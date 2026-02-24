3 giây gây ám ảnh từ Pháo trong phim Tết 18+ của Trấn Thành hút triệu view

Gần đây, một cảnh quay của rapper Pháo trong phim Thỏ ơi gây sốt, hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Ở cảnh quay này, nhân vật Nhật Hạ do Pháo thủ vai mặc váy đỏ, tay cầm bó hoa, xuất hiện trong không gian tối tăm của hành lang bệnh viện. Cô trang điểm đậm, rưng rưng nước mắt, nhìn thẳng vào ống kính với biểu cảm thù hận.

Kết hợp với đoạn nhạc phim Hoa gạo "Em nhập nhòe chạy trong mưa đêm/Anh lập lòe đi tìm hoa gạo" (do ca sĩ Thanh Lam và Văn Mai Hương thể hiện), cảnh quay này được nhiều khán giả nhận xét là "ám ảnh nhất phim".

"Hoa gạo" - nhạc phim "Thỏ ơi" do Thanh Lam và Văn Mai Hương thể hiện - cùng cảnh quay gây sốt của Pháo (Video: Trấn Thành Town).

Một số bình luận: "Khi xem phim, cảnh quay này khiến tôi nổi da gà"; "Tưởng là đang xem phim kinh dị"; "Lần đầu bị giật mình khi đi xem phim, phân cảnh này không kinh dị mà ai cũng muốn khóc thét"; "Pháo diễn cảnh này rất hay, cảm giác như Nhật Hạ yêu, hận đến chết đi sống lại"; "Trấn Thành nên tiếp tục mời Pháo đóng một phim kinh dị khác, rất phù hợp"...

Trên trang cá nhân hôm 22/2, rapper Pháo đăng clip hậu trường diện bộ đầm đỏ. Cô bày tỏ thích thú khi khán giả dành sự hưởng ứng tích cực cho phân cảnh Nhật Hạ tại bệnh viện.

Clip nhận được 900.000 lượt xem cùng nhiều bình luận, trong đó đa số ý kiến khen Pháo là "dân tay ngang" nhưng diễn xuất tròn trịa, có những điểm sáng trong tác phẩm 18+ của Trấn Thành.

Khán giả để lại nhiều bình luận về phân cảnh trong bệnh viện của nhân vật Nhật Hạ (Pháo) (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Thỏ ơi là tác phẩm gây sốt phòng vé Tết Bính Ngọ. Tính đến tối 23/2, phim đạt doanh thu hơn 270 tỷ đồng, áp đảo các phim khác cùng chiếu ở rạp như Nhà ba tôi một phòng, Báu vật trời cho, Mùi phở...

Phim xoay quanh Hải Linh (LyLy đóng), nữ MC xinh đẹp, có cuộc sống giàu có, hoàn hảo bên người chồng doanh nhân. Cô dẫn dắt talkshow Chị bờ vai, lắng nghe chia sẻ của khách mời giấu mặt và đưa ra lời khuyên.

Câu chuyện trở nên phức tạp khi một cô gái đeo mặt nạ thỏ tên Nhật Hạ (Pháo) lên talkshow của Hải Linh, kể chuyện bản thân đang hẹn hò một người có gia đình. Hải Linh nghi người Nhật Hạ nhắc đến có thể là chồng cô - Thế Phong (Vĩnh Đam), một doanh nhân lịch lãm, luôn chiều chuộng vợ.

Trước khi phim ra rạp, Pháo nhận nhiều ý kiến tranh cãi khi là rapper chưa có kinh nghiệm nhưng được giao vai chính trong phim. Tuy nhiên, sự thể hiện tương đối tròn vai của Pháo trong phim khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí, Pháo chia sẻ, quá trình đóng Thỏ ơi để lại cho cô nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Khi đi thử vai, cô tham gia với tâm thế thoải mái, nhưng không ngờ được đạo diễn Trấn Thành tin tưởng.

Pháo trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí (Ảnh: Phương Quyên).

"Trước khi ghi hình, anh Trấn Thành đã kể những câu chuyện xung quanh, cho tôi thêm kinh nghiệm, vốn sống để hiểu về tâm lý, cuộc sống của cô gái như Nhật Hạ. Tôi vận dụng, vay mượn cảm xúc để tưởng tượng ra, nếu tôi là Nhật Hạ thì tôi sẽ như thế nào", Pháo cho hay.

Có những tình huống, Pháo quên thoại, diễn không được nhập tâm, nhưng đạo diễn Trấn Thành vẫn kiên nhẫn chờ suốt 2 ngày để hoàn thành cảnh quay. Tuy nhiên, Pháo cũng đối mặt với nhiều áp lực, trải qua cảm giác "khóc nhiều nhất cuộc đời" khi bị Trấn Thành mắng mỏ.

"Hôm đó diễn cảnh Nhật Hạ say xỉn, anh Thành mắng tôi là "diễn viên vô tổ chức". Tôi thấy mình như quay lại thời học sinh, anh Thành là thầy giáo. Lúc bị mắng, tôi hơi tự ái nhẹ nhưng không giận dỗi ai.

Tôi chỉ giận bản thân mình rằng mình diễn ra sao mà mọi người lại nói mình như vậy. Tôi bật khóc suốt buổi hôm đó, thậm chí đã chuyển cảnh quay rồi tôi vẫn khóc", Pháo hé lộ.

Trấn Thành khẳng định sự tin tưởng đối với Pháo (Ảnh: Phương Quyên).

Về phía Trấn Thành, anh cho rằng Pháo có những tố chất để đóng Thỏ ơi, thu hút anh bởi nét "vừa trẻ con, vừa đàn bà". Ngoài ra, "chất điên" của nữ rapper cũng là một trong những khía cạnh làm nên thành công của nhân vật Nhật Hạ.

Trấn Thành cho biết thêm, anh đã đặt cược sự mạo hiểm khi tin tưởng vào vai diễn đầu tay của đàn em sinh năm 2003. Tuy nhiên, nam đạo diễn cũng khẳng định: "Khi mình quyết định điều gì thì tôi luôn tin vào lựa chọn. Sai thì làm lại, không có vấn đề gì. Tôi bảo vệ quan điểm đến cùng, thất bại thì hai anh em chúng tôi sẽ... cười trừ".