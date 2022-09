Rosé (Blackpink) bất ngờ lĩnh trọn cơn giận dữ của fan

Ngày 16/9 vừa rồi, album Born Pink của Blackpink đã được phát hành. Born Pink là album mới nhất của nhóm nhạc nữ nổi tiếng xứ Hàn trong vòng 2 năm gần đây.

Tuy nhiên, cộng đồng fan lớn nhất của Jisoo (một thành viên trong nhóm) ở Trung Quốc đã tuyên bố dừng mua album mới của Blackpink sau khi bày tỏ thái độ bất bình. Họ cho rằng, công ty quản lý của nhóm - YG Entertainment không trung thực trong việc đưa ra thông tin về danh sách các ca khúc trong album mới.

Album "Born Pink" của nhóm Blackpink vừa được trình làng vào ngày 16/9 (Ảnh: YG Entertainment).

"Với tư cách người tiêu dùng, chúng tôi không thể tin được một công ty như YG lại không trung thực với những thông tin cơ bản trong danh sách phát hành bài hát. Đây không phải là kinh doanh, mà rõ ràng là gian lận. Kể từ giờ, trừ những sản phẩm cá nhân của Jisoo, chúng tôi sẽ không mua bất cứ thứ gì từ YG", thông báo từ hội nhóm fan của Jisoo tại Trung Quốc.

Nguyên nhân khiến fan của Jisoo nổi giận là do thành viên Rosé có một bài solo riêng mang tên Hard To Love trong album mới của nhóm. Fan của Jisoo cho rằng, dù Hard To Love là bài solo riêng của Rosé nhưng YG Entertainment cố tình không công bố thông tin này.

Công ty chỉ giới thiệu Hard To Love là "bài hát chứa nhiều cảm xúc sâu lắng của Blackpink, được kỳ vọng sẽ khiến nhiều người xúc động". Điều này khiến fan của Jisoo tin rằng, họ đã bị YG Entertainment lừa, che giấu thông tin về người hát để đẩy doanh số album.

Trong album "Born Pink", Rosé có một bản solo tên là "Hard To Love" (Ảnh: YG Entertainment).

"Đây là động thái không tôn trọng sự ủng hộ của fan Jisoo. Chúng tôi sẽ có hành động để bảo vệ quyền lợi của cô ấy. Hãy cùng đoàn kết và cùng nhau lên tiếng", hội nhóm của Jisoo tại Trung Quốc khẳng định.

Fan của Jisoo cũng nhấn mạnh, cô là thành viên thiệt thòi nhất trong nhóm Blackpink khi hiện là thành viên duy nhất trong nhóm không được YG triển khai kế hoạch solo.

Qua sự việc trên, không riêng YG mà Rosé cũng hứng chỉ trích. Những khán giả bênh vực Jisoo chỉ trích Rosé được hưởng "đặc quyền". Hiện tại, YG vẫn chưa lên tiếng về vụ việc này.

Sau khi fan của Jisoo tại Trung Quốc bày tỏ sự bức xúc, tuyên bố không mua album mới của nhóm Blackpink, một số khán giả đã lên tiếng bênh vực Rosé. Những ý kiến này cho rằng, cô xứng đáng được hưởng ưu ái vì tài năng và nỗ lực không ngừng.

Rosé luôn được đánh giá là một giọng hát tốt. Hầu hết, những đoạn Rosé được giao thể hiện trong các ca khúc của Blackpink đều có độ khó hơn các thành viên khác. Nhờ chất giọng khỏe, vang, sáng, cô luôn mang tới những câu hát điểm nhấn trong ca khúc.

Việc Rosé có một ca khúc riêng trong album mới của Blackpink khiến fan của Jisoo (thành viên nhóm Blackpink) nổi giận (Ảnh: Naver).

Rosé cũng được xem là thành viên hát "live" ổn định và tốt nhất nhóm Blackpink. Rosé từng không thể nhảy, song nhờ luyện tập chăm chỉ gần 6 năm qua, giờ đây cô có sự tiến bộ vượt bậc, được đánh giá là thành viên có vũ đạo tốt trong nhóm chỉ sau Lisa.

Nhà sản xuất Teddy từng nói Rosé là thành viên chăm chỉ nhất nhóm. Cô là nghệ sĩ duy nhất của Hàn Quốc được tạp chí Variety (Mỹ) vinh danh trong danh sách những sao trẻ quyền lực dưới 25 tuổi năm 2022. Trong lời giới thiệu dành cho cô, tờ Variety viết, Rosé là một nghệ sĩ có tư duy sáng tạo nghệ thuật, biết thể hiện tiếng nói cá nhân trong các ca khúc riêng.

Rosé được đánh giá là giọng ca tốt của nhóm Blackpink (Ảnh: YG Entertainment).

G-Dragon từng nói, Rosé là một trong những nữ ca sĩ anh yêu thích. Trước khi ra mắt với Blackpink, cô hợp tác cùng đàn anh trong ca khúc Without You (năm 2012). Thời điểm đó, cô mới 15 tuổi và đang là thực tập sinh của tập đoàn giải trí YG Entertainment.

Tờ Rolling Stone (Hàn Quốc) cũng khẳng định, nếu Jennie đại diện cho hình ảnh mạnh mẽ, táo bạo của Blackpink thì Rosé chính là thành viên chủ chốt tạo nên bản sắc Blackpink. Cô cũng là nghệ sĩ đa năng khi vừa có thể hát và sáng tác âm nhạc, đồng thời chơi điêu luyện 2 nhạc cụ piano và guitar.

"Rosé là một trong số ít các nghệ sĩ Kpop sở hữu giọng ca dễ nhận diện ngay lập tức. Giọng hát và tông giọng của cô dựa trên âm mũi, cách hát hiện đại phù hợp với đa dạng các thể loại nhạc pop. Ngoài ra, giọng tiếng Anh trôi chảy đã khiến cô trở thành ca sĩ nổi bật bậc nhất Kpop", tờ Rolling Stone (Hàn Quốc) viết.

Năm 2012, khi Rosé mới 15 tuổi, cô xuất sắc giành Top 1 trong số 700 thí sinh tham gia vòng thử giọng do tập đoàn giải trí YG tổ chức tại Sydney, Australia. Cô gái sinh ra ở New Zealand, lớn lên ở Australia chính thức được chọn làm thực tập sinh công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc trong vòng 4 năm.

Tới năm 2016, cô ra mắt công chúng với vai trò là giọng ca chính của Blackpink bên cạnh 3 thành viên còn lại gồm Lisa, Jisoo, Jennie. Ngay lập tức, 4 cô gái đã tạo nên "cơn sốt" tại Hàn Quốc với hàng loạt những thành tích đáng nể như giành cúp đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc với ca khúc Whistle sau 13 ngày ra mắt, giải Tân binh của năm và nổi danh khắp châu Á.

Rosé trở thành thực tập sinh của YG Entertainment từ năm 2012 và trở thành thành viên của Blackpink từ năm 2016 (Ảnh: W).