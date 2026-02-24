Phim Tết Việt bùng nổ: Thị hiếu đại chúng quyết định doanh thu phòng vé

Trong 6 ngày lễ của tuần nghỉ Tết Nguyên đán (từ mùng 1 đến mùng 6), doanh thu 4 bộ phim Việt chiếu Tết ước tính đạt doanh thu xấp xỉ 400 tỷ đồng, trong đó Thỏ Ơi!! của Trấn Thành dẫn đầu với khoảng 240 tỷ đồng, chiếm gần 60% của thị trường nội địa và bỏ xa các đối thủ còn lại. Đây là chiến thắng thứ 5 liên tiếp của Trấn Thành trong mùa phim Tết và cho thấy việc chinh phục thị hiếu đại chúng và hiệu ứng truyền miệng vẫn quyết định thắng lợi của doanh thu phòng vé phim Tết.

Thị trường phim Việt tăng trưởng nhanh qua từng năm kể từ sau đại dịch Covid, trong đó mùa phim Tết trở thành “hàn thử biểu” quan trọng nhất để làm thước đo cho sự phát triển của điện ảnh nội địa. Trong 5 năm qua, lần lượt từ Bố Già (2021), Nhà Bà Nữ (2023), Mai (2024), Bộ Tứ Báo Thủ (2025) và Thỏ Ơi!! của mùa phim Tết năm nay, Trấn Thành luôn là cái tên dẫn đầu với doanh thu lập kỷ lục qua từng năm, chững lại trong năm ngoái và tiếp tục giữ vững ngôi đầu trong năm nay.

Đây là một thành công chưa từng có tiền lệ của thị trường phim Việt và ngay cả khi so sánh với phim Tết Trung Quốc, cũng chưa có một nhà làm phim nào đạt được thành tích tương tự.

Trấn Thành và dàn diễn viên trong buổi ra mắt phim ở Hà Nội hôm 14/2 (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Thành công của Trấn Thành có thể được lý giải từ nhiều nguyên nhân, trong đó việc giỏi nắm bắt thị hiếu đại chúng, đề tài bình dân gần gũi với người xem và sự “ồn ào” là những lợi thế lớn giúp các bộ phim của anh tạo ra sự thảo luận lớn trên truyền thông và mạng xã hội, ở cả hai hướng tích cực và tiêu cực. Hầu như bộ phim Tết nào của Trấn Thành cũng tạo ra “bão truyền thông” nhưng đồng thời cũng giúp tăng độ nhận diện và khiến khán giả phải ra rạp.

Sau khi thử nghiệm lãng mạn kết hợp hài với Bộ Tứ Báo Thủ, thể loại được xem là sở trường của ngôi sao giải trí từng xuất thân là diễn viên hài này - nhưng không thành công như mong đợi, thậm chí còn bị xem là “bước thụt lùi”, với Thỏ Ơi!!, Trấn Thành quay trở lại với thể loại drama (chính kịch) nhưng kết hợp với yếu tố hình sự/tội phạm và pha một chút kinh dị với cái kết gây sốc để thu hút khán giả.

Điểm mạnh nhất trong cấu trúc kể chuyện của Thỏ Ơi!! là Trấn Thành phát triển bộ phim theo hướng plot-driven (cốt truyện biến hóa) và actor-driven (diễn xuất làm trọng tâm).

Với nhịp phim nhanh, biến hóa không ngừng và được kể theo lối phi tuyến tính, phim xây dựng ba cặp đôi với 6 nhân vật mà ai cũng phải đeo mặt nạ để che giấu những ẩn ức và tổn thương bên trong. Khi những chiếc mặt nạ được lần lượt tháo xuống và tạo ra những vòng xoắn chồng chéo, Thỏ Ơi!! phơi bày những bất ổn trong các mối quan hệ tình yêu và hôn nhân của giới trẻ đương đại. Có mối quan hệ thao túng - kiểm soát dẫn đến rối loạn nhân cách ranh giới. Có mối quan hệ nghi ngờ - ghen tuông thái quá, hệ quả của những tổn thương tâm lý trong quá khứ. Có mối quan hệ tưởng hoàn hảo nhưng ẩn chứa những vết nứt mà khi biến cố xảy ra không thể cứu vãn. Cả 3 mối quan hệ tình cảm trong phim đều ẩn chứa sự độc hại dẫn tới những xung đột và thậm chí là thảm kịch ở cuối phim.

Một thế mạnh khác của Thỏ Ơi!! là casting diễn viên hoàn toàn mới và huấn luyện kỹ lưỡng để xây dựng diễn xuất làm trọng tâm. Điều này tưởng như mạo hiểm vì 4/6 diễn viên chính của phim là tân binh và chưa từng diễn xuất trong các phim điện ảnh trước đây, nhưng nhờ khả năng xây dựng nhân vật “hợp thời” và “hợp vai”, cả 4 diễn viên trẻ này đều có vai diễn đầu tay đáng nhớ và có thể mở ra sự nghiệp diễn xuất trong tương lai của họ.

