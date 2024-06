"Một con vịt" MV Việt đầu tiên đạt tỷ view: Chủ kênh được bao nhiêu tiền?

Mới đây, MV ca khúc Một con vịt - bản đăng tải trên một kênh nhạc thiếu nhi - đã cán mốc 1 tỷ lượt xem, trở thành ca khúc Việt Nam đầu tiên đạt được con số tỷ view trên nền tảng YouTube.

Nhiều khán giả bất ngờ khi một ca khúc thiếu nhi lại lập kỷ lục ấn tượng, vượt nhiều sản phẩm của các ca sĩ nổi tiếng trong làng nhạc Việt như Sơn Tùng M-TP, Hoàng Thùy Linh, Jack...

Dân mạng cũng để lại nhiều thắc mắc về doanh thu mà chủ kênh YouTube nhận được khi MV đạt con số lượt xem "khủng".

Một cảnh trong MV "Một con vịt" (Ảnh: Chụp màn hình).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Lạc Huy ("Huy NL", người sáng lập Schannel, một trong số những mạng lưới truyền thông lớn tại Việt Nam) cho biết doanh thu từ YouTube dựa vào nhiều yếu tố, tuy nhiên vẫn có công thức để ước tính thu nhập trung bình.

"Với một kênh YouTube thông thường, khoản thu nhập trung bình nhận được khi video đạt 1 triệu lượt xem là 4-6 triệu đồng. Video nội dung thiếu nhi thì doanh thu sẽ thấp hơn, khoảng 2-3 triệu đồng cho 1 triệu lượt xem. Tuy nhiên, đây chưa phải là số tiền cuối cùng về tay mà phải trừ thêm 2 khoản phí khác.

Nếu chủ kênh YouTube tham gia một mạng lưới truyền thông nào đó thì trừ thêm khoảng 10-20% phí thanh toán. Doanh thu cũng phải trừ thêm khoảng 7% thuế thu nhập", ông Huy cho hay.

Như vậy, với 1 tỷ lượt xem tính đến 17/6, khoản thu nhập ước tính mà chủ kênh YouTube nhận được có thể dao động từ 2 đến 3 tỷ đồng.

Một chuyên gia về mạng xã hội khác trao đổi với phóng viên Dân trí rằng doanh thu từ YouTube dựa vào nhiều yếu tố liên quan đến lượt xem, lượt bật quảng cáo, thời điểm bật quảng cáo, người dùng từng quốc gia... nên các con số ước tính chỉ mang tính tham khảo.

"Doanh thu từ lượt view phụ thuộc vào từng mảng nội dung của từng kênh, phụ thuộc vào loại quảng cáo. Mỗi kênh sẽ có những tỷ lệ phân chia thu nhập khác nhau, không có công thức, tỷ lệ cố định", chuyên gia này nói.

Thành tích 1 tỷ lượt xem của MV "Một con vịt" (Ảnh: Chụp màn hình).

MV Một con vịt trên kênh YouTube này được đăng tải ngày 31/8/2019. Đến nay, video đạt 2,2 triệu lượt thích sau gần 5 năm phát hành.

Video gồm các hình ảnh hoạt hình 3D, kể câu chuyện về vịt mẹ màu trắng và 5 vịt con màu vàng. Nhiều khán giả nhận xét video sinh động, gần gũi, giai điệu dễ nhớ, được gọi vui là "nhạc phát giờ ăn cơm" cho hàng triệu thiếu nhi Việt Nam.

Theo ghi nhận của phóng viên, mỗi ngày MV này tăng trung bình hơn 550.000 lượt xem. Ở thời điểm tiến sát mốc 1 tỷ view, lượng lượt xem mỗi ngày tăng đáng kể.

Ca sĩ nhí Xuân Mai là giọng ca gắn liền với bài hát "Một con vịt" (Ảnh: Chụp màn hình).

Ca khúc Một con vịt do nhạc sĩ Kim Duyên sáng tác năm 1988, được nhiều khán giả biết đến rộng rãi năm 1998 qua sự thể hiện của "bé" Xuân Mai.

Trên YouTube, ca khúc này có nhiều phiên bản do nhiều ca sĩ khác nhau biểu diễn, mỗi video đều có hàng triệu đến hàng chục triệu view. Đây được xem là ca khúc thiếu nhi nổi tiếng hàng đầu, được khán giả "thuộc nằm lòng" qua nhiều thế hệ, ngay cả trước khi các nền tảng mạng xã hội phổ biến.

Thành công của MV Một con vịt cũng cho thấy sức ảnh hưởng mạnh mẽ của các ca khúc thiếu nhi trên YouTube. Những sản phẩm âm nhạc dành cho trẻ em có sức sống bền bỉ, tăng lượt xem đều đặn hằng ngày.

Một số ca khúc thiếu nhi Việt Nam cũng hút hàng trăm triệu view YouTube như Bống bống bang bang. Ở phiên bản do nhóm 365 Band biểu diễn, video đạt 594 triệu view. Ở phiên bản do ca sĩ "bé" Bào Ngư thể hiện có 608 triệu view.

Trên thế giới, ca khúc Baby shark phiên bản tiếng Anh cũng từng lập kỷ lục lượt xem. Đến hiện tại, MV này đạt hơn 14 tỷ lượt xem, vượt qua nhiều MV nổi tiếng như Despacito (8,4 tỷ view), See you again (6,2 tỷ view), Shape of you (6,2 tỷ view)... để giữ vững vị trí video có lượt xem cao nhất trong lịch sử YouTube.