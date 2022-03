Cặp diễn viên phụ gây sốt của "Hẹn hò chốn công sở"

Hẹn hò chốn công sở (A Business Proposal) đang là dự án phim truyền hình nổi tiếng của Hàn Quốc, thu hút sự quan tâm của khán giả thế giới, trong đó có Việt Nam. Phim được chuyển thể từ cuốn truyện tranh nổi tiếng A Business Proposal của tác giả Haehwa với 450 triệu lượt xem toàn cầu.

Phim kể về Shin Ha Ri (Kim Se Jeong đóng) đi xem mắt thay bạn thân với mục đích khiến cho đối phương chán ghét. Định mệnh sắp đặt cho cô gặp phải Kang Tae Mo (Ahn Hyo Seop đóng) - giám đốc mới nhận chức tại nơi cô đang làm việc.

"Hẹn hò chốn công sở" đang là bộ phim truyền hình gây sốt của màn ảnh xứ Hàn (Ảnh: Naver).

Dù cố tỏ ra mình là gái hư, thích "bắt cá hai tay", cuồng đồ hiệu, rủ thuê phòng khách sạn nhưng nam chính vẫn kiên quyết muốn lấy cô làm vợ. Sau khi phát hiện mình bị lừa tại buổi gặp mặt, Kang Tae Moo đã bắt Shin Ha Ri giả làm bạn gái, ra mắt gia đình để đền bù.

Câu chuyện phim giống nhiều tác phẩm tình cảm khác của Hàn Quốc với nội dung "hợp đồng tình yêu" giữa công tử nhà giàu và cô gái xuất thân thấp. Song, Hẹn hò chốn công sở vẫn thu hút khán giả vì có những yếu tố đặc biệt.

Phát sóng tại Hàn Quốc từ đầu tháng 3/2022, phim lập tức gây sốt khi có những cảnh quay ngọt ngào giữa các diễn viên, câu chuyện tình yêu vừa lãng mạn, vừa hài hước. Ngoài sự kết đôi ấn tượng giữa cặp đôi chính, hai nhân vật phụ Jin Young Seo (Seol In Ah đóng) và Cha Sung Hoon (Kim Min Kyu đóng) cũng khiến fan phát sốt.

Hai diễn viên phụ Kim Min Kyu (trái) và Seol In Ah của "Hẹn hò chốn công sở" (Ảnh: Naver).

So với cặp diễn viên chính, cặp đôi phụ có nhiều cảnh 18+ ân ái nóng bỏng và xác định mối quan hệ bằng một nụ hôn ngọt ngào. Các cảnh này được cư dân mạng chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội với sự thích thú. Sự tương tác ăn ý, tự nhiên trên phim và thân thiết của cặp diễn viên phụ Kim Min Kyu và Seol In Ah ở các video hậu trường, phỏng vấn cũng thu hút khán giả.

Nhiều người phỏng đoán, cặp đôi thực sự hẹn hò ngoài đời. Trong buổi phỏng vấn với chương trình SBS Catch, cả hai thừa nhận thấy rung động khi ghi hình cùng đối phương. Khán giả cũng nhận ra hai diễn viên thường xuyên dành lời khen ngợi cho nhau.

Nữ diễn viên Seol In Ah tiết lộ Min Kyu thường quan tâm, kiểm tra tình trạng của cô trong quá trình quay phim: "Sau mỗi cảnh quay, anh ấy sẽ hỏi tôi có bị thương chỗ nào không, mắt cá chân của tôi sao rồi". Kim Min Kyu thì thừa nhận anh "luôn lo lắng về In Ah", thường xuyên nhắn tin và hỏi thăm về vết thương của bạn diễn.

Sự tương tác ngọt ngào của Kim Min Kyu và Seol In Ah trên màn ảnh (Ảnh: Netflix).

Trong tập đặc biệt của Hẹn hò chốn công sở, khi Kim Min Kyu phải rời đi sớm vì lịch trình ghi hình khác, Seol In Ah níu chặt tay Kim Min Kyu, đùa giỡn rằng cô không muốn anh rời đi. Hình này đã nhanh chóng trở thành chủ đề gây sốt, thu hút hàng nghìn lượt thích và chia sẻ của khán giả.

Min Kyu và In Ah còn có chung sở thích là cắm trại và lên kế hoạch dành thời gian cùng nhau. Khán giả tin rằng, sự tương tác ăn ý trên màn ảnh của hai diễn viên có một phần lớn đến từ mối quan hệ thân thiết ngoài đời thực. Fan cũng ra sức ủng hộ cặp đôi yêu nhau ngoài đời.

Cặp đôi phụ của "Hẹn hò chốn công sở" bị nghi ngờ phim giả tình thật vì diễn xuất quá tự nhiên (Ảnh: Netflix).

Seol In Ah - nữ phụ đáng yêu của "Hẹn hò chốn công sở"

Seol In Ah đang trở thành gương mặt gây chú ý tại Hàn Quốc khi bộ phim Hẹn hò chốn công sở lên sóng. Ngoài ngoại hình tiểu thư, xinh đẹp, phong cách thời trang trẻ trung, cô còn chiếm cảm tình của khán giả nhờ khả năng diễn xuất tự nhiên.

