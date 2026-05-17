Nữ ca sĩ cá tính - mẹ cậu con trai 6 tuổi đang gây sốt của Elon Musk

Con trai 6 tuổi của tỷ phú công nghệ Elon Musk - bé X Æ A-Xii - đang trở thành cái tên được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội quốc tế sau khi xuất hiện cùng cha trong chuyến tháp tùng Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Trung Quốc.

Giữa khung cảnh trang trọng với những bộ vest tối màu và không khí ngoại giao nghiêm túc, cậu bé X Æ A-Xii (thường được gọi ngắn gọn là X) nhanh chóng trở thành tâm điểm bởi vẻ ngoài đáng yêu cùng những khoảnh khắc liên tục chạy theo cha.

Bé X Æ A-Xii trở nên nổi tiếng khi xuất hiện cùng bố, Elon Musk, trong các sự kiện chính trị (Ảnh: News).

Trong loạt hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, X xuất hiện tại Đại lễ đường Nhân dân với trang phục mang phong cách Trung Hoa gồm áo ghi-lê lụa màu xanh xám nhạt kết hợp túi đeo vai hình đầu hổ thủ công. Theo truyền thông Trung Quốc, mẫu túi này nhanh chóng trở thành sản phẩm được săn lùng trên các nền tảng mua sắm trực tuyến sau khi xuất hiện cùng con trai Elon Musk.

Không chỉ ngoại hình hay trang phục, cái tên X Æ A-Xii tiếp tục trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi. Có người chú ý vì tên gọi quá khác biệt, trong khi số khác quan tâm bởi cậu bé thường xuyên xuất hiện bên cha trong các sự kiện công nghệ, chính trị và ngoại giao tầm cỡ quốc tế.

X (SN 2020) là con trai đầu lòng của Elon Musk và nữ ca sĩ Grimes, tên thật Claire Elise Boucher. Hiện, cậu bé chủ yếu sống cùng cha và nhiều lần được bắt gặp xuất hiện tại trụ sở các công ty công nghệ của Elon Musk.

Mối quan hệ giữa ca sĩ Grimes và Elon Musk từ lâu đã là đề tài khiến cả giới giải trí lẫn công nghệ tò mò. Sự kết hợp giữa một nghệ sĩ theo đuổi phong cách âm nhạc thử nghiệm với người đàn ông giàu có và quyền lực bậc nhất thế giới từng được xem là một trong những chuyện tình kỳ lạ nhất làng giải trí quốc tế.

Nữ ca sĩ Grimes và Elon Musk có 3 con chung, trong đó có bé X Æ A-Xii (Ảnh: Getty).

Grimes sinh năm 1988 tại Canada, nổi tiếng với dòng nhạc điện tử pha màu sắc tương lai cùng hình ảnh nghệ thuật độc đáo. Nữ ca sĩ được biết đến như một nghệ sĩ có cá tính mạnh, thích sáng tạo và thường đưa các yếu tố khoa học viễn tưởng vào âm nhạc cũng như thời trang.

Trong khi đó, Elon Musk là CEO của Tesla, SpaceX cùng hàng loạt công ty công nghệ khác. Ông được xem là biểu tượng của chủ nghĩa công nghệ tương lai với tham vọng phát triển trí tuệ nhân tạo, xe điện, chinh phục không gian và xây dựng nền văn minh liên hành tinh.

Hai người chính thức công khai mối quan hệ vào năm 2018 khi cùng xuất hiện tại Met Gala - sự kiện thời trang danh giá bậc nhất thế giới. Ngay lập tức, họ trở thành cặp đôi được truyền thông quốc tế săn đón bởi sự đối lập nhưng cũng đầy tương đồng trong tư duy khác biệt.

Trong thời gian bên nhau, Grimes và Elon Musk liên tục gây chú ý bởi những phát ngôn lạ, từ quan điểm về trí tuệ nhân tạo, tương lai nhân loại cho tới cách đặt tên con.

Bé X Æ A-Xii bên bố và mẹ khi còn nhỏ (Ảnh: IG).

Năm 2020, Grimes sinh con trai đầu lòng và đặt tên là X Æ A-12. Ngay khi được công bố, cái tên này lập tức tạo nên cuộc tranh cãi trên toàn cầu. Sau đó, do luật pháp bang California (Mỹ) không cho phép sử dụng ký tự đặc biệt trong giấy khai sinh, cả hai đổi tên con thành X Æ A-Xii.

Theo giải thích của Grimes, chữ X tượng trưng cho “biến số chưa biết”, Æ liên quan tới trí tuệ nhân tạo và tình yêu, còn A-12 được lấy cảm hứng từ mẫu máy bay do thám Lockheed A-12 mà cả hai yêu thích. Sau khi đổi sang ký tự La Mã, nữ ca sĩ cho biết cô thấy cách viết mới “đẹp hơn”.

Sau X, Grimes và Elon Musk tiếp tục có thêm 2 người con thông qua phương pháp mang thai hộ gồm con gái Exa Dark Sideræl và con trai Techno Mechanicus. Những cái tên khác thường tiếp tục khiến công chúng tò mò về tư duy và thế giới quan của cặp đôi nổi tiếng này.

