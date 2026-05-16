Hai NSND đóng vai Ngọc Hoàng: Người có biệt thự 200m2, người phải đi ở nhờ

NSND Quốc Khánh có hơn 20 năm đóng "Táo quân", về hưu ở nhờ nhà bạn

Nghệ sĩ Quốc Khánh (SN 1962) là người Hà Nội gốc, nhà có 2 chị em, bố mẹ làm cán bộ công chức. Học hết lớp 10, ông thi vào khóa đào tạo diễn viên năm đầu tiên của Nhà hát Kịch Việt Nam từ năm 1978 đến năm 1982.

Ngày ấy cùng học với ông có một số nghệ sĩ nay đã thành danh như: NSND Trung Anh, NSND Trọng Trinh, NSND Lan Hương, NSƯT Đỗ Kỷ, Quế Hằng… Học xong, ông ở lại nhà hát công tác đến khi nghỉ hưu vào tháng 11/2022.

NSND Quốc Khánh (phải) trong vai Ngọc Hoàng ở tiểu phẩm "Hái hoa dân chủ", phát sóng VTV3 (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Từ diễn viên chính kịch, Quốc Khánh còn thường xuyên xuất hiện trong những vai diễn hài hước của tiểu phẩm Gặp nhau cuối tuần với màn tung hứng cùng đồng nghiệp như: NSND Công Lý, NSƯT Quang Thắng, nghệ sĩ Phạm Bằng - Vân Dung…

Nhất là từ chương trình Táo quân, người ta nhắc đến ông với danh xưng "Ngọc Hoàng" khi có hơn 20 năm đảm nhiệm nhân vật này trên sân khấu.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSND Quốc Khánh cho biết, trong hơn 20 năm tham gia Gặp nhau cuối năm - Táo quân, lần nào ông cũng hồi hộp khi đọc kịch bản. Mỗi khi diễn xong, ông đều muốn xem phản ứng của khán giả về chương trình thế nào.

"Khi đóng Táo quân, ra đường nhiều người nhận ra và gọi tôi là "Ngọc Hoàng" thay vì Quốc Khánh, đấy là hạnh phúc của người nghệ sĩ", ông nói.

Vào đầu năm 2026, có thông tin cho rằng, nam nghệ sĩ bị ốm nên chương trình Táo quân Tết vừa qua phải dừng lại. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ cho biết, ông đã khỏe mạnh, có thể tham gia một số sự kiện khi được mời.

Sau nhiều năm sống tại căn nhà có diện tích 10m2 do cha mẹ để lại ở phố Bùi Ngọc Dương (Hà Nội), ông đã chuyển sang Gia Lâm, ở nhà một người bạn thân thiết.

Không khí ở ngoại thành khiến nam nghệ sĩ thấy phấn chấn, khoẻ mạnh hơn. Hằng ngày, ông có người giúp việc hỗ trợ nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Căn nhà của nam nghệ sĩ hiện giao cho chị ruột trông nom, chăm sóc.

Tháng 3/2026, nam nghệ sĩ cùng Tự Long, Chí Trung, Vân Dung... tham gia tiểu phẩm Hái hoa dân chủ - kịch bản cũng về Táo quân - nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày VTV3 phát sóng chương trình đầu tiên.

"Khi tập luyện, tôi tự lái ô tô từ Long Biên sang Đài truyền hình. Tiểu phẩm có 30 phút nhưng khi lên sóng với các tình tiết vừa đủ, vẫn đảm bảo yếu tố gây cười cho khán giả...", Quốc Khánh nói.

Ông cho biết thêm, ngoài những buổi tập ban ngày, các nghệ sĩ có buổi tập đến 2-3h sáng nhưng vì những buổi tập này ngắn nên bản thân vẫn đảm bảo sức khoẻ của mình.

NSND Trung Anh - một người bạn khá thân với NSND Quốc Khánh - cho biết, ông vẫn thường xuyên sang Gia Lâm (Hà Nội) để chơi và trò chuyện với Quốc Khánh.

"Thú thật là vào độ tuổi 60-70, việc ốm đau là chuyện không tránh khỏi. Chúng tôi là nghệ sĩ nên thường phải chịu đựng nhiều tin đồn", Trung Anh nói.

NSND Trung Anh cũng nhận xét, nghệ sĩ Quốc Khánh là người có tâm rất tốt, không tham gia vào chuyện danh lợi, sân si hay nói xấu ai.