Seol In Ah, tên thật là Bang Ye Rin, sinh năm 1996 tại Hàn Quốc. Cô tốt nghiệp khoa Chuyên ngành Diễn xuất của Học viện Nghệ thuật Seoul, Hàn Quốc và hiện chịu sự quản lý của công ty giải trí OUI Entertainment.

Seol In Ah lần đầu ra mắt với tư cách diễn viên năm 2015 với một vai diễn "người qua đường" trong bộ phim Hậu trường giải trí và nhận vai phụ đầu tay trong Hoa trong ngục vào năm 2016. Tuy nhiên, những vai diễn này của cô lại không được biết đến rộng rãi.

Seol In Ah là gương mặt đang lên của làng giải trí xứ Hàn (Ảnh: Instagram).

Đến năm 2017, cái tên In Ah mới được khán giả Hàn Quốc biết tới khi cô tham gia bộ phim Cô nàng mạnh mẽ, Do Bong Soon và Học đường 2017. Nét diễn ngây thơ, tự nhiên giúp In Ah giành giải thưởng Tân binh xuất sắc ở hạng mục Show/Sitcom tại lễ trao giải MBC năm 2017.

Một năm sau, cô được chọn vào vai nữ chính trong bộ phim Ngày mai trời lại nắng và giành giải thưởng Nữ diễn viên mới xuất sắc tại lễ trao giải KBS năm 2018.

Sau đó, cô tiếp tục gây ấn tượng trong dự án Tình như mơ, đời như mộng cùng vai phản diện trong Chàng hậu. Hình tượng Nghi tần Jo Hwa Jin luôn ghen ghét, đố kỵ với nữ chính đã giúp Seol In Ah nhận cơn mưa lời khen vì có ngoại hình xinh đẹp và nét diễn cuốn hút.

Seol In Ah sở hữu ngoại hình đẹp và diễn xuất lôi cuốn (Ảnh: Instagram).

Năm 2022, cô tỏa sáng với vai nữ phụ trong Hẹn hò chốn công sở. Nhân vật Jin Young Seo của In Ah là một tiểu thư nhà giàu, vì bị bố thúc giục đi xem mắt để tìm người chồng "môn đăng hộ đối".

Nhân vật Jin Young Seo giành được nhiều cảm tình của người xem nhờ tính cách nhiệt tình, tinh nghịch nhưng không kém phần tử tế dù là một thiên kim tiểu thư. Chuyện tình của cô với Cha Sung Hoon (Kim Min Kyu đóng) cũng nhận được sự ủng hộ của khán giả.

Sự nghiệp của In Ah hứa hẹn còn tỏa sáng trong tương lai sau thành công của Hẹn hò chốn công sở.

Seol In Ah khoe khả năng vũ đạo bất ngờ (Video: Variety by AMH).

Kim Min Kyu - Nam phụ ấn tượng của "Hẹn hò chốn công sở"

Kim Min Kyu, sinh năm 1994, có ngoại hình điển trai, nụ cười rạng rỡ, tỏa nắng. Kim Min Kyu sở hữu chiều cao 1,83 m và khởi nghiệp từ vai trò một người mẫu. Năm 2017, anh được khán giả biết tới khi tham gia show ca nhạc I Can See Your Voice.

Ngay từ khi xuất hiện trong phim Hẹn hò chốn công sở, hình tượng thư ký Cha Sung Hoon của Kim Min Kyu đã gây ấn tượng với fan nữ. Phía sau một nhân viên lạnh lùng, nghiêm túc trong công việc là một chàng trai lãng mạn và nồng nhiệt khi yêu. Những phân cảnh tình cảm giữa Cha Sung Hoon và Jin Young Seo (Seol In Ah đóng) cũng trở thành điểm nhấn của tác phẩm.

Kim Min Kyu trong "Hẹn hò chốn công sở" (Ảnh: Naver).

Trước Hẹn hò chốn công sở, Kim Min Kyu từng được khán giả biết đến với loạt vai diễn trong các bộ phim truyền hình nổi tiếng của xứ kim chi như Signal (Tín hiệu), School 2015 (Học đường 2015), Perfume (Mùi hương bí ẩn), gần nhất là Snowdrop...

Người hâm mộ nhận xét ngoại hình của nam diễn viên là sự kết hợp hoàn hảo giữa Lee Dong Wook và Park Bo Gum. Chính nhờ ngoại hình đẹp, thư sinh, Kim Min Kyu trở thành chàng trai trong mộng của nhiều fan nữ.

Kim Min Kyu sở hữu chiều cao 1,83 m và gương mặt thư sinh, nụ cười tỏa nắng (Ảnh: Instagram).

Trong một bài phỏng vấn, khi được hỏi về việc có suy nghĩ đến chuyện đổi nghệ danh để tránh sự trùng lặp tên với các đồng nghiệp khác, diễn viên sinh năm 1994 cho biết: "Đây là cái tên quý giá do bố mẹ tôi đặt từ khi sinh ra. Vì thế, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc thay đổi nó".

Trang cá nhân của nam diễn viên thế hệ 9X có hơn 2,8 triệu lượt theo dõi. Anh thường đăng tải những khoảnh khắc trong cuộc sống và hình ảnh ở hậu trường phim. Mỗi bức ảnh của nam diễn viên 9X đều nhận lượt tương tác cao.

Nhờ thành công của Hẹn hò chốn công sở, Kim Min Kyu đang là cái tên gây chú ý của làng giải trí xứ Hàn.