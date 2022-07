Minh tinh từng kết hôn 4 lần tiết lộ bí quyết trẻ đẹp ở tuổi 77

Jaclyn Smith nổi tiếng với vai Kelly Garrett trong bộ phim truyền hình ăn khách Những thiên thần của Charlie được phát sóng từ năm 1976 đến năm 1981. Đây là một trong những bộ phim truyền hình kinh điển của Mỹ và đã biến các diễn viên của phim thành những ngôi sao nổi tiếng. Jaclyn đã đóng 110 tập của bộ phim truyền hình này.

Jaclyn Smith trẻ trung khi ra phố (Video: The Hollywood Fix).

Sau thành công của phim Những thiên thần của Charlie, Smith tiếp tục tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như George Washington, The Night They Saved Christmas (both 1984), Florence Nightingale (1985), Windmills of the Gods (1988), Settle the Score (1989), Lies Before Kisses, Kaleidoscope (1990) và Family Album (1994).

Không chỉ là diễn viên, Jaclyn Smith còn lấn sân sang kinh doanh thời trang, đồ gia dụng. Bà bắt đầu kinh doanh thời trang từ năm 1985 và sau đó kinh doanh đồ gia dụng từ những năm 2000. Jaclyn Smith kiếm bộn tiền nhờ việc kinh doanh của mình.

Ở tuổi 77, Jaclyn Smith hiện vẫn sở hữu nhan sắc trẻ trung đáng ngưỡng mộ và nữ diễn viên từng qua 4 "lần đò" cho biết, bà giữ vẻ ngoài tươi tắn bằng phương pháp cấy mỡ tự thân (thủ thuật hút các tế bào chất béo thừa ở một số bộ phận trên cơ thể để cấy sang bộ phận khác nhằm cải thiện đường nét cơ thể).

Jaclyn Smith (Ảnh: Jaclyn Smith).

Nữ minh tinh người Mỹ chia sẻ với tạp chí The Mail rằng, bà tránh sử dụng các phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ thông thường bởi không tin tưởng vào việc tiêm filler hoặc botox.

"Tôi không tin vào việc tiêm filler (chất làm đầy) và tôi chưa từng thực hiện bất kỳ ca thẩm mỹ nào. Nếu tôi đắp bất cứ thứ gì vào mặt, tôi sẽ sử dụng mỡ của chính mình", Jaclyn Smith chia sẻ.

Nữ nghệ sĩ 77 tuổi, bà chủ của một công ty kinh doanh quần áo - mỹ phẩm tiết lộ rằng bà luôn tránh xa botox. "Tôi sợ nó. Chồng tôi nói nếu dùng botox thường xuyên, nó sẽ làm sụp đổ hoàn toàn các khối cơ. Bạn có thể làm việc đó nhưng khi bạn làm xong, nó cũng sẽ không thực sự đẹp", Jaclyn Smith nói.

Jaclyn Smith từng mắc bệnh ung thư vú cách đây 20 năm. Bà được xạ trị và may mắn khỏi bệnh. Jaclyn Smith nói, sau khi trải qua bệnh tật, bà càng thêm trân trọng những giá trị của cuộc sống.

"Đó là một phần cuộc sống của tôi và bệnh tật đã thay đổi tôi. Tôi nhận ra chúng ta cần trân trọng cuộc sống mỗi ngày, nắm bắt thời cơ. Chúng ta cần biết ơn nhiều hơn. Có lẽ tất cả chúng ta đều phàn nàn hơi nhiều".

Nữ diễn viên từng được đề cử giải Quả cầu vàng hiện đang chung sống hạnh phúc bên người chồng thứ tư, bác sĩ phẫu thuật tim Brad Allen, một người kém bà 10 tuổi. Cặp đôi đã hẹn hò vài năm trước khi kết hôn vào năm 1997.

Cuộc hôn nhân đầu tiên của Jaclyn Smith là với nam diễn viên Roger Davis (1968 - 1975). Sau đó bà kết hôn với Dennis Cole, một diễn viên từng xuất hiện trong phim Những thiên thần của Charlie vào năm 1978 và ly hôn vào năm 1981.

Năm 1981, Smith kết hôn với nhà làm phim Tony Richmond, họ có với nhau hai người con là Gaston (sinh năm 1982) và Spencer Margaret (sinh năm 1985). Smith và chồng thứ ba chia tay vào năm 1989.

Jaclyn Smith trẻ trung ở tuổi 77 (Ảnh: Jaclyn Smith).

Jaclyn chia sẻ: "Tôi thậm chí không tính hai cuộc hôn nhân đầu tiên là hôn nhân. Người chồng hiện tại của tôi giống như một người được thiên đường gửi tới. Hàng chục năm sau khi kết hôn, tôi vẫn thấy mình là một người may mắn".

Smith chia sẻ với phóng viên rằng, vợ chồng bà gắn bó vì họ có những sở thích giống nhau. "Tôi và chồng tôi thích đi du lịch. Chúng tôi thích đến những nơi chúng tôi chưa từng đến, tạo ra những kỷ niệm vui vẻ khi ở bên nhau. Anh ấy thực sự là người đàn ông trong mộng của tôi vì chúng tôi có cùng những quan điểm sống và cách giáo dục giống nhau. Tôi luôn cầu mong cuộc hôn nhân này là mãi mãi".