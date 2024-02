Dàn mỹ nhân đổ bộ đến Ấn Độ tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2023

Sau thời gian dài trì hoãn, cuộc thi Hoa hậu Thế giới (Miss World) đã chính thức khởi động. Cuộc thi năm nay được tổ chức tại Ấn Độ và bắt đầu từ ngày 18/2. Đêm chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 9/3. Đây là lần thứ hai Ấn Độ đăng cai tổ chức cuộc thi sắc đẹp nổi tiếng nhất hành tinh.

Người đang giữ vương miện Hoa hậu Thế giới - Karolina Bielawska - sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm trong đêm chung kết. Cuộc thi năm nay dự kiến có 116 thí sinh tham dự và đánh dấu sự góp mặt lần đầu của đại diện Togo.

Một số quốc gia như Australia, Bangladesh, Croatia, Đan Mạch, Ethiopia, Đức, Hy Lạp, Guatemala, Guyana, Kazakhstan, Laos, Latvia, Lebanon, Myanmar, New Zealand, Romania, Nam Sudan, Thái Lan… cũng cử đại diện tham dự cuộc thi năm nay.

Hoa hậu Mai Phương được trao vương miện Hoa hậu Thế giới Việt Nam để chuẩn bị sang Ấn Độ dự thi Hoa hậu Thế giới 2023 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đại diện của Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 71 (Hoa hậu Thế giới 2023) là người đẹp Mai Phương. Cô đã có gần 2 năm chuẩn bị cho đấu trường sắc đẹp uy tín nhất hành tinh. Đầu tháng 2, Hoa hậu Mai Phương đã nhận danh hiệu chính thức và lên đường chuẩn bị sang Ấn Độ tham dự cuộc thi.

Được biết, người đẹp sẽ trình diễn tiết mục nhảy See tình trong phần thi Dance of the world. Tiết mục của Mai Phương mang đến không khí sôi động, vừa khoe vũ đạo đẹp mắt vừa khoe sắc vóc gợi cảm. Mỹ nhân sinh năm 1999 tiết lộ sẽ thể hiện ca khúc Pray cho phần thi tài năng tại cuộc thi sắp tới.

Ngoài ra, Mai Phương hé lộ các thiết kế đồng hành cùng cô trong các phần thi Top Model (Trình diễn thời trang) và trang phục dạ hội dành cho đêm chung kết. Cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 71 sẽ không có phần trình diễn áo tắm và tập trung vào các dự án nhân ái, phần hùng biện của các thí sinh.

Nói về tâm trạng chuẩn bị lên đường sang Ấn Độ dự thi, Mai Phương cho hay: "Tôi luôn tin vào phép màu, sống biết ơn và không ngừng cố gắng bằng mọi trách nhiệm mình có. Gia đình, đồng nghiệp và khán giả dành tình cảm nhiều cho tôi như vậy, thì không có lý do nào khiến tôi thấy là thời gian chờ đợi cuộc thi Hoa hậu Thế giới quá dài. Tôi thật sự không biết giãi bày tình cảm của mình bằng ngôn từ nào khác, ngoài việc tiếp tục cố gắng thật nhiều ở đấu trường Hoa hậu Thế giới sắp tới".

Tính tới ngày 18/2 (giờ Việt Nam), nhiều đại diện của các nước đã có mặt tại Ấn Độ để sẵn sàng cho cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 71.

Đại diện Đan Mạch - Johanne Grundt Hansen - diện váy cut-out quyến rũ khi ra sân bay để đi thi Hoa hậu Thế giới. Người đẹp 21 tuổi là trợ lý bán hàng kiêm người mẫu. Người đẹp có năng khiếu karate (Ảnh: Miss World).

Đại diện Ma Rốc - Sonia Aït Mansour - mặc trang phục màu đỏ nổi bật ở sân bay. Sonia Aït Mansour từng góp mặt tại nhiều cuộc thi nhan sắc và có thứ hạng nhất định. Cô từng sang Việt Nam tham dự cuộc thi Miss Eco International 2017 (Hoa hậu Môi trường) (Ảnh: Miss World).

Đại diện Canada - Jaime Vandenberg - sở hữu chiều cao 1,75m, là người mẫu chuyên nghiệp. Jaime đang học tiến sĩ ngành Luật. Jaime Vandenberg là một trong những mỹ nhân có trình độ học vấn tốt tại Hoa hậu Thế giới 2023 (Ảnh: Miss World).

Người đẹp Chile - Ámbar Zenteno - là kỹ sư Hóa dân dụng và có khả năng hùng biện hoàn hảo. Ámbar Zenteno là một trong những thí sinh đến Ấn Độ sớm nhất. Cô dành thời gian đi du lịch và tìm hiểu văn hóa của quốc gia này trước khi chính thức nhập cuộc (Ảnh: Missosology).

Hoa hậu Thế giới Italy - Rebecca Arnon (Ảnh: Miss World).

Người đẹp Paraguay - Dahiana Benítez (Ảnh: Miss World).

Hoa hậu Thế giới Panama - Kathleen Pérez (Ảnh: Miss World).

Hoa hậu Thế giới Slovakia - Vida Milivojša (Ảnh: Missosology).

Hoa hậu Thế giới Tây Ban Nha - Paula Pérez (Ảnh: Missosology).

Hoa hậu Thế giới Puerto Rico (Ảnh: Missosology).