Minh tinh U60 Sandra Bullock trẻ đẹp ngỡ ngàng bên "Harry Potter"

Liên hoan South By Southwest là sự kiện thường niên dành cho phim điện ảnh, phương tiện truyền thông tương tác, hội thảo và các lễ hội âm nhạc thường diễn ra vào giữa tháng 3 tại Austin, Texas, Mỹ. Sự kiện bắt đầu được tổ chức từ năm 1987 và liên tục tiếp tục phát triển cả về phạm vi lẫn quy mô hàng năm.

Hôm 12/3, trong khuôn khổ Liên hoan South By Southwest đã diễn ra buổi công chiếu bộ phim mới The Lost City. Đây là bộ phim quy tụ dàn sao "khủng" của Hollywood bao gồm Sandra Bullock, Channing Tatum, Brad Pitt, Dwayne Johnson và Daniel Radcliffe.

Trailer phim "The Lost City" (Video: Paramount Pictures).

The Lost City là một bộ phim hài phiêu lưu lãng mạn của Mỹ do Aaron Nee và Adam Nee đạo diễn. Bộ phim có buổi công chiếu đầu tiên trên toàn thế giới chính là tại Liên hoan South by Southwest. Sau đó phim sẽ được phát hành tại các rạp ở Mỹ từ ngày 25/3/2022 bởi Paramount Pictures.

Sandra Bullock không chỉ tham gia phim The Lost City trong vai trò diễn viên chính mà cô còn là nhà sản xuất của bộ phim này. The Lost City có kinh phí thực hiện lên tới 74 triệu USD.

Sandra Bullock và Daniel Radcliffe tham gia buổi công chiếu phim "The Lost City" tại Mỹ ngày 12/3 (Ảnh: Getty Images).

Để quảng bá cho phim mới, Sandra Bullock và "đàn em" - "Sao" phim Harry Potter Daniel Radcliffe đã tham gia buổi công chiếu phim The Lost City được tổ chức tại nhà hát Paramount ở Austin, Mỹ hôm 12/3. Nữ diễn viên 58 tuổi Sandra Bullock gây choáng với ngoại hình trẻ trung khi xuất hiện trên thảm đỏ của sự kiện trong bộ trang phục màu sắc tươi tắn.

Lần đầu đóng phim cùng ngôi sao giành giải Oscar Sandra Bullock, Daniel Radcliffe không giấu được vẻ vui mừng và hạnh phúc. Nam diễn viên 33 tuổi người Anh trò chuyện vui vẻ cùng "đàn chị" trong sự kiện.

Sandra Bullock chia sẻ về phim mới (Video: FOX 7 Austin).

Sandra Bullock là một trong những nữ diễn viên được trả cát sê cao nhất Hollywood. Ở tuổi 58, ngôi sao phim Hoa hậu FBI vẫn trẻ đẹp một cách đáng kinh ngạc. Năm 2015, nữ diễn viên từng giành giải Oscar được tạp chí People bình chọn là người đẹp nhất thế giới.

Sandra dường như không thay đổi quá nhiều so với hình ảnh cách đây chừng 20 năm khi cô mới bắt đầu nổi tiếng. Bullock từng chia sẻ với tạp chí InStyle rằng cô thật sự không quá đầu tư cho việc làm đẹp của mình. "Tôi sử dụng một vài loại kem dưỡng da đơn giản. Đôi khi, nỗ lực hơn một chút thì tôi chuốt mascara lúc ra ngoài", Sandra nói.

Sandra Bullock vẫn trẻ trung ở tuổi 58 (Ảnh: Getty Images).

Sự năng động là bí quyết giúp ngôi sao U60 giữ gìn dáng vóc thon gọn, Sandra nói: "Tôi tập Pilates, kickboxing, tập tạ và khi tôi ở nhà, tôi có thể chạy hoặc đi xe đạp. Nếu tôi rảnh rỗi, tôi có thể tập gym hàng ngày".

Sandra Bullock giành giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar năm 2010 cho vai diễn trong phim The Blind Side. Khi biết tin được đề cử giải Oscar, Sandra Bullock từng nói, cô rất hạnh phúc nhưng trước đó đã không tin mình sẽ đoạt giải bởi hầu như năm nào cô cũng đoán đúng người trúng giải và năm nay cô nghĩ cô không phải người chiến thắng. Vậy nhưng cuối cùng may mắn đã mỉm cười với người đẹp rất tài năng này.

Về phía Daniel Radcliffe, sau khi vào vai cậu bé phù thủy Harry Potter, nam diễn viên người Anh không chỉ trở nên nổi tiếng khắp thế giới mà còn rất giàu có. Chỉ mới ngoài 30 tuổi nhưng Daniel Radcliffe đã sở hữu khối tài sản ước chừng lên tới hơn 110 triệu USD.

Dù giàu có nhưng Daniel từng chia sẻ: "Tôi không thích nói về tiền bạc và càng không thích phô trương tài sản của mình. Khi tôi thấy một ai đó có cả một bộ sưu tập xe hơi, tôi lập tức nghĩ rằng, đó chỉ là cách bạn muốn khoe với người khác là bạn giàu thế nào, điều đó là không cần thiết".

Những năm gần đây, Daniel Radcliffe nỗ lực chọn những kịch bản phim mới mẻ với mong muốn thoát khỏi cái bóng của vai diễn Harry Potter. Daniel Radcliffe tâm sự: "Tôi luôn cố gắng tìm kiếm những vai diễn khác hẳn với vai cậu bé phù thủy Harry Porter. Tôi muốn rời khỏi ngôi trường phù thủy Hogwarts, có những vai diễn thực tế hơn và hi vọng sẽ có thêm nhiều khán giả biết tới tôi vì các vai diễn mới".