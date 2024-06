Ca khúc tỷ view "Despacito" làm thay đổi cuộc đời một nghệ sĩ vô danh

Despacito ra mắt vào năm 2017 và nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu bởi giai điệu bắt tay, mạnh mẽ và lôi cuốn. Sự thể hiện đầy cá tính riêng của ca sĩ Luis Fonsi và Daddy Yankee, đặc biệt là cách họ nhấn nhá, nhả chữ "Despacito" (Chậm lại thôi), khiến ca khúc càng trở nên đặc biệt.

"Despacito" ra mắt vào năm 2017 và nổi tiếng toàn cầu (Ảnh chụp màn hình).

Despacito là lời tỏ tình của một chàng trai dành cho một cô gái mà anh theo đuổi. Được biết, ca khúc lọt vào tầm ngắm của nam ca sĩ nổi tiếng Justin Bieber khi anh tới thưởng thức nhạc ở một quán bar ở Colombia.

Ngay khi đó, "hoàng tử nhạc Pop" đã đề nghị hợp tác với Luis Fonsi và Daddy Yankee. Bản remix hát bằng tiếng Anh đã ra đời và khiến sức hút của Despacito như tăng gấp đôi.

Video Despacito đạt một tỷ lượt xem chỉ trong 97 ngày, hai tỷ lượt trong 150 ngày, vượt qua vượt qua Sorry của Justin Bieber, See You Again của Wiz Khalifa và Charlie Puth, Gangnam style của PSY...

Tính đến tháng 6/2024, video Despacito đạt 8,4 tỷ lượt xem và thu hút gần 4,3 triệu lượt bình luận trên YouTube. Với con số này, ca khúc đang nằm ở vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng những ca khúc có lượt xem nhiều nhất trên YouTube, sau Baby Shark của Pinkfong.

Luis Fonsi và Daddy Yankee hạnh phúc với thành công của "Despacito" (Ảnh: Sony).

Ca khúc Despacito còn có tác động tích cực tới ngành du lịch của Puerto Rico. Theo một báo cáo của địa phương, tính tới tháng 7/2017, Despacito đã giúp ngành công nghiệp du lịch của Puerto Rico tăng 45% kể từ khi ca khúc được phát hành toàn cầu. Các địa điểm ghi hình trong video ca nhạc Despacito cũng là điểm đến yêu thích của những người yêu du lịch.

Despacito nhận được nhiều giải thưởng âm nhạc trong đó có 2 giải Grammy Latin lần thứ 18 dành cho Ghi âm của năm, Ca khúc của năm. Ca khúc thống trị bảng xếp hạng âm nhạc tại 47 quốc gia vào năm 2017. Despacito cũng là ca khúc tiếng Tây Ban Nha duy nhất giành vị trí quán quân bảng xếp hạng Billboard Mỹ kể từ năm 1996.

Despacito được nhiều phóng viên lĩnh vực nghệ thuật ghi nhận là ca khúc nhạc Pop tiếng Tây Ban Nha thành công nhất thời đại. Giới chuyên môn nhận định, Despacito đã mở đầu thời kỳ các bản nhạc Latin chiếm lĩnh trên các bảng xếp hạng quốc tế.

Trước Despacito, chỉ có 4 ca khúc vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100 (Mỹ). Sau khi ca khúc ra đời, con số này tăng lên 19 vào năm 2017. Despacito còn tạo bàn đạp để các nghệ sĩ nói tiếng Anh chủ động hợp tác với các nghệ sĩ Mỹ Latin để ra mắt nhiều ca khúc nổi tiếng khác.

Nhiều ngôi sao đình đám như Christina Aguilera, Jennifer Lopez, Selena Gomez, Camila Cabello cũng mạnh dạn phát hành các sản phẩm âm nhạc bằng tiếng Tây Ban Nha.

Không thể phủ nhận, Despacito là ca khúc đổi đời với Luis Fonsi. Anh hoạt động nghệ thuật từ năm 1990 nhưng phải tới khi ca khúc Despacito được phát hành, cái tên Luis Fonsi mới được nhiều người biết tới.

