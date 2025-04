Tìm thấy thi thể nữ diễn viên 25 tuổi tại căn lều cũ, nghi vấn bị sát hại

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng bước đầu xác định Sophie Nyweide không sống trong lều này. Nhiều khả năng cô đã tụ tập với người khác trước khi qua đời. Cơ quan điều tra không loại trừ nghi vấn Sophie bị sát hại.

Ngôi sao nhí một thời của Hollywood - Sophie Nyweide - vừa tử vong bí ẩn, ngày 23/4 (Ảnh: People).

Cảnh sát Mỹ đã triệu tập thẩm vấn một người đàn ông có quan hệ tình cảm với Sophie Nyweide và bạn bè của cô.

Hiện, nguyên nhân cái chết của nữ diễn viên 25 tuổi chưa thể xác định do cảnh sát đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi. Kết quả khám nghiệm tử thi dự kiến được công bố trong 6 ngày tới.

Ngày 23/4, mẹ của Sophie Nyweide chia sẻ với truyền thông, gia đình thực sự sốc trước sự ra đi đột ngột của con gái.

"Chúng tôi vô cùng đau đớn. Tôi chỉ có thể nói rằng quãng thời gian Sophie làm diễn viên tuy ngắn ngủi nhưng rất hạnh phúc. Xin hãy để con của chúng tôi được yên nghỉ", mẹ của nữ diễn viên nói.

Mẹ của nữ diễn viên trẻ thừa nhận, Sophie Nyweide từng dùng chất kích thích và có bệnh tâm lý trước khi qua đời. Sophie Nyweide được cho là sử dụng một số loại thuốc điều trị tâm lý nhưng không liên lạc với gia đình.

Sophie Nyweide (SN 2000) bắt đầu đóng phim khi mới 6 tuổi. Trong những năm 2010, cô được xem là ngôi sao nhí của Hollywood.

Cô từng góp mặt trong một số phim nổi tiếng của Mỹ như: Bella, Law & Order, And Then Came Love, An Invisible Sign, Margot at the Wedding, Mammoth, Noah...

Tuy nhiên, những năm tháng trưởng thành, Sophie Nyweide hầu như vắng bóng trong làng giải trí.

Lần xuất hiện gần nhất của cô là trong chương trình What Would You Do? vào năm 2015. Mẹ của Sophie Nyweide cho biết, con gái bà đã có những năm tháng hạnh phúc khi theo đuổi nghệ thuật.