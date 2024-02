Mai Phương sẽ nhảy "See tình" tại Hoa hậu Thế giới 2024

Sau thời gian trì hoãn, Miss World (Hoa hậu Thế giới) đã có thông báo chính thức về thời gian, địa điểm và lịch trình tổ chức cuộc thi năm nay. Theo đó, Hoa hậu Mai Phương - đại diện Việt Nam tại Miss World 2024 - sẽ chính thức sang Ấn Độ tranh tài cùng các mỹ nhân quốc tế vào ngày 16/2 (tức mùng 7 âm lịch).

Ngày 2/3, buổi lễ trao sash (băng đeo) cho Hoa hậu Mai Phương diễn ra tại TPHCM, nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Tại đây, mỹ nhân sinh năm 1999 lần đầu hé lộ những thông tin liên quan đến các phần thi của cô tại đấu trường quốc tế.

Mai Phương chụp ảnh cùng mẹ ruột (bìa phải) và bà Phạm Kim Dung (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Mở đầu chương trình, Mai Phương gây chú ý khi trình diễn tiết mục nhảy See tình (bài hát của Hoàng Thùy Linh). Theo người đẹp, đây cũng là phần thi Dance of the world mà cô sẽ trình diễn tại Miss World 2024. Tiết mục của Mai Phương mang đến không khí sôi động, vừa khoe vũ đạo đẹp mắt vừa khoe sắc vóc gợi cảm.

Sau đó, Đỗ Thị Hà - đại diện Việt Nam tại Miss World lần thứ 70 - đã thực hiện nghi thức trao sash cho Mai Phương.

Nói về khoảnh khắc đặc biệt này, người đẹp xúc động: "Tôi luôn tin vào phép màu, sống biết ơn và không ngừng cố gắng bằng mọi trách nhiệm mình có. Gia đình, đồng nghiệp và khán giả dành tình cảm nhiều cho tôi như vậy, thì không có lý do nào khiến tôi thấy là thời gian chờ đợi Miss World quá dài.

Tôi thật sự không biết giãi bày tình cảm của mình bằng ngôn từ nào khác, ngoài việc tiếp tục cố gắng thật nhiều ở đấu trường Miss World sắp tới".

Hoa hậu Mai Phương khoe sắc vóc trong tiết mục nhảy "See tình" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tại sự kiện, Mai Phương cũng được trao lại chiếc vương miện Miss World Vietnam 2022. Trước đây, mỹ nhân sinh năm 1999 từng bán đấu giá chiếc vương miện này để quyên góp cho các hoạt động thiện nguyện.

Trong khoảnh khắc được trao vương miện lần 2, người đẹp nghẹn ngào: "Vương miện là tình yêu thương của mọi người dành cho tôi. Tôi không giữ vương miện cho riêng mình. Sau buổi hôm nay, tôi mong vương miện sẽ được đặt ở đâu đó, để chúng ta cùng nhìn vào và thấy được giá trị nhân văn cao đẹp mà tôi và mọi người đã cùng nhau làm được".

Hoa hậu Mai Phương được trao lại vương miện lần 2 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ngoài ra, Mai Phương cũng hé lộ các thiết kế sẽ đồng hành cùng cô trong các phần thi Top Model và trang phục dạ hội dành cho đêm chung kết. Trong đó, 3 mẫu đầm dạ hội cho đêm chung kết nhận được nhiều sự quan tâm.

Theo đó, các mẫu váy đều được thiết kế phom váy đuôi cá sang trọng, được đính kết rất tỉ mỉ, cầu kỳ với nhiều loại kim sa cao cấp.

Mai Phương còn gây chú ý khi thể hiện ca khúc Pray cùng các em nhỏ tại mái ấm Thiên thần tại sự kiện. Mỹ nhân sinh năm 1999 cũng tiết lộ, cô sẽ thể hiện ca khúc này cho phần thi tài năng của mình tại Miss World sắp tới.