Dù có 3 con chung, Grimes và Elon Musk chưa bao giờ xây dựng hình ảnh một gia đình truyền thống. Nữ ca sĩ từng mô tả mối quan hệ của họ là “rất linh hoạt”, không bị ràng buộc bởi những định nghĩa thông thường về hôn nhân hay tình yêu.

Tuy nhiên, chuyện tình này cũng liên tục đối mặt với sóng gió. Grimes nhiều lần thừa nhận cô gặp áp lực khi sống dưới “cái bóng” quá lớn của Elon Musk. Việc trở thành bạn gái của người đàn ông nổi tiếng nhất giới công nghệ khiến nữ ca sĩ thường xuyên bị soi xét đời tư và nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ xã hội.

Grimes tiết lộ, Elon Musk rất cưng chiều và gọi cậu con trai X Æ A-Xii là người kế thừa (Ảnh: People).

Một trong những vấn đề khiến Grimes lo lắng nhất là quyền riêng tư của các con. Nữ ca sĩ từng nhiều lần bày tỏ mong muốn các con có tuổi thơ bình thường thay vì trở thành tâm điểm truyền thông.

“Tôi cố gắng không bao giờ cho mọi người thấy các con vì chúng xứng đáng được quyền riêng tư”, Grimes chia sẻ trong một bài đăng được truyền thông quốc tế dẫn lại.

Nữ ca sĩ cũng khẳng định cô không muốn sử dụng hình ảnh con cái để tạo sự chú ý. Theo Grimes, việc đời sống của các con liên tục bị công khai khiến cô cảm thấy lo lắng và bất an.

Từ năm 2023 đến 2024, truyền thông quốc tế cho biết Grimes và Elon Musk đã chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ tình cảm. Những bất đồng liên quan đến quyền nuôi con và cách giáo dục trẻ tiếp tục khiến cả hai nhiều lần bị nhắc tên trên mặt báo.

Tháng 10/2023, Grimes đệ đơn yêu cầu xác lập quyền làm cha mẹ hợp pháp đối với 3 người con. Đến cuối năm 2024, nữ ca sĩ tiết lộ cuộc chiến liên quan tới quyền nuôi con ảnh hưởng nghiêm trọng tới công việc và khiến kế hoạch phát hành âm nhạc của cô bị trì hoãn.

Trong khi Grimes mong muốn bảo vệ quyền riêng tư cho con, Elon Musk lại thường xuyên đưa X xuất hiện tại các công ty và sự kiện lớn. Từ nhỏ, cậu bé đã gắn liền với môi trường công nghệ và truyền thông toàn cầu.

Nhiều hình ảnh cho thấy X từng xuất hiện tại trụ sở Twitter/X, SpaceX, Tesla, Vatican hay các cuộc gặp cấp cao giữa Elon Musk với lãnh đạo thế giới. Truyền thông Mỹ nhận định cậu bé đang dần trở thành một phần quen thuộc trong hình ảnh công khai của vị tỷ phú công nghệ.

Dù đã chia tay và trải qua quãng thời gian căng thẳng, Grimes và Elon Musk vẫn đồng hành cùng nuôi dạy các con (Ảnh: Getty).

Grimes từng tiết lộ Elon Musk xem X như một “protégé” - người kế thừa hoặc cộng sự thân cận trong tương lai. Theo nữ ca sĩ, cậu bé đặc biệt yêu thích tên lửa, robot và các thiết bị kỹ thuật từ khi còn rất nhỏ.

Trong một cuộc phỏng vấn với Wired, Grimes gọi con trai là “kỹ sư nhí”, đồng thời cho biết X đặc biệt yêu thích SpaceX và các thiết bị công nghệ liên quan đến hàng không vũ trụ.

Việc X xuất hiện thường xuyên bên cạnh Elon Musk cũng làm dấy lên nhiều tranh luận. Một số ý kiến cho rằng điều này giúp Elon Musk xây dựng hình ảnh người cha gần gũi, trong khi nhiều người lo ngại việc xuất hiện quá nhiều trước công chúng có thể ảnh hưởng tới tuổi thơ và quyền riêng tư của cậu bé.

Dù mới 6 tuổi, X Æ A-Xii hiện đã trở thành một trong những nhóc tỳ nổi tiếng nhất thế giới công nghệ và giải trí. Từ cái tên đặc biệt, cuộc sống gắn liền với truyền thông cho tới những lần xuất hiện cạnh Elon Musk trong các sự kiện toàn cầu, cậu bé tiếp tục là nhân vật thu hút sự chú ý đặc biệt trên mạng xã hội quốc tế.

Trong khi đó, Grimes vẫn theo đuổi con đường âm nhạc và nghệ thuật riêng. Dù chuyện tình với Elon Musk không có cái kết trọn vẹn, nữ ca sĩ vẫn là nhân vật để lại dấu ấn đặc biệt trong cuộc đời vị tỷ phú công nghệ cũng như trong hành trình trưởng thành của cậu bé X Æ A-Xii.