Người mẫu Nga xinh như búp bê "mê" thời trang Việt và Sơn Tùng M-TP

Cô gái người Nga yêu thời trang và đất nước Việt Nam (Video: Mai Châm - Hà Nam).

Naya Eleven (SN 2003) sinh ra ở thành phố Volgograd, nước Nga. Vùng đất quê hương cô vốn là địa danh lịch sử, nằm bên bờ sông Volga, tây nam nước Nga, cách thủ đô Moscow khoảng 1.000km.

Lớn lên ở một thành phố cổ kính nhưng cô gái ngoài 20 tuổi lại khao khát được khám phá thế giới. Cô quyết định điểm đến của mình sẽ là Việt Nam, chẳng ngờ rằng cô đã gắn bó với đất nước này 3 năm.

Nhớ lại quyết định rời Nga sang Việt Nam, Naya nói: “Tôi không biết phải giải thích thế nào về quyết định chuyển đến Việt Nam. Chỉ là một ngày, tôi cảm thấy mình cần đến Việt Nam để xem đất nước này thế nào, sau khi tôi xem các video ca nhạc của Sơn Tùng M-TP và xem các sản phẩm thời trang trẻ trung, mới mẻ của các bạn. Khi ấy, tôi không biết mình sẽ làm gì ở đây, cũng không chắc tương lai sẽ ra sao, nhưng tôi có cảm giác nếu không thử, tôi sẽ tiếc”.

Người mẫu Nga cho biết cô từng xem nhiều video biểu diễn của nam ca sĩ trên mạng xã hội và bị thu hút bởi năng lượng sân khấu, hình ảnh hiện đại cùng sự phát triển mạnh mẽ của văn hóa đại chúng Việt Nam.

“Tôi đã đi xem concert của anh ấy 3 lần. Tôi thật sự rất thích. Tôi hy vọng một ngày nào đó có thể gặp và trò chuyện với anh ấy. Tôi ngưỡng mộ cách anh ấy làm việc, cách anh ấy xây dựng hình ảnh và theo đuổi con đường âm nhạc riêng”, Naya chia sẻ.

Trước khi sang Việt Nam, Naya dành khoảng 7 tháng chuẩn bị cho chuyến đi dài ngày. Cô cũng nhận được rất nhiều lời khuyên rằng "không nên", "rồi bạn sẽ nhận ra mình đã chọn sai"... nhưng người mẫu trẻ kiên định nghe theo con tim mách bảo và cho tới nay cô không hề hối hận.

Hiện tại, cô gái Nga hoạt động với vai trò một người mẫu và Tiktoker tại Việt Nam. Công việc yêu cầu cô thường xuyên di chuyển giữa Hà Nội và TPHCM. Cô từng tham gia nhiều sự kiện thời trang, cũng như là người mẫu thường xuyên xuất hiện trong các chiến dịch của các thương hiệu nội địa, là gương mặt quen thuộc của các tạp chí thời trang Việt Nam...

Người mẫu Naya Eleven xuất hiện trong buổi chụp hình với Dân trí tại Hà Nội bằng vẻ ngoài cuốn hút. Cô sở hữu chiều cao trên 1,7m và gương mặt xinh xắn như búp bê. Đặc biệt, cô gây ấn tượng với mái tóc vàng, cách nói chuyện đầy năng lượng, đôi lúc ngập ngừng vì phải chuyển đổi giữa tiếng Anh và vài câu tiếng Việt đã học được.

Trong buổi chụp hình, Naya cũng chia sẻ nhiều trải nghiệm của cô về đời sống cũng như thời trang Việt Nam.

Cô gái ngoại quốc với phong cách thời trang hiện đại, nữ tính này từng rất nhút nhát trong những ngày đầu đặt chân tới Việt Nam. Khi ấy, cô gần như không có người thân hay gia đình bên cạnh. Công việc, các mối quan hệ và hành trình làm nghề đều do cô tự xây dựng. Chính điều đó khiến Naya trưởng thành nhanh hơn.

Cô kể, khi mới tới Việt Nam, bản thân bị “choáng” vì sự chú ý từ mọi người xung quanh. Với chiều cao nổi bật cùng vẻ ngoài khác biệt, mỗi lần ra đường, cô đều nhận được ánh nhìn tò mò.

“Tôi vừa thích vừa ngại. Người Việt rất nhiệt tình, họ sẵn sàng bắt chuyện, giúp đỡ và thể hiện sự quan tâm. Nhưng lúc đó tôi quá nhút nhát nên nhiều khi chỉ ở nhà cả ngày”, cô nhớ lại.

Naya cho biết, chính môi trường sống mới tại Việt Nam đã khiến cô thay đổi cả tính cách. Nếu trước đây cô khá khép kín, hiện tại cô tự tin, chủ động hơn.

