khai thác một lát cắt gần gũi của đời sống hiện đại: Dù khác biệt về văn hóa địa phương, phong tục hay nếp sống, sự đồng điệu trong tình cảm gia đình vẫn là điểm chung kết nối mọi người.

Chính sự gần gũi ấy giúp khán giả dễ dàng nhìn thấy hình ảnh của chính mình hoặc những người xung quanh trong câu chuyện của sản phẩm.

Bên cạnh hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên nền tảng số, Vũ Thuỳ Linh cho biết cô khá bất ngờ trước cách khán giả đón nhận ca khúc một cách tự nhiên và gần gũi.

Theo chia sẻ từ giọng ca Trộm vía, hình ảnh những cô dâu Việt về làm dâu ở nhiều vùng miền khác nhau trong MV được xây dựng nhằm truyền tải thông điệp về sự gắn kết và tinh thần dung hòa văn hóa trong đời sống hiện đại.

Với cô, giá trị lớn nhất của sản phẩm không chỉ nằm ở những con số ấn tượng, mà còn ở việc bài hát được khán giả xem như một phần của những khoảnh khắc đời thường, đặc biệt trong không khí sum vầy đầu năm mới.

Cột mốc này là dấu hiệu minh chứng cho thấy âm nhạc có thể trở thành cầu nối văn hóa trong đời sống hiện đại.