"Ngay cả chuyện làm hồ sơ xét duyệt các danh hiệu, chúng tôi cũng phải giục nhiều lần cậu ấy mới làm. Khánh có tính nghệ sĩ nhưng không bản năng, lại có tư duy rất tốt. Mọi người thấy Quốc Khánh tham gia Táo quân nên nghĩ Khánh chỉ đóng được hài kịch nhưng không phải, cậu ấy đóng chính kịch cũng rất tốt và hay", nghệ sĩ Trung Anh cho hay.

Ông Sách của Lằn ranh bật mí thêm, nghệ sĩ Quốc Khánh có tật ngủ nướng đến trưa. Kể cả những người bạn chơi rất thân với Quốc Khánh cũng ít khi gọi được nam nghệ sĩ trước 12h trưa và buổi sáng.

Quốc Khánh (trái) trong buổi lễ trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân (NSND) vào tháng 3/2024 (Ảnh: Toàn Vũ).

NSND Trung Anh tiết lộ thêm: "Cái nữa là Khánh rất… lười. Chúng tôi chỉ mong có việc để làm nhưng Quốc Khánh ngại nhận việc, ngại đi làm. Chỉ việc nào thích lắm cậu ấy mới đi, không thì ở nhà. Chắc có lẽ, Khánh ở một mình nên cũng không áp lực về tài chính. Cậu ấy cứ thủng thẳng làm ăn vậy thôi".

Nói về việc ở tuổi gần 70, NSND Quốc Khánh vẫn độc thân, Trung Anh cho biết, anh nhiều lần khuyên bạn mình lập gia đình, tuy nhiên chắc chưa "tới duyên" nên Quốc Khánh vẫn một mình lẻ bóng cho tới nay.

NSND Quốc Trượng là người đầu tiên đóng vai Ngọc Hoàng, sống sung túc sau khi về hưu

NSND Quốc Trượng sinh năm 1966 tại Bắc Ninh. Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, ông về công tác ở Đoàn chèo Hà Bắc, đến năm 1990 thì chuyển sang Đoàn Chèo Tổng cục Hậu Cần (nay là Nhà hát Chèo Quân đội).

Năm 2010, ông làm Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội, sau đó làm Giám đốc nhà hát đến khi nghỉ hưu. NSND Quốc Trượng là nghệ sĩ gạo cội trên sân khấu chèo, thường đóng vai hề ở các vở chèo nổi tiếng, được khán giả trong nước và quốc tế yêu mến.

NSND Quốc Trượng trò chuyện với phóng viên Dân trí (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Nhắc đến Quốc Trượng, khán giả thường nhớ đến vai diễn Ngọc Hoàng của ông trên VTV3. Chia sẻ về cơ duyên với vai diễn, nam nghệ sĩ cho biết, thời đó đạo diễn, NSND Khải Hưng mời ông làm tiểu phẩm hài trong Gặp nhau cuối tuần.

Đó không phải nhân vật Ngọc Hoàng của chương trình Táo quân phát vào đêm 30 Tết mà là tiểu phẩm hài có nhân vật Ngọc Hoàng phát vào cuối tuần. Ông diễn cùng Xuân Bắc, Tự Long..., cũng có người lên chầu, tâu bẩm, nên mọi người hay gọi ông là "Ngọc Hoàng đầu tiên".

"Khi được gọi là "Ngọc Hoàng đầu tiên của Táo quân" tôi khá bất ngờ nhưng không áp lực. Những năm sau này không tham gia chương trình, nhưng tôi vẫn theo dõi Táo quân và thấy rằng, các nghệ sĩ diễn rất duyên dáng trên sân khấu", Quốc Trượng bày tỏ.

NSND Quốc Trượng cho biết thêm, duyên nghề đến với ông cũng rất tình cờ khi học xong cấp ba, ông dự định thi vào Trung cấp Văn hóa nghệ thuật Hà Bắc (nay là trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật, Du lịch Bắc Ninh). Cùng thời điểm, trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội về Bắc Ninh tuyển sinh, ông dự thi và trúng tuyển hệ đại học đầu tiên của ngành Kịch hát dân tộc nên đã về Hà Nội học chèo.

