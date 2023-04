Mỹ nam dính tin hẹn hò Rosé: Xuất thân giàu có, từng yêu thầm Song Hye Kyo

Mới đây, Kang Dong Won và Rosé (Blackpink) dính tin đồn hẹn hò bí mật khi bức ảnh hai người cùng ăn tối được chia sẻ trên mạng xã hội. Cặp đôi cũng bị soi ra dấu hiệu mặc đồ chung, xuất hiện chung tại nhiều sự kiện và chơi chung một nhóm bạn. Thành viên của nhóm BlackPink còn tham dự buổi họp báo giới thiệu phim mới của bạn trai gần đây.

Tài tử Kang Dong Won dính tin đồn hẹn hò Rosé (Ảnh: Naver).

Ngày 17/4, công ty quản lý của Rosé (BlackPink) - YG Entertainment lên tiếng về tin đồn trên. YG Entertainment chia sẻ: "Trước đó, chúng tôi đã bảo rằng không thể xác minh được tin đồn này vì đó là chuyện liên quan đến cuộc sống riêng tư của nghệ sĩ. Tuy nhiên, công ty xin được phủ nhận vì những đồn đoán không đúng sự thật vẫn liên tục xuất hiện".

Phía YG Entertainment nhấn mạnh "tin đồn hẹn hò gần đây của Rosé là sai sự thật". Đồng thời, đơn vị chủ quản của mỹ nhân 9X cũng mong công chúng giúp ngăn chặn tin đồn vô căn cứ. Động thái mới nhất của YG Entertainment khiến dư luận Hàn Quốc bất ngờ.

Trước đó, họ tỏ ra lấp lửng khi được hỏi về chuyện Rosé hẹn hò Kang Dong Won. Việc YG Entertainment lên tiếng hai lần liên tiếp và mang nội dung khác nhau trong cùng một ngày trở thành chủ đề bàn tán của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng, YG Entertainment đang cố gắng đánh lừa dư luận và thực sự giữa hai nghệ sĩ có mối quan hệ đặc biệt.

YG Entertainment phủ nhận chuyện Rosé hẹn hò Kang Dong Won (Ảnh: Instagram).

Kang Dong Won - Mỹ nam của những vai diễn xuất sắc

Với những khán giả yêu mến điện ảnh xứ Hàn, Kang Dong Won không phải cái tên xa lạ. Nam diễn viên sinh năm 1981 là tài tử hạng A xứ kim chi, là một trong những "ông hoàng phòng vé" điện ảnh xứ Hàn với tác phẩm điện ảnh ăn khách như Tiểu quái Woochi, Những tháng năm rực rỡ, Mục sư, Công tố viên hung bạo, Ông trùm, Kỷ nguyên bạo tàn, Bán đảo Peninsula (Train to Busan 2), Người môi giới…

Kang Dong Won có xuất thân trâm anh thế phiệt. Cha của Kang Dong Won từng giữ chức Phó Chủ tịch tập đoàn đóng tàu hàng đầu Hàn Quốc. Anh theo đuổi đam mê diễn xuất vì muốn cống hiến cho nghệ thuật. Truyền thông xứ Hàn xếp anh vào nhóm "mỹ nam đẹp hơn hoa" của làng điện ảnh xứ kim chi.

Kang Dong Won được xem là một trong những mỹ nam đẹp hơn hoa của làng giải trí xứ Hàn (Ảnh: News).

Kang Dong Won từng là người mẫu trước khi trở thành diễn viên. Anh sở hữu chiều cao 1m86, gương mặt cuốn hút và nam tính. Chỉ số IQ của anh là 137 và Kang Dong Won được mệnh danh là "thiên tài ngoại ngữ" vì nói thành thạo 5 thứ tiếng. Nam diễn viên nổi tiếng là người có đời tư trong sạch.

Nhiều năm qua, Kang Dong Won tập trung vào mảng điện ảnh thay vì truyền hình. Bộ phim đầu tiên giúp anh trở nên nổi tiếng với khán giả châu Á là Người đẹp nói dối (năm 2004). Phim lọt top phim ăn khách năm đó và giúp Kang Dong Won nhận 3 giải về diễn xuất tại lễ trao giải Baeksang Arts Awards của Hàn Quốc.

Sau đó, anh tiếp tục đoạt nhiều giải thưởng lớn với vai chính trong Sự quyến rũ của bầy sói (Temptation of wolves). Chỉ trong thời gian ngắn, Kang Dong Won trở thành cái tên tiềm năng được nhiều đạo diễn săn đón.

Năm 2010, Kang Dong Won kết hợp với Song Kang Ho trong Anh em kết nghĩa (Secret Reunion). Phim đoạt giải Phim hay nhất tại Rồng Xanh 2010 và vượt qua siêu phẩm Avatar trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé tại Hàn lúc bấy giờ.

Kang Dong Won có xuất thân trong một gia đình giàu có và là nghệ sĩ tài năng của điện ảnh xứ Hàn (Ảnh: Naver).

