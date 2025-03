Kim Soo Hyun khẳng định "lập trường không thay đổi" giữa cơn bão thị phi

Theo tờ Ilgan Sports, Công ty quản lý Gold Medalist của Kim Soo Hyun đưa ra tuyên bố: "Không có thay đổi nào đối với lập trường trước đây của chúng tôi".

Đây được cho là lời đáp trả của phía Kim Soo Hyun trước những thông tin gây chấn động dư luận được gia đình nữ diễn viên Kim Sae Ron chia sẻ trên kênh YouTube Viện Garo Sero, chiều 11/3.

Phía Kim Soo Hyun khẳng định, lập trường của họ không thay đổi trong thông báo vào sáng 12/3 (Ảnh: Netflix).

Trong chương trình của mình, kênh YouTube này đã công khai hình ảnh thân mật của 2 nghệ sĩ, tin nhắn của Kim Sae Ron gửi Kim Soo Hyun và tâm thư chưa bao giờ được công bố của nữ diễn viên trẻ. Ngoài ra, họ còn phỏng vấn dì và mẹ của nữ diễn viên nổi tiếng.

Kênh YouTube Viện Garo Sero chỉ trích Kim Soo Hyun hẹn hò với Kim Sae Ron trong 6 năm, ở bên cô từ những ngày đầu thành lập Công ty Gold Medalist, nhưng lại quay lưng khi bạn gái cũ gặp khó khăn, ép cô phải trả nợ 700 triệu won (hơn 12 tỷ đồng).

Sau loạt thông tin gây sốc tiết lộ vào chiều 11/3, phía Gold Medalist cho biết họ đang thảo luận và dự định ra thông báo sau khi phiên phát sóng của kênh YouTube Viện Garo Sero tung một số hình ảnh và dữ liệu liên quan đến mối quan hệ của Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron.

Mọi việc bùng phát từ ngày 10/3 khi kênh YouTube trên tiết lộ Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron từng hẹn hò bí mật trong 6 năm. Mối quan hệ của họ bắt đầu khi Kim Sae Ron mới 15 tuổi.

Phía Kim Soo Hyun đã nhanh chóng phủ nhận mọi tin đồn và khẳng định "những cáo buộc liên quan đến Kim Soo Hyun hoàn toàn sai sự thật". Họ cũng tuyên bố đâm đơn kiện bên phát tán thông tin sai sự thật.

Mối quan hệ giữa Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron đang nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả châu Á (Ảnh: Naver).

Theo Newsen, ngoài vấn đề đòi nợ, điều khiến dư luận châu Á tranh cãi nhất hiện tại là Kim Soo Hyun có thực sự hẹn hò với Kim Sae Ron không. Nếu nam diễn viên thực sự có quan hệ yêu đương với Kim Sae Ron khi cô còn là trẻ vị thành niên, việc này được xem là khó chấp nhận.

Chỉ trong vòng 2 ngày, hình ảnh của nam diễn viên nổi tiếng xứ Hàn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Những chỉ trích hướng vào Kim Soo Hyun bùng nổ trên mạng xã hội Hàn Quốc, Trung Quốc và Việt Nam... Ngôi sao nổi tiếng bị mất hàng chục nghìn người theo dõi trên trang cá nhân Instagram.

Ngày 12/3, tờ Newsis đưa tin thương hiệu mỹ phẩm thuần chay Dinto đã tạm dừng tất cả lịch trình liên quan đến Kim Soo Hyun. Đại diện của thương hiệu cho biết: "Toàn bộ nhân viên cùng nhau xác minh sự thật và thảo luận về phương án ứng phó. Hiện tại, tất cả lịch trình đã lên kế hoạch liên quan đến người mẫu đều bị tạm dừng".

Các công ty phân phối khác đang sử dụng hình ảnh Kim Soo Hyun làm người mẫu, cũng đang thảo luận nội bộ về vấn đề này.

Chương trình giải trí Good Day của đài MBC và bộ phim truyền hình Knock Off của Disney+ mà Kim Soo Hyun tham gia cũng rơi vào tình cảnh khó khăn.

Kim Soo Hyun góp mặt trong chương trình Good Day cùng G-Dragon. Ngày 12/3, trên bảng ý kiến của người xem Good Day đã xuất hiện những bài đăng yêu cầu Kim Soo Hyun rời chương trình.

Bộ phim Knock Off đang hoàn tất cảnh quay cuối khi vụ việc ồn ào của Soo Hyun xảy ra. Tuy nhiên, theo Sina, kế hoạch ra mắt và họp báo giới thiệu phim vào tháng 4 tới sẽ diễn ra bình thường.

Knock Off là phim truyền hình kể về người đàn ông thay đổi cuộc đời từ nhân viên văn phòng bình thường trở thành ông trùm của thị trường hàng giả toàn cầu. Kim Soo Hyun đóng nam chính và diễn cặp với nữ diễn viên Jo Bo Ah.

Trước scandal, nam diễn viên sinh năm 1988 đang là ngôi sao đáng ngưỡng mộ và tài năng của làng giải trí xứ Hàn. Anh góp mặt trong nhiều bộ phim đặc sắc như: The Moon Embracing the Sun (Mặt trăng ôm mặt trời), My Love From the Star (Vì sao đưa anh tới), Điên thì có sao và Nữ hoàng nước mắt.

Từ năm 2022, Kim Soo Hyun trở thành diễn viên phim truyền hình Hàn Quốc được trả lương cao nhất, vượt qua Hyun Bin. Ngoài khoản thu nhập "khủng" từ công việc diễn xuất, Kim Soo Hyun còn được mời làm gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hiệu khắp châu Á.

Theo JTBC, Kim Soo Hyun hiện làm người mẫu đại diện cho ít nhất 10 thương hiệu, bao gồm nhiều nhãn hàng xa xỉ như: Homeplus, Shinhan Bank, Tous Les Jours và Prada...

Khán giả lần lượt hủy theo dõi Kim Soo Hyun, một số nhãn hàng thông báo tạm hoãn lịch làm việc của nam diễn viên giữa bão scandal (Ảnh: Sohu).

Kim Sae Ron (SN 2000) là gương mặt sáng giá của màn ảnh Hàn. Cô liên tục xuất hiện trong các bom tấn của điện ảnh xứ Hàn và được truyền thông gọi là "thiên tài diễn xuất".

Kim Sae Ron từng về đầu quân cho Công ty Gold Medalist do Kim Soo Hyun và anh họ sáng lập. Nữ diễn viên buộc phải từ bỏ sự nghiệp diễn xuất sau khi bị bắt gặp lái xe trong lúc say rượu vào tháng 5/2022.

Vụ việc khiến cô bị phạt 15.000 USD, bị khán giả tẩy chay diện rộng. Sae Ron từng bày tỏ mong muốn trở lại đóng phim nhưng không được đón nhận. Trong 2 năm trước khi mất, cô rơi vào cảnh thất nghiệp và hứng chịu bạo lực mạng xã hội khá nghiêm trọng.

Ngày 16/2, làng giải trí châu Á rúng động trước thông tin Kim Sae Ron được phát hiện tử vong ở nhà riêng ở Seoul (Hàn Quốc), hưởng dương 25 tuổi. Sự ra đi đột ngột của ngôi sao trẻ khiến nhiều người xót xa.