Mỹ nam "Hẹn hò chốn công sở" nổi đình đám, trở thành tổng tài ngoài đời

Ahn Hyo Seop trở thành cái tên nổi đình đám trong những tháng đầu năm 2022 nhờ hiệu ứng của dự án Hẹn hò chốn công sở. Phim do đài SBS (Hàn Quốc) sản xuất và được xây dựng dựa trên webtoon (truyện tranh trên mạng) cùng tên của HaeHwa. Phim xoay quanh cuộc gặp gỡ định mệnh giữa nữ nghiên cứu viên Shin Ha Ri (Kim Se Jeong đóng) và nam giám đốc đến từ gia đình tài phiệt Kang Tae Mu (Ahn Hyo Seop đóng).

Những tình huống dở khóc dở cười cùng câu chuyện tình yêu lãng mạn giữa tổng tài và cô gái nghèo đã thu hút khán giả dù Hẹn hò chốn công sở không mang nội dung quá mới mẻ. Ngoài nội dung thú vị, hài hước, diễn xuất duyên dáng, tự nhiên của dàn diễn viên trong phim khiến một tác phẩm dù bị xem là "cũ" về nội dung vẫn có sức hấp dẫn với khán giả.

Ahn Hyo Seop (phải) và Kim Se Jeong trở thành ngôi sao mới đang lên của màn ảnh Hàn Quốc nhờ thành công của "Hẹn hò chốn công sở" (Ảnh: Naver).

Ngay khi Hẹn hò chốn công sở lên sóng, Ahn Hyo Seop và bạn diễn Kim Se Jeong đều được fan đánh giá cao về khả năng diễn xuất, đưa vào danh sách những gương mặt trẻ đang lên chiếm sóng truyền thông Hàn Quốc suốt hai tháng qua.

Tập cuối cùng của Hẹn hò chốn công sở đạt tỉ suất hơn 11,4%, một con số đáng mơ ước với các dự án phim truyền hình Hàn Quốc thời gian gần đây và lọt top những dự án phim truyền hình được chào đón trên nền tảng Netlix.

Sau thành công của Hẹn hò chốn công sở, Ahn Hyo Seop đã gửi lời cảm ơn tới khán giả ủng hộ bộ phim: "Đầu tiên, tôi muốn cảm ơn tất cả những người hâm mộ đã yêu mến loạt phim của chúng tôi. Tôi cũng muốn cảm ơn dàn diễn viên và đoàn làm phim. Đó là một bộ phim truyền hình với kịch bản tuyệt vời và nhiều nhân vật đã nhận được tình cảm từ người xem. Sở dĩ có điều đó, và lý do tại sao nhân vật Kang Tae Mu của tôi cũng nhận được nhiều tình cảm, đó là nhờ sự giúp đỡ của rất nhiều người đã thực hiện tác phẩm này".

Ahn Hyo Seop trở thành thần tượng của fan nữ nhờ hình ảnh tổng tài Kang Tae Mu trong "Hẹn hò chốn công sở" (Ảnh: Netflix).

Ahn Hyo Seop, sinh năm 1995, mang hai quốc tịch Hàn Quốc và Canada. Nam diễn viên sinh ra tại Hàn Quốc và theo gia đình sang Canada sinh sống khi mới 7 tuổi. Dù sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh kinh tế bình thường nhưng cha mẹ của Ahn Hyo Seop đã nỗ lực giúp anh đạt được ước mơ du học.

Năm 17 tuổi, anh trở về Hàn Quốc và chính thức theo học chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại trường đại học Kookmin (Hàn Quốc). Khi trở về Hàn Quốc, Hyo Seop đầu quân cho tập đoàn giải trí JYP và được định hướng trở thành thành viên nhóm nhạc nam xứ Hàn - Got7. Tuy nhiên, sau đó, anh từ chối lời mời để theo đuổi những mục tiêu khác.

Nam nghệ sĩ thế hệ 9X hoạt động trong hai lĩnh vực ca hát và diễn xuất. Tài tử 9X từng gây chú ý khi tham gia bộ phim truyền hình Still 17 (2018), Abyss (2019), Dr. Romantic 2 (2020) và Lovers of the Red Sky (2021).

Ahn Hyo Seop được khen ngợi sở hữu ngoại hình đẹp, điển trai, nụ cười ấm áp, chiều cao và dáng vóc chuẩn mẫu. Anh còn có khả năng sử dụng lưu loát ngoại ngữ, biết chơi các loại nhạc cụ như piano, violin hay các môn thể thao như bóng rổ và tennis. Anh cũng có thành tích học tập đáng ngưỡng mộ.

Ahn Hyo Seop sở hữu ngoại hình đẹp, tài năng thực sự và nền tảng học vấn tốt (Ảnh: Drama).

Ahn Hyo Seop là sinh viên giỏi của trường Đại học Kookmin (Hàn Quốc). Đây là ngôi trường nằm trong top 50 trường đại học tốt nhất châu Á vào năm 2016 và là trường đại học lớn thứ 7 trong các trường đại học ở Seoul, Hàn Quốc. Sinh viên tốt nghiệp trường này đều có cơ hội làm việc tại các công ty, tập đoàn lớn như Samsung, LG, Hyundai...

Sắp tới, sau Hẹn hò chốn công sở, khán giả sẽ gặp lại Ahn Hyo Seop trong bộ phim Muốn gặp em (Someday or One Day) phiên bản Hàn Quốc. Bộ phim được đổi tên thành Please Come To Me và được Netflix mua bản quyền phát sóng.

Trong phim, Ahn Hyo Seop vào vai nam chính còn bạn diễn của anh là nữ diễn viên Jeon Yeo Bin. Nội dung phim sẽ xoay quanh câu chuyện của một cô gái trẻ (Jeon Yeo Bin đóng) thương nhớ người bạn trai đã mất (Ahn Hyo Seop đóng) được hai năm nên muốn gặp lại anh. Cô xuyên không vào một cô gái khác và gặp gỡ chàng trai giống hệt với người yêu của mình. Các nhân vật xuyên không nhiều giai đoạn thời gian khác nhau, dần tìm ra chân tướng của sự việc.

Ahn Hyo Seop chiếm sóng truyền thông châu Á trong suốt những tháng qua (Ảnh: Instagram).

Ngày 2/5 vừa rồi, công ty giải trí StarHaus Entertainment thông báo, nam diễn viên Ahn Hyo Seop sẽ tự thành lập công ty giải trí mới mang tên The Present Company. Được biết, Ahn Hyo Seop sẽ hoạt động với hai vai trò, nghệ sĩ và chủ tịch của công ty này. Đồng sáng lập The Present Company là người quản lý lâu năm đã làm việc và giúp đỡ nam diễn viên từ trước khi ra mắt.

Sự nghiệp của nam diễn viên sinh năm 1995 đang ngày một rộng mở tại Hàn Quốc. Anh cũng nhanh chóng trở thành hình mẫu lý tưởng của người hâm mộ tại châu Á.

Mỹ nam 1995 vừa thành lập công ty riêng và đảm nhận hai vai trò diễn viên kiêm chủ tịch công ty (Ảnh: News).

Ahn Hyo Seop nhận được nhiều lời mời chụp hình, phỏng vấn và tham dự sự kiện sau "Hẹn hò chốn công sở" (Ảnh: News).

Sắp tới, khán giả sẽ gặp lại anh trong "Please Come To Me" (Ảnh: Instagram).