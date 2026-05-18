Sắc vóc trẻ trung của nữ nghệ sĩ từng vướng tin đồn yêu NSND Hoàng Dũng

NSND Minh Hòa sinh năm 1964, người gốc Hà Nội. Bố chị là nghệ sĩ kèn clarinet và saxophone Trần Đình Giang. Nối nghiệp kèn, còn có em trai ruột của nữ nghệ sĩ là nhạc sĩ, NSƯT Trần Quốc Đạt - đang công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội và anh họ Trần Mạnh Tuấn - con trai nghệ sĩ cải lương Tùng Ngọc - bác ruột Minh Hòa.

Lớn lên trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, Minh Hòa thi đỗ vào trường điện ảnh rồi theo nghề một cách rất tự nhiên.

Với khuôn mặt đẹp và nét duyên mặn mà của cô gái Hà thành, Minh Hòa đã được mời về các đoàn, tham gia đóng phim ngay từ khi còn học ở Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Trong khi nhiều diễn viên trẻ còn chật vật tìm kiếm vai diễn thì Minh Hòa đã sớm có vai trong 2 vở kịch Bình minh đỏ trái tim anh, Khoảnh khắc và vô tận (phần hai Tôi và chúng ta).

Khán giả cũng không quên hình ảnh nữ bác sĩ xinh đẹp của Minh Hòa trong bộ phim truyền hình dài tập Gió qua miền tối sáng và tiếp đến là loạt vai diễn phản diện trong Cuồng phong, Trò đời…

Tuy nhiên, phải đến vai bà cố vấn Trần Lệ Xuân trong phim Ông cố vấn, tên tuổi Minh Hòa mới thực sự tỏa sáng. NSND Minh Hòa từng chia sẻ rằng, thời phim Ông cố vấn mới phát sóng, chị nhận hàng bao tải thư, được yêu mến đến nỗi "ra đường không bao giờ phải trả tiền ăn". Được khán giả yêu thương như vậy nên chị cảm thấy rất hạnh phúc.

Không chỉ có nhiều vai diễn ấn tượng, Minh Hòa còn được mệnh danh là "Nữ hoàng ảnh lịch miền Bắc" khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp, cá tính. Thời còn trẻ, những tấm ảnh lịch của chị từng được khán giả hâm mộ treo ở nhà, coi như điều may mắn.

Trò chuyện với phóng viên Dân trí, chị cho biết: "Tôi biết ơn khi khán giả đặt cho mình những danh xưng đó. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ tự cao, coi mình là "Nữ hoàng màn ảnh phía Bắc" hay "Mỹ nhân ảnh lịch miền Bắc". Đến ngày hôm nay, đã hơn 60 tuổi nhưng lúc nào tôi cũng trân trọng và ghi nhớ tình cảm đó của khán giả".

Học xong đại học, NSND Minh Hòa về làm việc tại Nhà hát Kịch Hà Nội, được đánh giá cao về chuyên môn, chị từng giữ chức Phó Giám đốc nhà hát.

Thời đó, chị và cố NSND Hoàng Dũng thường xuyên diễn cùng nhau, nhiều người gọi họ là ngôi sao sân khấu. Chính vì thế, nhiều khán giả lầm tưởng NSND Minh Hòa và NSND Hoàng Dũng yêu nhau, là một cặp đôi ngoài đời.

"Thời tôi và anh Hoàng Dũng đóng phim Cuồng phong, có khán giả nghĩ tôi là vợ anh ấy. Nghe tin đó, tôi nói với anh Dũng, anh ấy cười bảo "kệ người ta". Khi đóng cùng nhau sẽ không tránh khỏi một số hiểu nhầm nhưng sự thật không phải thế. Chúng tôi đều cười xoà với nhau khi nghe những tin đồn về mình...", Minh Hòa chia sẻ.

Ở tuổi 62, NSND Minh Hòa vẫn say mê và cống hiến cho nghiệp diễn. Trên những bộ phim truyền hình phát sóng trong thời gian gần đây, khán giả thấy NSND Minh Hòa xuất hiện với nhiều vai phản diện và góc cạnh.

Lúc thì là chị hoá thân vào bà mẹ vợ ghê gớm, xét nét trong Món quà của cha, khi là một tổng tài giỏi giang và "thét ra lửa" trong Thương ngày nắng về, hay Chủ tịch Khuê sang trọng và quyền lực trong phim Tình yêu và tham vọng...

NSND Minh Hòa cho biết, chị chưa bao giờ để những lời đồn thổi và chỉ trích ảnh hưởng đến đam mê nghệ thuật của mình. Chị luôn dành trọn tâm huyết cho mỗi vai diễn và mong muốn đem đến cho khán giả những cảm xúc chân thực nhất. Điều này cũng là lý do khiến nữ nghệ sĩ vẫn giữ được tình yêu và đam mê với nghề qua nhiều năm tháng.

Về hưu đã 7 năm nhưng Minh Hòa khá bận rộn vì hằng ngày chị vẫn tới trường giảng dạy ở khoa Diễn viên, Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Thi thoảng có một số trung tâm cần dạy diễn xuất ngắn hạn, chị cũng tham gia đứng lớp.

"Công việc giảng dạy như con mọn, tôi lên lớp dàn dựng tác phẩm sân khấu cho các bạn, đồng thời phải đọc kịch bản, đầu tư cho nhân vật. Mỗi sinh viên có một tính cách, lực học khác nhau nên tôi phải hỗ trợ để các em tốt nghiệp có lực học đồng đều.

Có người hỏi tôi: Giữa dạy học và làm nghệ sĩ, cái nào khó hơn? Tôi có trả lời, đi diễn là nghề, là đam mê nên tôi thấy đơn giản hơn công việc giảng dạy nhiều...", nữ nghệ sĩ cho hay.

Minh Hoà bộc bạch rằng, giảng dạy là công việc chị gắn bó nhiều năm vì đam mê truyền lửa cho thế hệ trẻ, mặc dù tiền lương theo chị cho biết là… "chỉ đủ để đổ xăng".

Ở tuổi ngoài 60, Minh Hoà được khen trẻ hơn tuổi, luôn giữ được tinh thần tích cực, được nhiều sinh viên quý mến.

Về đời tư, nữ nghệ sĩ gốc Bắc luôn kín kẽ. Chị từng tự nhận là người phụ nữ của gia đình. Những lúc không đi diễn, chị thích đạp xe đi chợ, ở nhà nấu nướng.

Khác với hình ảnh bà mẹ vợ ghê gớm trên phim, ngoài đời chị lại là một người mẹ chồng khá dễ chịu. Chị chia sẻ: "Khác biệt nhiều lắm. Tôi tự nói sẽ không hay bằng con dâu, nhưng đến ngày hôm nay, con dâu vẫn luôn cảm ơn vì có tôi là mẹ chồng".

Những lúc rảnh rỗi, Minh Hòa thường gặp gỡ đồng nghiệp. Chị và NSƯT Minh Vượng thường xuyên hẹn nhau để trò chuyện, tâm sự.

"Chị Minh Vượng là người không vòng vo, cũng không ngại va chạm. Ngày xưa, tôi làm đoàn trưởng, chị ấy “cãi” tôi suốt ngày. Sau đó, chúng tôi lại bình thường ngay, vì tôi hiểu tính cách của chị ấy. Minh Vượng cũng thường tâm sự nhưng tôi chỉ lắng nghe. Cả hai tôn trọng nhau nên tôi cũng không can thiệp sâu vào cuộc sống của chị ấy", Minh Hòa nói.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam, Nhân vật cung cấp.