Nổi bật trong dàn diễn viên mới này là ca sĩ Văn Mai Hương với lối diễn xuất tự nhiên, duyên dáng, thoại câu nào “đắt” câu đó. Lyly, Pháo và Vĩnh Đam cũng làm tròn vai diễn của mình, đôi chỗ hơi “gồng” hoặc chưa tự nhiên lắm, nhưng với ba vai diễn đều có sức nặng nội tâm, diễn xuất của họ đáng được ghi nhận.

Trấn Thành - trong vai trò diễn viên - một lần nữa lại chọn cho mình vai xấu trong bộ phim do anh viết kịch bản và đạo diễn. Nhân vật Kim do Trấn Thành thủ vai là một dạng nhân vật rối loạn nhân cách ranh giới, mất kiểm soát về hành vi, bạo hành tinh thần và là nguồn cơn của những xung đột, bạo lực, thảm kịch trong phim.

Chọn một đề tài “nặng đô” và bị kiểm duyệt T18 hạn chế khán giả phim Tết, Trấn Thành chấp nhận thử thách để tạo ra một bộ phim chính kịch tâm lý gây sốc và tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên truyền thông để thu hút khán giả.

Trong chiến lược marketing phim Tết, vốn đã có nhiều kinh nghiệm từ 4 mùa phim Tết trước, Thỏ Ơi!! tiếp tục tạo được độ phủ trên truyền thông nhờ kỷ lục lượng vé đặt trước, hiệu ứng truyền miệng tăng mạnh mẽ qua từng ngày.

Với doanh thu 240 tỷ đồng sau 6 ngày đầu tiên (doanh thu trên dưới 40 tỷ đồng/ngày) và đường đua phim Tết còn kéo dài tới rằm tháng Giêng, Thỏ Ơi!! của Trấn Thành có thể về đích ở mức 550-600 tỷ đồng, ngang bằng hoặc vượt qua kỷ lục của Mai (2024) để trở thành phim Tết ăn khách nhất từ trước tới nay.

Doanh thu và độ phủ rạp vượt trội của Thỏ Ơi!! (trên 4.000 suất mỗi ngày) khiến 3 bộ phim Tết còn lại phải chật vật để tìm chỗ đứng trên đường đua phim Tết năm nay. Dù vậy, mỗi bộ phim đều có phân khúc khán giả riêng và không có bộ phim nào “chết thảm” như các mùa phim Tết các năm trước.

Tạo hình của Trường Giang trong phim mới (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Trở lại với phim Tết sau nhiều năm vắng bóng, Trường Giang đảm nhiệm một lúc 4 vai trò sáng tạo (đồng biên kịch, sản xuất, đạo diễn và diễn viên chính) với Nhà Ba Tôi Một Phòng – một phim chính kịch bình dân về tình cha con lấy nước mắt làm yếu tố để thu hút khán giả. Nội dung phim khá cũ và bi lụy, dù vậy cái tên Trường Giang và dàn cameo (diễn viên với vai diễn đặc biệt, là khách mời chỉ xuất hiện chớp nhoáng trong phim) nổi tiếng, chiến lược truyền thông bài bản vẫn giúp phim tạo được độ nhận diện đáng kể với khán giả.

Với số lượng suất chiếu chưa bằng một nửa (khoảng trên dưới 1.800 suất/ngày) so với phim của Trấn Thành; Nhà Ba Tôi Một Phòng của Trường Giang có độ “phủ rạp” khá tốt, tăng nhẹ qua từng ngày và đạt doanh thu xấp xỉ 80 tỷ đồng sau 6 ngày chiếu Tết. Phim có thể về đích ở mức 170-200 tỷ đồng, một con số doanh thu có thể coi là “thắng lợi” với vai trò đạo diễn phim đầu tay của Trường Giang.

Xếp thứ 3 trong cuộc đua phim Tết là Báu Vật Trời Cho của đạo diễn Lê Thanh Sơn với sự tái hợp của cặp diễn viên Phương Anh Đào – Tuấn Trần và sự “lột xác” khá bất ngờ của Quách Ngọc Ngoan trong một vai hài. Câu chuyện về một người mẹ đơn thân có quá khứ đen tối làm lại cuộc đời (Phương Anh Đào) tình cờ gặp lại người cha sinh học (Tuấn Trần) của đứa con trai được thụ thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm tại một làng chài ven biển miền Nam Trung Bộ được kể khá nhẹ nhàng, đậm không khí lễ hội và để lại một cái kết làm vừa lòng khán giả.

Cặp diễn viên Phương Anh Đào – Tuấn Trần trong phim Báu vật trời cho (Một cảnh trong phim).

Dù vậy, sự “nhẹ nhàng” và thiếu đột phá của kịch bản khiến bộ phim khó tạo được hiệu ứng truyền thông. Sau 6 ngày chiếu, doanh thu phim xấp xỉ 50 tỷ đồng và có thể về đích ở mức 80-100 tỷ đồng giúp phim có thể hòa vốn và sinh lãi nhẹ.

