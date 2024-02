Cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2023 đã chính thức bắt đầu vào cuối tháng 2 và kéo dài tới đầu tháng 3 tại Ấn Độ sau nhiều lần bị trì hoãn. Đây là lần thứ hai, cuộc thi nhan sắc có tuổi đời và uy tín nhất thế giới được tổ chức tại Ấn Độ.

Cuộc thi năm nay có sự tham gia của 115 thí sinh đến từ khắp mọi nơi trên thế giới sau khi người đẹp của Zambia thông báo xin rút vào phút cuối vì lý do cá nhân.

Mai Phương tự tin và xinh đẹp trong phần "chào sân" tại Hoa hậu Thế giới 2023 (Ảnh: Miss World).

Để bước vào cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 71, Mai Phương (đại diện của Việt Nam) đã có gần 2 năm chuẩn bị. Cô nhập cuộc và thể hiện khá ổn định ngay từ những ngày đầu. Với "vốn" tiếng Anh tốt, Mai Phương tự tin trong mọi phần thi hay hoạt động tương tác với các thí sinh quốc tế.

Sau hoạt động "chào sân" và phần thi giới thiệu dự án nhân ái, Mai Phương đang nhận được sự ủng hộ của nhiều khán giả trong nước. Trong các hoạt động của cuộc thi, cô luôn xuất hiện chỉn chu và đầy năng lượng.

Ngày 20/2 (giờ Việt Nam), các thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2023 tham gia sự kiện "chào sân" bằng màn giới thiệu bản thân. Mai Phương diện trang phục dân tộc trẻ trung để diễn See tình trong lần lộ diện này bởi sau đó các người đẹp sẽ bước vào phần thi phần thi Dance of the world.

Ở phần chào sân, Mai Phương nói: "Xin chào Ấn Độ, tôi là Mai Phương, tôi tự hào đại diện cho quê hương của món phở ngon tuyệt hảo - Việt Nam". Với nhan sắc mặn mà, khả năng tiếng Anh tốt, thái độ thân thiện, đại diện Việt Nam tạo được ấn tượng tốt với nhiều bạn bè quốc tế.

Mai Phương sở hữu phong thái sang chảnh, hiện đại (Ảnh: Instagram).

Thí sinh đến từ Mexico nhận xét về Mai Phương: "Cô ấy thật sự là một cô gái rất xinh đẹp. Tôi rất thích cô ấy, cô ấy còn rất tốt bụng". Hiện, đại diện Việt Nam đang đứng ở vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng dự đoán top 12 của cuộc thi Hoa hậu Thế giới do các chuyên trang quốc tế đánh giá.

Ngày 21/2, các thí sinh của Hoa hậu Thế giới 2023 tiếp tục với phần thi giới thiệu dự án nhân ái. Với vốn tiếng Anh trôi chảy, Mai Phương tiếp tục ghi điểm với người hâm mộ quốc tế và có một phần thi rất suôn sẻ.

Cô chia sẻ về dự án YAKO by Mai Phuong bằng niềm tin và lòng trắc ẩn. Được biết, đại diện Việt Nam tự tin sử dụng tiếng Anh và không cần tới phiên dịch.

Sau sự kiện, bức ảnh Mai Phương chụp chung với đương kim Hoa hậu Thế giới Karolina Bielawska cũng được chia sẻ trên nhiều diễn đàn sắc đẹp và nhận được lời khen ngợi từ khán giả quê nhà.

Mai Phương tự tin tạo dáng bên đương kim Hoa hậu Thế giới Karolina Bielawska (Ảnh: Instagram).

Mai Phương và Karolina Bielawska đã có dịp gặp gỡ, giao lưu khi người đẹp Ba Lan sang Việt Nam công tác. Gặp lại nhau, cả hai đã dành tặng nhau những cái ôm thắm thiết.

Trong những ngày tới, 115 thí sinh của Hoa hậu Thế giới 2023 sẽ tham gia các phần thi quan trọng như Người đẹp thể thao, Người đẹp trình diễn thời trang... trước khi có mặt tại chung kết vào ngày 9/3 tới.

Người đẹp Huỳnh Nguyễn Mai Phương (SN 1999) sở hữu chiều cao 1,7m, gương mặt sắc sảo và khả năng hùng biện tốt. Cô từng giành danh hiệu Hoa khôi Đại học Đồng Nai năm 2018 và lọt Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2020.

Mai Phương có lợi thế về kỹ năng trình diễn, biểu cảm trước ống kính. Cô tốt nghiệp ngành Tiếng Anh thương mại của Đại học Đồng Nai. Người đẹp còn theo học thạc sĩ Ngôn ngữ Anh tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn TPHCM và đạt điểm IELTS 8.0.

Mai Phương được xem là một trong những đại diện mạnh của Việt Nam gửi tới đấu trường Hoa hậu Thế giới. Đến hiện tại, thành tích cao nhất của đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới là vị trí top 11 của Lan Khuê vào năm 2015.

Mai Phương đã có 2 năm chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2023 (Ảnh: Instagram).

Mai Phương (thứ hai từ trái sang) bên các thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2023 (Ảnh: Miss World).

Đại diện của Ấn Độ tại Hoa hậu Thế giới 2023 (Ảnh: Miss World).

Mai Phương được nhận xét thân thiện, hòa đồng với các thí sinh (Ảnh: Miss World).

Thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2023 tham quan khu tưởng niệm Raj Ghat tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ (Ảnh: Miss World).

Hoa hậu Thế giới Thổ Nhĩ Kỳ (trái) và Hoa hậu Thế giới Thái Lan (Ảnh: Miss World).

Hoa hậu Thế giới Myanmar (Ảnh: Miss World).

Hoa hậu Thế giới Cộng hòa Séc là ứng viên sáng giá cho ngôi vị Hoa hậu Thế giới 2023 (Ảnh: Miss World).