Nam nghệ sĩ thường đóng vai hề trong các vở chèo, được nhận xét là có nét diễn và sự duyên dáng giống danh hài Xuân Hinh. Thời đi học, ông cùng Xuân Hinh, Hồng Ngát... học cùng một lớp và có nhiều kỷ niệm đẹp với nhau

"Trong sân khấu chèo, vai hề mang đến sự lạc quan, tiếng cười cho khán giả. Ngày đó, trường không dạy cách diễn hề, tôi và anh Xuân Hinh (NSƯT Xuân Hinh - PV) đã tiết kiệm tiền để theo học riêng với NSND Mạnh Tuấn. Thầy Mạnh Tuấn đã dạy chúng tôi làm hề cu Sứt, hề chanh, hề chóp, hề bột, hề hát rong, hề leo…

Có lẽ khán giả yêu Quốc Trượng nên mới nhớ mãi nhân vật hề. Tôi luôn thấy trân trọng tình cảm của khán giả dành cho mình. Vì bây giờ đi ra ngoài đường, vẫn có người nhận ra Quốc Trượng và hỏi han", ông tâm sự.

Quốc Trượng cho biết: "Năm vừa rồi (2025), tôi cũng tham gia giảng dạy tại Khoa Sân khấu, Điện ảnh và Viết văn, Trường Đại học Văn hoá nghệ thuật Quân đội. Khi đi dạy học, tiếp xúc với các em sinh viên, tôi thấy mình trẻ trung hơn.Tôi cũng nhiệt tình truyền dạy cho các bạn trẻ những kiến thức, mong họ có chuyên môn tốt, yêu nghề đã chọn".

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, NSND Quốc Trượng cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân viên mãn, dài hơn 2 thập kỷ với vợ kém 13 tuổi.

Bà xã của ông là NSƯT Lâm Thanh, hiện là Trưởng đoàn diễn 2 của Nhà hát Chèo Quân đội. Họ quen biết nhau khi được đài truyền hình mời tham gia vở chèo Cá mè đè cá chép. Ông đóng một vai hề trong khi Lâm Thanh vào vai nữ chính. Sau đó, cả hai cảm mến và yêu nhau.

NSND Quốc Trượng chia sẻ: "Trước đó, tôi có 2 lời thề: Không lấy vợ trong nghề và khi nào lên NSƯT thì mới kết hôn. Nhưng khi gặp bà xã, tôi chỉ giữ đúng một lời thề là có danh hiệu NSƯT thì mới làm đám cưới. Tôi được phong NSƯT vào năm 2001 và cuối năm đó tôi cũng chính thức từ giã cuộc sống độc thân".

Khi phóng viên Dân trí hỏi, đến tuổi 37 ông mới lập gia đình thì có gọi là "trai ế" không? Ông thành thật: "Tôi nghĩ mình không ế, thời đó vì bận công tác nên bản thân lấy vợ muộn chút thôi. Hơn nữa, gia đình cũng không giục vì biết đúng thời điểm thì mới có thể kết hôn được".

Hiện tại, NSND Quốc Trượng và gia đình sinh sống ở một căn biệt thự hiện đại, tiện nghi, rộng 200m2 ở đường Xuân Đỉnh (Hà Nội). Về hưu, ông có nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Lúc rảnh rỗi nam nghệ sĩ xem tivi, chăm cây cối, làm thơ. Thi thoảng, ông cũng vào bếp nấu ăn cho vợ, con.

Nam nghệ sĩ trong biệt thự hiện đại của gia đình (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

NSND Quốc Trượng cũng nhận mình là người lãng mạn, thường xuyên tặng hoa cho người bạn đời mỗi khi có dịp.

"Chúng tôi cùng làm nghề nên quá hiểu nhau và không có chuyện ghen tuông. Trong 25 năm gắn bó bên nhau, chúng tôi luôn tôn trọng, hỏi ý kiến nhau về mọi việc trong nhà, vì thế mọi thứ đều dễ chịu, êm ấm", nam nghệ sĩ tâm sự.

Nam nghệ sĩ thấy rất trân trọng người bạn đời của mình, ông nhận xét vợ là một người chung thuỷ, hoà đồng với mọi người. Vợ ông cũng là người đối nội, đối ngoại chu đáo để tôi yên tâm công tác.

"Dù nhà có giúp việc nhưng khi rảnh rỗi, cô ấy vẫn vào bếp để nấu ăn cho chồng con", ông kể lại.