Ngày 16/12 (giờ Mỹ), Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) công bố danh sách rút gọn ở 12 hạng mục của mùa giải Oscar năm nay.

Ở hạng mục Phim quốc tế hay nhất, nhà phát hành Neon cho thấy sự áp đảo khi có tới 5 đại diện trong tổng số 15 phim lọt vào danh sách rút gọn gồm: It Was Just an Accident (Pháp), Sentimental Value (Na Uy), No Other Choice (Hàn Quốc), Sirât (Tây Ban Nha) và The Secret Agent (Brazil).

"Mưa đỏ" đã không thể góp mặt trong danh sách đề cử rút gọn của Oscar 2026 (Ảnh: Nhà sản xuất).

Trước đó, vào cuối tháng 11, AMPAS đã công bố danh sách các bộ phim chính thức đủ điều kiện tranh giải ở các hạng mục Phim hoạt hình, Phim tài liệu và Phim quốc tế hay nhất. Theo đó, Mưa đỏ của Việt Nam phải cạnh tranh với 85 tác phẩm khác để giành một trong 15 suất vào vòng rút gọn.

Tuy nhiên, ở vòng tuyển chọn tiếp theo, bộ phim của điện ảnh Việt Nam đã không thể vượt qua các đối thủ và buộc phải dừng bước. Đáng chú ý, không có đại diện nào của khu vực Đông Nam Á xuất hiện trong danh sách lần này.

Tháng 9 vừa qua, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã quyết định gửi Mưa đỏ của đạo diễn Đặng Thái Huyền tham dự vòng sơ tuyển hạng mục Phim truyện quốc tế hay nhất tại Oscar.

Lãnh đạo Cục Điện ảnh nhận định, việc một bộ phim Việt Nam góp mặt trong đường đua Oscar là cơ hội quan trọng để quảng bá điện ảnh Việt Nam ra thế giới, đồng thời khẳng định những bước tiến của ngành trong quá trình hội nhập.

Trước khi “mang chuông đi đánh xứ người”, Mưa đỏ từng tạo cơn sốt tại phòng vé Việt Nam khi đạt doanh thu hơn 700 tỷ đồng và trở thành phim Việt ăn khách nhất mọi thời đại. Việc Mưa đỏ được lựa chọn đại diện Việt Nam tranh giải Oscar cũng nhận được sự đồng thuận từ giới làm phim và các nhà phê bình.

Trong hơn 3 thập kỷ qua, Việt Nam từng gửi nhiều tác phẩm dự Oscar ở hạng mục Phim truyện quốc tế như: Mùi đu đủ xanh, Áo lụa Hà Đông, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Hai Phượng…

Theo Variety, các thành viên thuộc nhiều nhánh khác nhau của AMPAS đã tham gia vòng bỏ phiếu sơ bộ cho các hạng mục như: Phim hoạt hình ngắn, phim tài liệu dài và ngắn, phim quốc tế, phim người đóng ngắn, hóa trang và làm tóc, nhạc phim gốc, ca khúc gốc, âm thanh và hiệu ứng hình ảnh.

Mùa giải năm nay cũng đánh dấu lần đầu tiên Oscar xuất hiện 2 hạng mục mới gồm: Thành tựu trong công tác tuyển vai (Casting) và Quay phim xuất sắc nhất.

Ở các hạng mục khác của mùa giải Oscar 2026, bộ phim Sinners do Ryan Coogler đạo diễn nổi lên là một trong những cái tên đáng chú ý khi góp mặt ở 7 hạng mục gồm: Casting, quay phim, hóa trang và làm tóc, âm thanh, hiệu ứng hình ảnh và ca khúc gốc. Wicked: For Good và Frankenstein (Netflix) cũng ghi dấu ấn với số lượng đề cử đáng kể trong danh sách rút gọn.

Bên cạnh đó, các nữ đạo diễn để lại dấu ấn rõ nét trong mùa tuyển chọn năm nay, khi 7 trong số 15 phim quốc tế và 10 trong 15 phim tài liệu dài trong danh sách rút gọn được thực hiện bởi các nhà làm phim nữ.

Theo kế hoạch, quá trình bỏ phiếu Oscar sẽ diễn ra từ ngày 12/1 đến 16/1/2026. Danh sách đề cử chính thức dự kiến được công bố vào ngày 22/1/2026.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 98 sẽ diễn ra vào ngày 15/3/2026 tại Nhà hát Dolby (Los Angeles, Mỹ), với Conan O’Brien trở lại vai trò người dẫn chương trình.