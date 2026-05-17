Miu Lê bị khởi tố: Công ty quản lý khẳng định "không bao che"

Tối 16/5, ca sĩ Miu Lê bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam để điều tra hành vi “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Đại diện KIM Entertainment - công ty quản lý của Miu Lê - cũng lên tiếng ngay sau đó.

"Trước diễn biến và tính chất nghiêm trọng của sự việc hiện tại, KIM Entertainment xin khẳng định quan điểm nhất quán của công ty: Chúng tôi luôn thượng tôn pháp luật, tuyệt đối tuân thủ mọi quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và không bao che cho bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào", phía công ty cho hay.

Trong giai đoạn hiện tại, công ty quản lý Miu Lê cho biết tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để phục vụ công tác điều tra. Đồng thời công ty cam kết sẽ đại diện Miu Lê giải quyết các công việc liên quan với đối tác, nhãn hàng và nhà sản xuất bị ảnh hưởng bởi vụ việc.

“Chúng tôi hiểu rằng những thông tin liên tiếp trong những ngày qua đã gây ra sự hoang mang và thất vọng lớn cho khán giả cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng đến cộng đồng”, thông báo nêu. Phía công ty đồng thời gửi lời xin lỗi và nhận trách nhiệm trong công tác quản lý nghệ sĩ.

Theo thông tin mới nhất từ cơ quan điều tra, ngoài Miu Lê, một số cá nhân khác cũng bị khởi tố trong vụ án liên quan đến việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, Cát Bà, Hải Phòng.

Trước đó, vào ngày 14/5, Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Thời điểm này, ca sĩ Miu Lê chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự do chưa đủ căn cứ.

Hiện tại, Công an TP Hải Phòng tiếp tục mở rộng điều tra.