Nam ca sĩ sinh năm 1978 nhớ lại, phần lời của Despacito được anh viết vào năm 2015 tại nhà riêng ở Miami (Mỹ) với khát khao tạo nên một sản phẩm âm nhạc chấn động sau gần 2 năm nghỉ ngơi. Anh đã mời ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Panama gốc Brazil Erika Ender tham gia viết lời cùng.

Tính đến năm 2018, anh đã phá 6 kỷ lục Guinness Thế giới và bán được hơn 11 triệu bản Despacito trên toàn cầu. Việc nhường quyền sử dụng ca khúc cũng giúp nam ca sĩ người Puerto Rico bỏ túi nhiều khoản lớn. Theo Celebrity Net worth, nam ca sĩ hiện sở hữu 20 triệu USD, đến từ hoạt động nghệ thuật và bán bản quyền ca khúc.

Luis Fonsi và Daddy Yankee trình diễn ca khúc "Despacito" tại lễ trao giải Grammy 2018 (Ảnh: Getty Images).

Ban đầu, Luis chỉ muốn tạo nên một bản nhạc pop đơn giản, lời dễ nghe nhưng sau đó, nam ca sĩ người Puerto Rico cố tình thêm thắt một chút gia vị âm nhạc địa phương vào ca khúc và tạo nên một bản hit toàn cầu. Luis Fonsi và Daddy Yankee ghi âm ca khúc tại Miami vào cuối năm 2016.

Nam ca sĩ Luis Fonsi được mời trình diễn ca khúc Despacito lần đầu trên chương trình American talk show Conan vào tháng 6/2017. Đây là lần đầu anh được mời biểu diễn ở Mỹ. Sau đó, anh còn tham gia các chương trình ăn khách khác như The Ellen DeGeneres Show, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon và biểu diễn ca khúc nổi tiếng của mình.

Luis Fonsi và người đồng nghiệp Daddy Yankee cũng mang Despacito vào chuyến lưu diễn toàn cầu Love + Dance World Tour (2017) và Tamo En Vivo Europe Tour (2017) cùng hàng loạt các lễ trao giải âm nhạc lớn nhỏ.

Ngoài phiên bản tiếng Anh nổi tiếng với Justin Bieber, Despacito còn có phiên bản tiếng Bồ Đào Nha do Luis Fonsi hợp tác với nghệ sĩ Israel Novaes, được phát hành vào năm 2017. Phiên bản tiếng Trung Quốc của Despacito do Luis Fonsi cộng tác với nghệ sĩ Singapore JJ Lin trình làng vào năm 2018.

Luis Fonsi thay đổi cả cuộc đời và sự nghiệp nhờ thành công của "Despacito" (Ảnh: Grammy).

Trong 7 năm qua, nhiều nghệ sĩ cũng xin phép được sử dụng ca khúc Despacito trong các chương trình biểu diễn của họ. Các bản hát lại Despacito nổi tiếng không kém bản gốc. Tiêu biểu là phần trình diễn ca khúc Despacito của nữ ca sĩ J.Fla hút với hơn 172 triệu lượt xem trên YouTube.

Nói với truyền thông, Luis Fonsi cho biết, anh không buồn khi được xem là nam ca sĩ chỉ có duy nhất một bản hit. "Despacito luôn là một phần trong các tiết mục của tôi, tôi sẽ luôn mỉm cười khi hát nó", anh tâm sự.

Vào dịp kỷ niệm 5 năm từ khi Despacito được phát hành, Luis Fonsi nói với tờ Billboard: "Nhờ toàn cầu hóa, sự phát triển của Internet, Despacito khởi đầu kỷ nguyên âm nhạc Latin phổ biến toàn thế giới, làm nổi bật sự phổ quát của ngôn ngữ và nhịp điệu.

Tôi tin Despacito là chất xúc tác cho sự thay đổi. Tôi tự hào vì ca khúc mở ra cánh cửa mới, khiến khán giả không thuộc cộng đồng Latin rung động với ngôn ngữ âm nhạc này".