Xếp cuối bảng trong 4 phim Việt chiếu Tết năm nay là Mùi Phở của Minh Beta, ông chủ của chuỗi rạp phim Beta Cinema lần đầu gia nhập đường đua phim Tết năm nay với vai trò nhà sản xuất, đồng biên kịch và đạo diễn.

Khác với ba bộ phim Tết còn lại với câu chuyện, bối cảnh ở miền Nam hoặc Nam Trung Bộ - Mùi Phở là bộ phim duy nhất của Tết năm nay, nếu không nói là nhiều mùa phim Tết gần đây, chọn miền Bắc và tình thân gia đình mang đậm chất văn hóa Bắc bộ làm bối cảnh và chủ đề chính để khai thác. Đây vừa là một bất lợi (vì thị hiếu khán giả lâu nay quen với khẩu vị phim Tết phía Nam) lại vừa là một lợi thế vì thị trường miền Bắc đang lớn mạnh dần lên trong nhiều năm gần đây, nhưng quá ít đề tài miền Bắc để chinh phục họ.

Mùi Phở có đầy đủ “nguyên liệu” và “công thức” để chinh phục khán giả phim Tết, đặc biệt là ở phía Bắc: vua hài đất Bắc - Xuân Hinh, gương mặt phòng vé phía Nam - Thu Trang và mượn đề tài ẩm thực của một món ăn mang tính “quốc hồn quốc túy” để khai thác những giá trị của tình thân gia đình và những giá trị văn hóa truyền thống.

Phim dễ xem, hài hước phù hợp với tinh thần giải trí phim Tết, nơi những xung đột, mâu thuẫn gia đình được đẩy lên cao rồi được hóa giải nhẹ nhàng trong đoạn kết mang tới thông điệp gần gũi với khán giả đại chúng. Một số đại cảnh (lễ hội Phở đầu phim hay nghi lễ hát chầu Văn, thờ Mẫu ở cuối phim) được dàn dựng công phu, đầu tư về bối cảnh, góc máy tạo được hiệu ứng thị giác khá tốt. Đoạn dựng cảnh đầu phim mô tả cảnh ông Mùi (Xuân Hinh) nấu phở hay chế biến món ăn phục vụ gia đình đẹp mắt, gợi nhớ tới cảnh ẩm thực trong bộ phim Ẩm Thực Nam Nữ của Lý An hay Muôn Vị Nhân Gian của Trần Anh Hùng.

Nghệ sĩ Xuân Hinh, Thu Trang và diễn viên nhí Trần Bảo Nam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Dù vậy, phim vẫn gặp một số hạn chế về kịch bản với xung đột được xây dựng khá đơn giản, thiếu thuyết phục, một số diễn viên lạm dụng lối hài hình thể hơi “phô” (đặc biệt là vai Kiều của Thanh Hương). Ở vai trò đạo diễn, bộ phim đầu tay của Minh Beta cho thấy anh có khả năng kể chuyện bằng điện ảnh (nhờ sự hỗ trợ, cố vấn của đạo diễn Hàm Trần trong dựng phim và giám đốc hình ảnh Trương Huyền Đức) nhưng cần được rèn luyện, đào sâu hơn về cấu trúc kịch bản, nhịp kể hiện đại, phù hợp với thị hiếu của khán giả đương đại hơn.

Mùi Phở đạt doanh thu khoảng 30 tỷ đồng sau 6 ngày đầu tiên và có thể về đích với mức 40-50 tỷ đồng, có thể gây lỗ nhẹ, nhưng tạm chấp nhận được với đường đua phim Tết đầy khốc liệt năm nay.

Với 4 bộ phim chiếu Tết mà mỗi bộ phim đều có những yếu tố thu hút khán giả riêng, đường đua phim Tết năm nay đã có thể coi là “ngã ngũ” và tăng trưởng khoảng 25-30% so với năm ngoái, dự báo một năm tiếp tục đà đi lên về doanh thu của điện ảnh nội địa.

Mùa phim Tết đã thực sự tạo ra một tuần lễ đầy sôi động tại phòng vé và là một dịp “siêu phát hành” mang tính lễ hội quốc gia mà phim ngoại không có “cửa” để chen chân.

Và trong đường đua phim Tết khốc liệt năm nay, chất lượng, thị hiếu đại chúng và chiến lược truyền thông là 3 “át chủ bài” quan trọng nhất quyết định doanh thu của phim thắng cuộc!

Tác giả: Nhà báo, nhà phê bình điện ảnh Lê Hồng Lâm tốt nghiệp khoa Báo chí, Đại học Quốc gia Hà Nội; anh từng làm phóng viên, biên tập viên của tuần báo Sinh viên Việt Nam và thư ký tòa soạn tạp chí Thể thao Văn hóa; Đàn ông.

