Lời dặn của cha Son Ye Jin dành cho con rể mới Hyun Bin gây sốt

Chiều 31/3, hai ngôi sao nổi tiếng xứ Hàn - Son Ye Jin và Hyun Bin đã có một lễ thành hôn sang trọng, đáng nhớ. Đặc biệt, khách mời xúc động khi nghe cha của Son Ye Jin dặn dò con rể.

Trong bài phát biểu và dặn dò con rể mới, cha Son Ye Jin gọi Hyun Bin là con trai và chào mừng anh đã đến với gia đình nữ diễn viên.

Cha ruột dẫn Son Ye Jin vào lễ đường vào trao lại cho chú rể Hyun Bin (Ảnh: The Fact).

Khi dắt tay con gái trao cho Hyun Bin, cha của nữ diễn viên chia sẻ: "Hôm nay, cha chứng kiến con gái mình đã kết hôn với tình yêu của cuộc đời. Giờ đây, cha đã có thể thôi lo lắng ai sẽ là người chăm sóc con gái, khi mình không thể làm việc đó nữa. Con gái cha đã tìm thấy con. Xin chào mừng con đến với gia đình, con trai".

Đáp lại cha vợ, chú rể Hyun Bin bày tỏ lòng biết ơn với cha vợ và hứa sẽ chăm sóc Son Ye Jin: "Cảm ơn cha vì tất cả, đã sinh ra, yêu thương và nuôi nấng một cô gái xinh đẹp như vậy. Hôm nay, con nắm tay cô ấy, và giờ đến lượt con sẽ chăm sóc cho cô ấy. Con sẽ trân trọng cô ấy hơn những gì cha mong đợi. Con rất tôn trọng và biết ơn người đàn ông đầu tiên, quan trọng nhất cuộc đời vợ con, cha kính yêu".

Son Ye Jin và Hyun Bin gặp nhau trong bộ phim The Negotiation từ năm 2018. Họ bắt đầu hẹn hò sau khi tái hợp ở dự án Hạ cánh nơi anh (Crash Landing on You) của đài tvN. Hai ngôi sao công khai chuyện tình cảm vào đầu năm 2021 và xác nhận kết hôn đầu tháng 2 vừa rồi.

Son Ye Jin e ấp trong vòng tay của Hyun Bin tại hôn lễ thế kỷ (Ảnh: Chosun).

Nói về tình yêu với Hyun Bin, Son Ye Jin khẳng định, anh là mối tình đầu của mình và hai người là định mệnh. Trước hôn lễ của cặp sao, người hâm mộ cũng phát hiện ra nhiều điểm tương đồng giữa Hyun Bin và cha vợ.

Cả hai có gương mặt giống nhau đến ngỡ ngàng. Hai người đều sở hữu gương mặt điển trai, nam tính và đặc biệt là má lúm đồng tiền ở cùng bên trái. Điều này càng rõ nét hơn khi Hyun Bin mỉm cười. Việc Hyun Bin sở hữu diện mạo giống bố vợ tương lai khiến cộng đồng mạng thích thú.

Son Ye Jin từng thừa nhận cô chịu nhiều ảnh hưởng từ cha ruột nên việc nữ diễn viên hẹn hò với Hyun Bin không làm nhiều người bất ngờ. Cha của Son Ye Jin cũng rất yêu mến con rể, do cả ông và Hyun Bin đều từng phục vụ trong đơn vị Thủy quân lục chiến trong thời gian nhập ngũ.