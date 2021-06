Cộng đồng mạng tranh cãi khi mỹ nhân da nâu vào vai Nàng Bạch Tuyết

Dân trí Sau thời gian dài chờ đợi, bộ phim "Nàng Bạch Tuyết Và Bảy Chú Lùn" phiên bản người đóng, đã lựa chọn được nữ diễn viên chính của phim. Đó chính là ngôi sao 20 tuổi - Rachel Zegler.

Bộ phim Snow White And The Seven Dwarfs (Nàng Bạch Tuyết Và Bảy Chú Lùn) được xem là tác phẩm khởi đầu cho đế chế phim về công chúa của Disney.

Phiên bản người đóng sẽ do Marc Webb làm đạo diễn và dự kiến bắt đầu sản xuất vào năm 2022. Phim còn có sự tham gia của Benj Pasek và Justin Paul - bộ đôi đứng sau thành công của bộ phim ca nhạc La La Land, The Greatest Showman…

Rachel Zegler, sinh năm 2001, được chọn vào vai Nàng Bạch Tuyết trong Nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn phiên bản người đóng, dự kiến bắt đầu sản xuất vào năm 2022.

Dù Nàng Bạch Tuyết là công chúa đầu tiên của đế chế Disney, nhưng phải tới năm 2021, Disney mới quyết định đưa ra kế hoạch thực hiện phiên bản của bộ phim này do người đóng.

Lý do khiến hãng Disney trì hoãn tới bây giờ mới đưa bộ phim hoạt hình này vào kế hoạch thực hiện phiên bản người đóng là vì họ muốn tạo nên một thứ âm nhạc tuyệt vời và hoàn hảo cho tác phẩm gắn liền với tên tuổi của hãng.

Đáng chú ý là ê-kíp đã lựa chọn ca sĩ kiêm diễn viên Rachel Zegler cho vai nữ chính của phim. Ngôi sao 20 tuổi sở hữu gương mặt đẹp và hình thể cân đối. Trước khi được chọn vào vai Bạch Tuyết, cô từng tham gia bộ phim West Side Story của đạo diễn tài năng Steven Spielberg. Để có được vai diễn này, Rachel, khi đó mới 17 tuổi và vẫn là học sinh trung học, đã phải vượt qua 30.000 đối thủ.

Rachel Zegler mang trong mình hai dòng máu Colombia và Ba Lan nên cô bị một bộ phận khán giá phản ứng vì không giống với bản gốc.

Rachel Zegler mang trong mình hai dòng máu Colombia và Ba Lan. Cô gái sinh năm 2001 này còn sở hữu một kênh Youtube cá nhân từ năm 2015 có lượng người theo dõi đông đảo.

Bản cover ca khúc Shallow của Rachel trong bộ phim A Star is Born đã đạt hơn 11 triệu người xem trên trang cá nhân và cô đã ký hợp đồng với hãng ICM Partners từ năm 2020.

Ngay sau khi nhận tin được trao vai công chúa Bạch Tuyết, cô đã vui vẻ chia sẻ trên trang cá nhân: "Vâng, giờ tôi đã là Bạch Tuyết bất kể màu da của tôi thế nào".

Đây là cách Rachel đáp lại những bình luận ác ý từ anti1Qfan phản đối quyết định chọn một diễn viên gốc Latin sở hữu làn da nâu khỏe khoắn vào vai một công chúa châu Âu được mô tả da trắng như tuyết, tóc đen như gỗ mun. Tuy nhiên, chỉ vài tiếng sau đó, Rachel đã gỡ bỏ dòng trạng thái này.

Rachel Zegler được đạo diễn và ê-kíp thực hiện Nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn hoàn toàn tin tưởng.

Giữa nhiều ý kiến phản đối quyết định chọn Rachel vào vai Bạch Tuyết, nhiều người vẫn bày tỏ sự ủng hộ với lựa chọn của hãng Disney vì họ tin rằng, đây có thể là một sự làm mới và sáng tạo của ê-kíp. Bên cạnh đó, khả năng diễn xuất của Rachel cũng là điều khiến những khán giả yêu điện ảnh chờ đợi.