Năm 2020, Kang Dong Won nhận vai chính trong Train to Busan 2 - Peninsula. Chỉ sau 4 ngày ra rạp, phim đã thu hút hơn 2 triệu khán giả tới rạp và gặt hái doanh thu phòng vé cao hơn Train To Busan 1. Bộ phim được đầu tư kinh phí sản xuất 16 triệu USD mang về cho nhà phát hành khoản doanh thu hơn 42 triệu USD, vực dậy tình hình điện ảnh ảm đạm của Hàn Quốc do dịch bệnh.

Năm 2022, Kang Dong Won và Song Kang Ho tái hợp trong bộ phim Người môi giới (Broker) của đạo diễn tài ba Kore-eda Hirokazu. Tham dự LHP Cannes 2022, Broker là một trong 2 bộ phim đại diện của Hàn Quốc tranh giải Cành cọ vàng.

Tại buổi công chiếu, phim nhận được tràng pháo tay dài 7 phút từ khán giả và giới chuyên môn. Nói về thành công của Broker, Kang Dong Won chia sẻ: "Tôi rất ngạc nhiên khi thấy khán giả tại LHP Cannes khóc khi xem phim. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì bộ phim đã được công nhận".

Kang Dong Won là cái tên đảm bảo thành công cho nhiều dự án điện ảnh Hàn Quốc (Ảnh: News).

Sở hữu nhiều vai diễn để đời và được gọi là ngôi sao hạng A nhưng Kang Dong Won luôn khiêm tốn, nỗ lực. Anh từng nói về mục tiêu trong diễn xuất: "Tôi luôn trăn trở về một số thứ, đó là khao khát thể hiện tốt mọi kiểu nhân vật. Là một diễn viên, liệu đó có phải là mục tiêu cuối cùng? Để phô diễn sự đa dạng trong diễn xuất, tôi cần trau chuốt thêm các kỹ năng".

Tháng 12 năm ngoái, Kang Dong Won rời khỏi công ty YG Entertainment, mái nhà chung của anh và Rosé, để thành lập công ty riêng.

Tin đồn hò hẹn với nhiều bóng hồng nhưng chưa từng công khai

Trong 20 năm hoạt động nghệ thuật, Kang Dong Won từng dính tin đồn hẹn hò với nhiều mỹ nhân của làng giải trí nhưng anh chưa từng công khai chuyện tình cảm. Năm 2014, truyền thông đưa tin Kang Dong Won hẹn hò cùng bạn diễn Song Hye Kyo nhưng hai nghệ sĩ phủ nhận.

Kang Dong Won và Song Hye Kyo gặp nhau trên phim trường Camellia năm 2010. Đến năm 2014, Kang Dong Won và Song Hye Kyo tiếp tục hợp tác và vào vai một cặp vợ chồng ngọt ngào trong My Brilliant Life. Cặp đôi sau đó bị bắt gặp đi dạo cùng nhau trên đường phố Paris (Pháp).

Kang Dong Won từng được "đẩy thuyền" với Song Hye Kyo (Ảnh: Naver).

Song Hye Kyo và Kang Dong Won từng cùng thuộc công ty quản lý UAA và có mối quan hệ thân thiết. Một nguồn tin cho hay, tài tử 8X thầm yêu Song Hye Kyo, từng tỏ tình với cô nhưng không được chấp thuận. Sau đó, hai ngôi sao vẫn là đồng nghiệp, bạn bè thân thiết.

Khi Song Hye Kyo tham gia Hậu duệ Mặt trời và phải lòng bạn diễn Song Joong Ki, Kang Dong Won quyết định rời công ty UAA và chuyển sang YG Entertainment.

Năm 2018, Kang Dong Won hợp tác với Han Hyo Joo, một mỹ nhân 8X của làng giải trí xứ Hàn, trong dự án Golden Slumber và Illang: The Wolf Brigade. Sự ăn ý trong diễn xuất và đẹp đôi trên màn ảnh khiến cặp đôi dính tin đồn hẹn hò.

Họ cũng bị giới săn tin bắt gặp đi mua sắm cùng nhau tại Mỹ. Người hâm mộ phấn khích ủng hộ mối quan hệ này nhưng Kang Dong Won và Han Hyo Joo đều lên tiếng phủ nhận tin đồn. Sau tin đồn, họ vẫn duy trì mối quan hệ đồng nghiệp, vui vẻ tương tác tại các sự kiện.

Kang Dong Won từng dính tin đồn hẹn hò Han Hyo Joo (Ảnh: News1).

Năm 2016, trên mạng lan truyền thông tin Kang Dong Won hẹn hò một nữ diễn viên cùng tuổi. Mọi sự đồn đoán dồn về phía nữ diễn viên Jung Ryeo Won. Thông qua công ty quản lý YG, Kang Dong Won thẳng thắn phủ nhận tin đồn. Tài tử xứ Hàn thừa nhận thấy có lỗi vì để tin đồn ảnh hưởng đến đồng nghiệp.

Hiện tại, nghi vấn Kang Dong Won hò hẹn bí mật với mỹ nhân của Blackpink - Rosé khiến fan phấn khích. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, khoảng cách 16 tuổi và sự chênh lệch thế hệ giữa hai người khiến họ không phù hợp.