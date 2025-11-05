Minh Hằng trở lại âm nhạc sau 7 năm, nhắc lại màn "ném đĩa" gây chú ý

Những năm gần đây, Minh Hằng gần như rời xa âm nhạc. Cô chủ yếu tham gia phim điện ảnh, chương trình truyền hình thực tế, làm đại sứ thương hiệu...

Giữa năm 2022, nữ ca sĩ thông báo kết hôn, sau đó sinh con đầu lòng vào năm 2023 rồi dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình nhỏ. Trên mạng xã hội, những khoảnh khắc bình yên, hạnh phúc của Minh Hằng bên chồng con thường nhận được lượng tương tác lớn.

Đến năm 2024, Minh Hằng gây chú ý khi góp mặt trong chương trình Chị đẹp đạp gió, vào đội hình xuất sắc nhất (Hoa đạp gió) gồm 10 “chị đẹp” cũng như giành giải thưởng Chị đẹp được yêu thích nhất.

Minh Hằng được khen ngày càng thăng hạng nhan sắc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ca sĩ chia sẻ: “Tôi nghĩ đây là thời điểm phù hợp nhất để trở lại với âm nhạc. Thời gian vừa qua, tôi đã được nghỉ ngơi, tập trung vào vai trò làm vợ và làm mẹ, cũng như thử thách mình ở các lĩnh vực công việc khác.

Đến khi tham gia Chị đẹp đạp gió, nguồn cảm hứng làm nhạc, trình diễn và đứng trên sân khấu bắt đầu quay lại trong tôi. Sự ủng hộ quý giá của khán giả dành cho tôi sau nhiều năm vắng bóng cũng là động lực rất lớn, tiếp thêm năng lượng cho tôi thực hiện sản phẩm mới".

Minh Hằng thừa nhận, cô mất khá nhiều thời gian để sản xuất được một sản phẩm âm nhạc phù hợp với những mong muốn và định hướng của bản thân ở thời điểm hiện tại.

Nữ ca sĩ vẫn giữ sức hút sau nhiều năm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Mới đây, nữ ca sĩ chính thức công bố trở lại đường đua âm nhạc. Trên trang cá nhân, cô gây chú ý khi chia sẻ “Nhạc dance is back” (tạm dịch: Nhạc dance đã trở lại), gợi nhớ sự việc cách đây hơn 10 năm khi Minh Hằng có hành động ném đĩa CD nhạc dance tặng khán giả trong một chương trình.

Đoạn video ghi lại cảnh này sau đó lan tỏa trên mạng xã hội, khiến nhiều người bật cười nhưng cũng kéo theo nhiều ý kiến. Sau này, Minh Hằng từng lên tiếng giải thích trước truyền thông, cho biết hành động đó xuất phát từ mong muốn gần gũi, tương tác với khán giả.

Mỗi khi nhắc lại, câu chuyện này vừa là một kỷ niệm giữa Minh Hằng và người hâm mộ, vừa là một bài học đáng nhớ trên hành trình làm nghề với cá nhân nữ nghệ sĩ.

Minh Hằng cho biết, sắp tới cô sẽ ra mắt ca khúc mới mang tên "Director" (Đạo diễn) vào ngày 12/11, thể hiện ẩn ý làm chủ cuộc đời mình như làm đạo diễn một bộ phim. Sản phẩm này đánh dấu sự trở lại của Minh Hằng sau 7 năm, kể từ MV Em xin anh, phát hành vào tháng 6/2018.