Đạo diễn Marc Webb của Nàng Bạch Tuyết Và Bảy Chú Lùn chia sẻ về sự lựa chọn của mình: "Khả năng thanh nhạc phi thường của Rachel chỉ là khởi đầu cho những gì mà cô ấy có thể mang tới cho bộ phim. Sức mạnh, trí thông minh và sự lạc quan của cô sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình khám phá lại câu chuyện cổ tích Disney kinh điển này".

Trong quá trình tuyển vai, đạo diễn Webb và ê-kíp của mình rất ấn tượng với sự thể hiện của nữ ca sĩ trẻ Rachel Zegler. Trên trang cá nhân, Rachel chia sẻ hình ảnh cô gặp gỡ nhân vật Bạch Tuyết trong một chuyến du lịch tới Công viên Walt Disney để bày tỏ niềm hạnh phúc khi được lựa chọn. "Tôi đã dùng chính cuộc đời mình để chứng minh những điều mình tin tưởng", cô gái trẻ viết.

Thưởng thức giọng hát của "Bạch Tuyết" Rachel Zegler

Ngoài dự án Nàng Bạch Tuyết Và Bảy Chú Lùn, Rachel còn được chọn diễn xuất trong "bom tấn" Shazam! Fury of the Gods và được ghi nhận là nữ nghệ sĩ gốc Colombia thứ hai được tin tưởng diễn xuất trong các dự án siêu anh hùng của DC.

Rachel Zegler không phải là diễn viên đầu tiên bị khán giả phản đối khi được chọn vào một vai diễn kinh điển vì có ngoại hình khác với bản gốc. Trước, cô nữ diễn viên kiêm ca sĩ da màu Halle Bailey cũng nhận sự phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng mạng được chọn vào vai Nàng Tiên Cá trong bộ phim The Little Mermaid.

Dù nhận về làn sóng phản đối của khá nhiều khán giả, hãng Disney vẫn khẳng định niềm tin của mình vào Halle Bailey và mong rằng cô sẽ mang đến một Nàng Tiên Cá vừa mới lạ, vừa đậm nét cổ tích. Đầu tháng 6, một số hình ảnh của Halle tại phim trường bộ phim Nàng Tiên Cá được chia sẻ trên mạng và trở thành chủ đề bàn tán.

Nữ ca sĩ da màu Halle Bailey cũng bị khán giả phản đối khi được chọn vào vai Nàng Tiên Cá trong bộ phim điện ảnh cùng tên phiên bản người đóng.

Trong phiên bản hoạt hình, Nàng Tiên Cá sở hữu mái tóc đỏ đặc trưng, suôn mượt nhưng trong phiên bản người đóng, nhân vật nổi tiếng này có tóc màu nâu, bông xù và làn da đậm màu. Tuy nhiên, một số khán giả yêu mến các tác phẩm của Disney vẫn dành sự ủng hộ cho đoàn làm phim và hy vọng sẽ có những thước phim ấn tượng khi bộ phim được hoàn tất phần hậu kỳ và lên kế hoạch trình chiếu.

Rachel Zegler, người được chọn vào vai Công chúa Bạch Tuyết, từng thể hiện sự ủng hộ với người đồng nghiệp Halle trên trang cá nhân: "Nhìn Halle Bailey vào vai Nàng Tiên Cá, tôi thấy rất hạnh phúc. Tôi luôn thích những phiên bản công chúa đầy sáng tạo của Disney".

Trong quá khứ, nhiều nhân vật hoạt hình kinh điển đã được lên màn ảnh rộng và cũng gây không ít bất ngờ và tranh cãi. Nữ diễn viên Lily James được chọn vào vai Lọ Lem, Emma Watson vào vai Belle của Người đẹp và Quái vật, Elle Fanning được chọn vào vai Aurora, Lưu Diệc Phi là Hoa Mộc Lan.

Mi Vân

Theo Latitimes