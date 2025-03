Kim Soo Hyun thông báo hủy show, hẹn thời điểm lên tiếng

Theo nguồn tin của tờ Sports Seoul, nam diễn viên Hàn Quốc Kim Soo Hyun sẽ lên tiếng phản hồi những thông tin mới được công bố liên quan tới đời tư của anh trong ngày hôm nay 13/3. Nội dung cụ thể và cách thức lên tiếng của nam diễn viên xứ Hàn vẫn đang trong quá trình bàn bạc.

Trong khi đó, sáng 12/3, công ty quản lý của nam diễn viên cho biết: "Chúng tôi muốn nói về nội dung liên quan đến Kim Soo Hyun mới được Viện Garo Sero phát sóng gần đây.

Gold Medalist sẽ đưa ra tuyên bố vào tuần tới, dựa trên bằng chứng rõ ràng, để làm sáng tỏ sự việc và giải quyết những tin đồn vô căn cứ. Chúng tôi xin lỗi vì đã làm các bạn mệt mỏi trong thời gian dài như vậy".

Phía Kim Soo Hyun sẽ lên tiếng làm rõ mọi vấn đề trong ngày hôm nay 13/3 (Ảnh: Newsen).

Trước đó, vào đêm 10/3 và sáng 12/3, công ty đại diện cho ngôi sao Nữ hoàng nước mắt phủ nhận những thông tin do kênh YouTube Viện Garo Sero công bố, phủ nhận việc nam diễn viên Kim Soo Hyun hẹn hò với Kim Sae Ron trong quá khứ và tuyên bố nhờ luật pháp can thiệp.

Chiều 12/3, mạng xã hội châu Á tiếp tục dậy sóng trước những thông tin do kênh YouTube Viện Garo Sero chia sẻ. Theo đó, kênh này công bố những bức thư viết tay của nam diễn viên gửi cho Kim Sae Ron, hình ảnh riêng tư của cặp đôi và phỏng vấn người thân của nữ diễn viên.

Trong buổi livestream (phát sóng trực tuyến) gần nhất, kênh YouTube đăng tải hình ảnh thân mật giữa hai người kèm theo bức thư tình Kim Soo Hyun gửi Kim Sae Ron trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Người thân của nữ diễn viên sinh năm 2000 cũng hé lộ, Kim Soo Hyun là người chủ động theo đuổi Kim Sae Ron và từng hứa hẹn về đám cưới với cô. Mối quan hệ tình cảm của họ bắt đầu từ năm 2015 và kết thúc vào năm 2021.

Trước loạt thông tin gây xôn xao, công ty quản lý của Kim Soo Hyun cho biết: "Những tuyên bố mà kênh YouTube Viện Garo Sero đưa ra liên quan đến nam diễn viên Kim Soo Hyun rõ ràng là sai sự thật. Họ tuyên bố công ty chúng tôi và nam diễn viên Kim Soo Hyun thông đồng với YouTuber Lee Jin Ho quấy rối cố diễn viên Kim Sae Ron. Họ cũng nói cố diễn viên Kim Sae Ron đã hẹn hò với Kim Soo Hyun từ năm cô 15 tuổi".

Kim Soo Hyun phủ nhận liên kết với YouTuber làm tổn hại hình ảnh và tinh thần của nữ diễn viên Kim Sae Ron (Ảnh: Sohu).

Ngay sau khi những thông tin được kênh YouTube công bố, hình ảnh của Kim Soo Hyun bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Từ khóa liên quan tới nam diễn viên Hàn Quốc đang nằm ở top 1 tìm kiếm trên mạng xã hội tại Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam.

Trước làn sóng tẩy chay từ dư luận, Kim Soo Hyun đã thông báo vắng mặt trong buổi ghi hình cho chương trình Good Day của G-Dragon diễn ra trong ngày 13/3. Nhiều khả năng, nam diễn viên sẽ rời khỏi chương trình sau loạt lùm xùm đời tư.

Good Day theo chân ngôi sao ca nhạc G-Dragon trên hành trình thực hiện dự án âm nhạc với dàn nhân vật đến từ nhiều ngành nghề khác nhau. Theo đó, chương trình có sự góp mặt của nhiều gương mặt khách mời đình đám của làng giải trí Hàn Quốc như: Kim Soo Hyun, Jung Hae In, Yim Si Wan, Hwang Jung Min...

Trước đó, Kim Soo Hyun đã hoàn thành việc ghi hình cho nhiều tập của chương trình. Ê-kíp sản xuất đang thảo luận về việc chỉnh sửa các phân đoạn có sự xuất hiện của nam diễn viên.

Việc loại bỏ Kim Soo Hyun khỏi chương trình khiến kế hoạch phát sóng của Good Day bị ảnh hưởng lớn. Tờ Naver nhận định, trong bối cảnh dư luận tiêu cực ngày càng tăng, Kim Soo Hyun khó có thể xuất hiện trong các chương trình giải trí tại Hàn Quốc.

Các nhãn hàng lần lượt gỡ hình ảnh của đại sứ thương hiệu Kim Soo Hyun trên trang web của họ từ khi scandal tình ái của nam diễn viên xảy ra (Ảnh: Sina).

Tính tới sáng 13/3, 6 thương hiệu đã gỡ bỏ hoặc ẩn hình ảnh, clip liên quan tới Kim Soo Hyun trên trang web của họ. Các thương hiệu như K2, Shabu All Day, Homeplus gỡ bỏ hình ảnh nam diễn viên trên các nền tảng từ ngày 12/3.

Hãng hàng không Jeju Air đã chuyển các video có mặt Kim Soo Hyun từ năm 2015 sang chế độ riêng tư. Thương hiệu mỹ phẩm thuần chay Dinto đưa ra thông báo hủy bỏ lịch trình liên quan tới nam diễn viên cho tới khi có kết luận chính thức cuối cùng.

Trước scandal, nam diễn viên sinh năm 1988 đang là ngôi sao đáng ngưỡng mộ và tài năng của làng giải trí xứ Hàn. Anh góp mặt trong nhiều bộ phim đặc sắc như: The Moon Embracing the Sun (Mặt trăng ôm mặt trời), My Love From the Star (Vì sao đưa anh tới), Điên thì có sao và Nữ hoàng nước mắt.

Từ năm 2022, Kim Soo Hyun trở thành diễn viên phim truyền hình Hàn Quốc được trả lương cao nhất, vượt qua Hyun Bin. Ngoài khoản thu nhập "khủng" từ công việc diễn xuất, Kim Soo Hyun còn được mời làm gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hiệu khắp châu Á.

Theo JTBC, Kim Soo Hyun hiện là gương mặt đại diện cho 15 thương hiệu, bao gồm nhiều nhãn hàng xa xỉ như: Homeplus, Shinhan Bank, Tous Les Jours và Prada... Nhờ sự thành công và danh tiếng, Kim Soo Hyun đang sở hữu khối tài sản lên tới hàng trăm triệu USD.