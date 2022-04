Mỹ nhân bắt được hoa cưới của Son Ye Jin: Đẹp, giàu, bạn trai kém 10 tuổi

Trong lễ thành hôn được quan tâm của Son Ye Jin và Hyun Bin diễn ra vào ngày 31/3, Gong Hyo Jin là người đã nhận được hoa cưới của cô dâu Son Ye Jin. Một nguồn tin cho biết, cô dâu mới đã cố tình tung hoa cho bạn thân vì biết rằng nữ diễn viên Gong Hyo Jin đang hẹn hò. Khi bắt được hoa cưới của Son Ye Jin, Gong Hyo Jin đã rất phấn khích và nhún nhảy với bó hoa trên tay suốt sự kiện.

Ngày 1/4, nguồn tin độc quyền của Sports Chosun cho biết diễn viên Gong Hyo Jin đang hẹn hò nam ca sĩ kém cô 10 tuổi, Kevin Oh. Cặp sao được cho là sẽ tổ chức lễ cưới trong năm 2022.

Khoảnh khắc Son Ye Jin tung hoa cưới trong hôn lễ thế kỷ, ngày 31/3 (Ảnh: Sina).

Người bắt được hoa cưới là nữ diễn viên Gong Hyo Jin, một trong những người bạn thân của cô dâu Son Ye Jin (Ảnh: Harper's Bazaar).

Nguồn tin này khẳng định Kevin Oh đã cầu hôn bạn gái. Tuy nhiên, ngay sau đó, phía Gong Hyo Jin đã lên tiếng đính chính và khẳng định, cặp đôi vẫn đang tìm hiểu và chưa có ý định làm đám cưới.

"Đúng là Gong Hyo Jin và Kevin Oh hẹn hò. Nhưng hiện tại họ chưa có kế hoạch cưới", SOOP Management - công ty quản lý của Gong Hyo Jin chia sẻ.

Gong Hyo Jin, sinh năm 1980, là gương mặt đình đám của làng giải trí Hàn Quốc. Người đẹp được khán giả Việt Nam yêu mến nhờ loạt bộ phim như It's Okay, That's Love (2014), Tìm Lại Tình Yêu (đóng cùng Bi Rain), Gia Đình Rắc Rối, Pasta Hương Vị Tình Yêu, Mặt Trời Của Chàng Joo...

Gong Hyo Jin vừa công khai mối quan hệ với ca sĩ kém 10 tuổi, Kevin Oh vào ngày 1/4 (Ảnh: Naver).

Nữ diễn viên được truyền thông xứ Hàn gọi là "nữ hoàng phim hài lãng mạn". Năm nay, Gong Hyo Jin bước vào tuổi 42 tuổi và được mệnh danh là một trong những quý cô độc thân "hot" nhất làng giải trí xứ Hàn. Cô và bạn trai kém 10 tuổi đã bí mật hẹn hò một thời gian.

Kevin Oh, sinh năm 1990, là ca sĩ người Mỹ gốc Hàn. Anh từng tham gia chương trình Superstar K7 (Hàn Quốc) và đạt giải quán quân, đồng thời là thí sinh cuộc thi Superband của đài JTBC (Hàn Quốc). Kevin sở hữu gương mặt cá tính, phong cách cùng gu thời trang ấn tượng.

Vào năm 2020, Gong Hyo Jin từng chia sẻ khoảnh khắc cô đang nghe một trong những ca khúc của Kevin Oh trên trang cá nhân nhưng không ai biết rằng, khi đó mỹ nhân 42 tuổi muốn hé lộ quan hệ với bạn trai.

Hội bạn thân của nữ diễn viên Gong Hyo Jin như Son Dam Bi, Jung Ryeo Won hay Im Sumi đều có mối quan hệ thân thiết với Kevin Oh.

Gong Hyo Jin giành giải thưởng điện ảnh danh giá (Video: KOCOWA TV).

Gong Hyo Jin nằm trong hội bạn thân quyền lực của Son Ye Jin

Nhóm bạn của Son Ye Jin gồm 7 thành viên đều là diễn viên nổi tiếng của màn ảnh xứ Hàn, trong đó có Gong Hyo Jin. Hai người đẹp từng cùng nhau trải qua những giây phút hạnh phúc và khó khăn trong cuộc sống. Gong Hyo Jin tâm sự, Son Ye Jin chính là động lực khơi dậy tình yêu phim ảnh của nữ diễn viên.

Gong Hyo Jin nói: "Đó là khoảng 8 hay 9 năm trước. Tôi nói với Son Ye Jin rằng có lẽ tôi không thể làm diễn viên trong thời gian dài. Cô ấy trả lời: "Chị sẽ tiếp tục làm việc này cho đến khi là bà ngoại. Không có công việc nào phù hợp hơn thế và không ai có thể bảo chúng ta giải nghệ'".

Gong Hyo Jin (phải) nằm trong hội bạn thân nổi tiếng của Son Ye Jin (Ảnh: Twitter).

