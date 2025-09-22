Vụ mỹ nam Trung Quốc rơi lầu tử vong: Công an làm rõ nghi vấn bị sát hại

Trong thông báo đăng tải vào ngày 21/9, nam diễn viên Vu Mông Lung được xác nhận tử vong do tai nạn rơi từ tầng cao sau khi uống rượu. Thông tin này đánh tan mọi nghi vấn liên quan tới việc nam diễn viên 37 tuổi bị sát hại, dẫn tới tử vong.

Theo thông báo, một số cá nhân đã dựng thông tin giả, làm clip không đúng sự thật về vụ việc của Vu Mông Lung nhằm gây rối trật tự công cộng, câu kéo dư luận. Cơ quan công an Bắc Kinh thông báo, họ đã lập án xử lý theo pháp luật.

Cảnh sát Bắc Kinh xác nhận, Vu Mông Lung tử vong do say rượu và rơi từ tầng cao (Ảnh: Sina).

Văn bản thông báo làm rõ, tin đồn “Vu Mông Lung bị người khác gài bẫy, xâm hại rồi nhảy lầu” là bịa đặt. Qua điều tra, tin tức này xuất phát từ bình luận của một người dùng mạng 40 tuổi.

Cơ quan công an cũng phủ nhận tin đồn “Vu Mông Lung bị ném từ trên lầu xuống”, “Vu Mông Lung bị một ông lớn lạm dụng”. Thông tin này do một người phụ nữ 29 tuổi lan truyền nhằm thu hút dư luận, gây tổn thương tinh thần cho gia đình của nam diễn viên và ảnh hưởng xã hội nghiêm trọng.

Ngoài ra, công an khẳng định tin tức “mẹ của Vu Mông Lung bị khống chế, không được gặp con” là hoàn toàn bịa đặt. Theo điều tra, một người phụ nữ 41 tuổi đã tung tin sai sự thật là “camera giám sát bị phá hỏng, mẹ và em gái Vu Mông Lung đều bị khống chế”.

Cảnh sát Bắc Kinh đã triệu tập và xử lý 3 người tung tin không đúng sự thật về sự ra đi của Vu Mông Lung (Ảnh: Sina).

Cơ quan công an kết luận, cả 3 người trên đã thừa nhận hành vi bịa đặt tin đồn và bị áp dụng biện pháp cưỡng chế theo pháp luật. Đại diện cơ quan điều tra cho biết, họ cũng sẽ tiếp tục xử lý những người tung tin không đúng về việc Vu Mông Lung bị đẩy khỏi cửa sổ, Vu Mông Lung bị đánh đập trước khi ngã...

Đại diện bên điều tra cũng nhấn mạnh, họ đã khám nghiệm hiện trường, giám định pháp y, lấy lời khai và trích xuất camera giám sát, loại trừ khả năng án hình sự trước khi đưa ra thông báo chính thức. Kết quả điều tra được thông báo cho gia đình và gia đình không có ý kiến phản đối.

Ngay sau thông báo của cơ quan điều tra, mạng xã hội Trung Quốc tiếp tục dậy sóng. Một số người dùng mạng bày tỏ mong muốn dư luận không bàn tán tiêu cực về vụ việc vì có thể làm hoen ố danh dự người đã khuất, gây thêm tổn thương cho gia đình Vu Mông Lung. Một số khác vẫn kêu gọi người hâm hộ đấu tranh tìm sự thật cho vụ việc.

Nam diễn viên Vu Mông Lung qua đời vào ngày 11/9 vừa rồi. Công ty quản lý của anh xác nhận, Mông Lung tử vong sau một bữa tiệc với một nhóm bạn tại một chung cư ở Bắc Kinh (Trung Quốc).

Ngày 16/9, đại diện công ty quản lý của Vu Mông Lung thay mặt mẹ của nam diễn viên và gửi lời tới người hâm mộ. Theo đó, mẹ của nam diễn viên cho biết, con trai bà đã ra đi một cách thương tâm và đây là nỗi đau lớn với cả gia đình.

Người hâm mộ vẫn tiếc thương trước sự ra đi của Vu Mông Lung (Ảnh: Sina).

Mẹ của Vu Mông Lung cho biết, nam diễn viên vô tình ngã từ tòa nhà cao tầng xuống do say rượu. Bà thông tin rằng, cơ quan điều tra đã có kết luận cuối cùng, khẳng định vụ việc không có yếu tố hình sự. Mẹ Vu Mông Lung cho hay, tang lễ của nam diễn viên đã hoàn tất.

Vu Mông Lung (SN 1988) được biết đến qua các tác phẩm như: Thái tử phi thăng chức ký, Tam sinh tam thế thập lý đào hoa, Tân bạch nương tử truyền kỳ, Thiên kim trở về, Trường An Nặc, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Hiên Viên Kiếm: Hán Chi Vân…

Trong mắt đồng nghiệp, Vu Mông Lung là một chàng trai ấm áp, luôn cư xử hòa nhã, giúp đỡ mọi người. Khi hay tin anh qua đời, nhiều nghệ sĩ và đồng nghiệp như Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Thiên Ái, Lưu Vũ Hân, Hình Phi, Chúc Tự Đan, Cổ Lực Na Trát, Trương Vân Long… đã gửi lời tiễn biệt nam diễn viên.

Mỹ nam có hơn 26 triệu người theo dõi trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc). Trước khi qua đời, nam diễn viên được cho là gặp bế tắc trong sự nghiệp, phải dừng đóng phim suốt 3 năm và cho giải thể một công ty giải trí từ cuối tháng 7 vừa rồi.