Sau gần 3 năm, Naya đã hòa nhập với nhịp sống tại Việt Nam. Cô tự học tiếng Việt để giao tiếp trong công việc lẫn đời sống thường ngày, tự đi làm việc với khách hàng, tham gia chụp hình, thử vai (casting) ở các sàn diễn thời trang mà không cần phiên dịch.

“Tôi hiểu rằng nếu muốn mọi người biết mình là ai thì phải tự bước ra, tự thể hiện bản thân. Sống ở Việt Nam khiến tôi mạnh mẽ hơn”, cô nói.

Theo cô, điều khiến một cô gái nước ngoài như mình gắn bó với đất nước hình chữ S không chỉ là cơ hội nghề nghiệp mà còn là cách người Việt đối xử với nhau.

“Khi đi ăn cùng bạn bè Việt Nam, tôi luôn có cảm giác như đang ở trong một gia đình. Mọi người quan tâm nhau, hỗ trợ nhau rất nhiều. Ví dụ như mọi người sẽ hỏi tôi thích ăn cay hay ăn ngọt, giúp đỡ nhau chia bát, đũa... Ngay cả khi làm việc, tôi cũng cảm nhận rõ tinh thần tập thể ấy”, người mẫu nói.

Người mẫu Nga cũng bày tỏ cô thích ăn món Việt hàng ngày, đặc biệt là phở, bánh mì, cà phê sữa đá. Cô duy trì nhịp sinh hoạt khá giống người bản địa. Thậm chí, Naya còn có khả năng nấu một số món Việt đơn giản.

Không chỉ yêu văn hóa, Naya còn dành nhiều tình cảm cho thời trang Việt Nam. Theo cô, các nhà thiết kế Việt có cá tính rất rõ trong từng bộ trang phục, đặc biệt chú trọng chi tiết thủ công và cảm xúc thị giác.

“Tôi có thể nhận ra một thiết kế Việt Nam trong vô vàn thiết kế trên thị trường chỉ qua cách xử lý chi tiết. Thời trang Việt rất mới mẻ và giàu cá tính. Các nhà thiết kế không chỉ làm quần áo đẹp mà còn muốn kể một cảm xúc hay câu chuyện nào đó”, cô nhận xét.

Naya cho biết bản thân đặc biệt ấn tượng với cách giới trẻ Việt Nam ăn mặc trong những concert và lễ hội âm nhạc gần đây. Theo cô, phong cách của giới trẻ Việt hiện đại, táo bạo và không ngại thử nghiệm.

“Tôi rất thích cách các bạn trẻ Việt phối đồ. Họ dám mặc những thiết kế nổi bật, cá tính và có gu thẩm mỹ riêng. Các trang phục biểu diễn của nghệ sĩ Việt Nam hiện nay cũng rất ấn tượng, không thua các sân khấu lớn quốc tế”, cô nói.

Dù thường xuyên xuất hiện với những bộ ảnh thời trang cầu kỳ, ngoài đời Naya lại chuộng phong cách đơn giản. Trong bộ ảnh thực hiện cùng Dân trí, cô lựa chọn 3 phong cách khác nhau để phản ánh cảm xúc cá nhân ở từng thời điểm.

Một bộ đồ mang tông màu tối, mạnh mẽ được cô xem như “lớp áo giáp” mỗi khi cảm thấy mệt mỏi về tinh thần. Bộ thứ 2 thoải mái hơn, có phần khoét eo để lộ vóc dáng thanh mảnh, được cô phối kèm chiếc túi hình hoa hướng dương - loài hoa yêu thích của cô - tượng trưng cho năng lượng tích cực và sự lạc quan. Trong khi đó, bộ trang phục cuối cùng mang tinh thần tối giản, nhẹ nhàng, giống trạng thái bình yên mà cô muốn hướng đến sau nhiều biến động.

Những trang phục mà Naya lựa chọn để mặc trong bộ ảnh này cũng như đời sống hàng ngày đều không đến từ những thương hiệu xa xỉ mà là thương hiệu thời trang địa phương Việt Nam. Có đôi khi, cô chỉ mua quần áo trên sàn thương mại điện tử với mức giá bình dân vài trăm ngàn đồng nhưng cảm thấy thoải mái, vui thích vì sự lựa chọn đa dạng, sáng tạo của thời trang Việt.

“Với tôi, thời trang không chỉ là vẻ ngoài. Nó là năng lượng mình mang đến cho người khác. Trang phục tôi mặc nói lên cá tính, con người tôi. Và một phần con người tôi đã bén rễ với mảnh đất này”, Naya chia sẻ.