Gong Hyo Jin chia sẻ thêm: "Đó là khi tôi tỉnh ngộ. Tôi yêu công việc này rất nhiều nhưng tôi sợ hãi sự cô đơn. Đặc biệt, nếu công chúng quay lưng, tôi có thể sẽ từ bỏ nó. Nhưng Son Ye Jin đã ở đây, cô ấy luôn làm việc chăm chỉ cho đến phút cuối cùng".

Gong Hyo Jin cho biết, cuộc trò chuyện với Son Ye Jin khiến cô thay đổi hoàn toàn. Nữ diễn viên cố gắng làm việc chăm chỉ và gạt bỏ suy nghĩ tiêu cực, lo lắng trước đó. Cô nói tiếp: "Cuối cùng tôi nhận ra mình đang làm gì. Tôi thực sự muốn xóa tất cả cuộc phỏng vấn tôi làm trước đó. Suy nghĩ của tôi bây giờ là gì? Tôi muốn dành toàn bộ cuộc đời với tư cách một nữ diễn viên".

Vào đầu năm 2022, vào đúng dịp sinh nhật của Son Ye Jin, Gong Hyo Jin đã đăng ảnh chụp chung của cả nhóm bạn thân và gửi lời chúc mừng mỹ nhân Hạ cánh nơi anh. Vào dịp Son Ye Jin thông báo kế hoạch kết hôn với Hyun Bin, Gong Hyo Jin cũng nhanh chóng gửi lời chúc phúc tới bạn thân.

Gong Hyo Jin từng tiết lộ về mối quan hệ thân thiết giữa cô và Son Ye Jin (Ảnh: Naver).

Sắp kết đôi cùng mỹ nam Lee Min Ho trong phim mới

Ngoài việc gây chú ý với tin tức hẹn hò với bạn trai kém 10 tuổi, Gong Hyo Jin còn sắp kết đôi với mỹ nam Lee Min Ho trong dự án sắp bấm máy Ask the stars.

Ask the stars là bộ phim truyền hình đầu tiên của Hàn Quốc lấy bối cảnh ngoài không gian. Biên kịch Seo Sook Hyang - một bậc thầy về thể loại phim hài lãng mạn đã lên kế hoạch cho dự án này trong 3 năm. Do vậy, Ask the stars sẽ thuộc thể loại hài lãng mạn lấy bối cảnh trạm không gian, xoay quanh chuyện tình giữa một du khách vũ trụ và một phi hành gia. Kinh phí sản xuất phim dự kiến lên tới hơn 40 tỷ won (hơn 750 tỷ đồng).

Gong Hyo Jin sẽ kết đôi với Lee Min Ho trong dự án sắp tới mang tên "Ask the stars" (Ảnh: Instagram).

Nam diễn viên Lee Min Ho (Ảnh: Sina).

Ask the stars hứa hẹn sẽ gây sốt màn ảnh nhỏ châu Á và được chỉ đạo bởi đạo diễn Park Shin Woo của It's Okay to Not Be Okay (Điên thì có sao) và Lovestruck in the City. Phim dự kiến sẽ ra mắt khán giả vào năm 2023.

Gong Hyo Jin - "Chị đẹp" với tài năng kinh doanh bất động sản

Theo Seoul Space, Gong Hyo Jin đứng thứ 5 trong danh sách những nữ diễn viên phim truyền hình Hàn Quốc được trả lương cao nhất mọi thời đại. Ước tính nữ diễn viên nhận được khoảng 33 nghìn USD (khoảng 754 triệu đồng) cho mỗi tập phim. Theo Digitalnetworth.com, giá trị tài sản ròng của Gong Hyo Jin trong năm 2022 là khoảng 3 - 4 triệu USD (68 - 91 tỷ đồng).

Không chỉ là một nữ diễn viên nổi tiếng, Gong Hyo Jin còn là một bà hoàng bất động sản có tiếng của xứ kim chi. Cô từng gây ấn tượng khi thu về lợi nhuận 100% chỉ sau vài năm đầu tư.

Không chỉ xinh đẹp, nổi tiếng, Gong Hyo Jin còn là một "bà hoàng" kinh doanh bất động sản của showbiz Hàn (Ảnh: Harper's Bazaar).

Năm 2013, cô mua một tòa nhà 5 tầng với giá trị 3,4 tỷ won (tương đương 70 tỷ đồng). Nữ diễn viên đã thu được khoản lợi nhuận gần như gấp đôi chỉ sau 4 năm sở hữu khi bán tòa nhà này với giá 6,8 tỷ won (khoảng 138 tỷ đồng) vào tháng 10/2017.

Cũng trong năm 2017, Gong Hyo Jin đã mua tầng 2 của một tòa nhà ở khu nội đô Seoul, Hàn Quốc, với giá 6,3 tỷ won (128 tỷ đồng). Giá trị của bất động sản này đã gấp đôi chỉ sau 2 năm. Với sự nhạy bén và mát tay trong việc kinh doanh bất động sản, Gong Hyo Jin cũng là một "chị đẹp" thu lời không nhỏ khi thử sức trong lĩnh vực kinh doanh.