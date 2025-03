Trang thư tình mùi mẫn và lời yêu của Kim Soo Hyun dành cho Kim Sae Ron

Kênh YouTube Viện Garo Sero (nhóm luật sư và cựu phóng viên chuyên đưa tin của làng giải trí xứ Hàn) đã đăng video có tiêu đề "Anh yêu em, Kim Sae Ron" vào chiều 12/3.

Buổi phát sóng này công khai các bức thư tay mà Kim Soo Hyun viết cho Kim Sae Ron và những hình ảnh anh gửi cô trong thời gian 2 người còn yêu nhau.

Kim Soo Hyun tự đặt biệt danh là YouTuber Kim Paris, gọi Kim Sae Ron là Seronero và Kim Ji Won (bạn diễn của anh trong Nữ hoàng nước mắt) là Kim Support.

Một bức ảnh riêng tư của cặp đôi Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron được kênh YouTube Viện Garo Sero công khai vào chiều 12/3 (Ảnh chụp màn hình).

Trong một bức thư được viết vào năm 2018, giai đoạn Kim Soo Hyun đang ở trong quân ngũ, nam diễn viên nhắn nhủ bạn gái: "Sae Ron à, em đáng yêu lắm. Sae Ron à, anh mua được bưu thiếp rồi nên anh viết cho em đây. Hôm nay anh uống rượu nên tâm trạng tốt lắm. Thế mà đã đến cuối thư rồi. Anh yêu em, Sae Ron. Từ binh nhất Kim Soo Hyun đang ở xa".

Trong một bức thư khác cũng được anh viết trong thời gian nhập ngũ, Kim Soo Hyun gọi bạn gái là "em yêu".

Thư có đoạn viết: "Với anh, những điều đẹp đẽ nhất đều gắn liền với em. Anh tự hỏi, giờ này em đang làm gì? Có đang bước đi dưới bầu trời đầy nắng như anh không? Có đang cười rạng rỡ như mỗi lần anh gặp không? Chỉ cần nghĩ đến em, mọi thứ dường như trở nên tươi sáng hơn. Thời gian trôi nhanh quá. Mới đó đã bao ngày trôi qua kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau".

Các bức thư tình đều chứa đựng tình cảm Kim Soo Hyun dành cho cô gái của mình: "Anh không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng có một điều anh chắc chắn, anh muốn bước tiếp trên con đường này và anh mong em cũng vậy. Dù có bất kỳ thử thách nào phía trước, anh tin rằng chúng ta đều có thể vượt qua.

Chỉ cần em ở đó, chỉ cần em vẫn tin vào những gì chúng ta đã và đang có, mọi thứ đều xứng đáng. Nếu có lúc nào đó em cảm thấy mệt mỏi, hãy nhớ ở đâu đó, luôn có một người nghĩ về em, dõi theo em và mong em hạnh phúc. Anh nhớ em. Chàng trai luôn đợi em, Kim Il-byeong".

Dì của Kim Sae Ron cũng tiết lộ rằng, nữ diễn viên sinh năm 2000 rất tin tưởng bạn trai và từng nghĩ rằng, họ sẽ kết hôn. Cặp đôi bắt đầu hẹn hò từ năm 2015 và chia tay vào năm 2021. Nguyên nhân chia tay của họ hiện vẫn là "ẩn số".

Hình ảnh Kim Soo Hyun gửi riêng cho bạn gái trong thời gian họ xa cách (Ảnh chụp màn hình).

Kim Soo Hyun bày tỏ tình yêu với Kim Sae Ron trong nhiều trang thư mùi mẫn (Ảnh chụp màn hình).

Trong buổi phát sóng trực tuyến ngày 12/3, kênh YouTube Viện Garo Sero còn tiết lộ thông tin, Kim Soo Hyun đã chụp màn hình đoạn tin nhắn cầu cứu của Kim Sae Ron và gửi cho một nhóm phóng viên, YouTuber Lee Jin Ho, phóng viên Kang Kyung Yoon của đài SBS.

"Kim Sae Ron đã gửi tin nhắn cầu cứu tha thiết đến Kim Soo Hyun nhưng cô ấy bị đáp lại bằng việc rò rỉ số điện thoại chị họ với các phóng viên. Sự thật đáng sợ về Kim Soo Hyun sẽ sớm bị vạch trần", kênh YouTube Viện Garo Sero viết.

Cũng trong buổi phát sóng ngày 12/3, kênh YouTube nổi tiếng xứ Hàn công bố danh tính nam diễn viên đi cùng Kim Sae Ron trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vào năm 2022. Đó là Choi Hyun Wook.

Choi Hyun Wook (SN 2002) là diễn viên cùng công ty quản lý với Kim Sae Ron. Anh được biết đến với vai trò nam chính trong MV Ditto của NewJeans, cùng các bộ phim như: Tuổi 25, Tuổi 21, Dưa hấu lấp lánh... Tháng 11/2024, nam diễn viên 23 tuổi gây scandal lộ ảnh nhạy cảm.

Choi Hyun Wook không dự đám tang hay gửi vòng hoa viếng Kim Sae Ron hồi tháng 2 vừa rồi.

Dì của Kim Sae Ron tiết lộ, nữ diễn viên sinh năm 2000 từng tin vào lời hứa kết hôn của tài tử xứ Hàn (Ảnh: Naver).

Trưa 12/3, hãng tin Dispatch cũng lên tiếng về mối quan hệ giữa Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron. Theo nguồn tin của họ, 2 nghệ sĩ từng có thời gian hẹn hò. Đây là nguyên nhân khiến nữ diễn viên sinh năm 2000 ký hợp đồng độc quyền với Công ty Gold Medalist.

Một người quen thân thiết của Kim Soo Hyun nói với hãng tin Dispatch: "Tuổi tác của Kim Sae Ron là một vấn đề, vì vậy họ không bao giờ có thể thừa nhận mối quan hệ của mình". Kim Sae Ron kém Kim Soo Hyun 12 tuổi.

Vụ bê bối tình cảm của Kim Soo Hyun đang chuyển hướng bất ngờ, khiến hình ảnh của ngôi sao Vì sao đưa anh tới bị tổn hại nghiêm trọng. Hiện, Kim Soo Hyun chưa đưa ra phản hồi về các thông tin của hãng tin Dispatch và kênh YouTube Viện Garo Sero.

Từ sáng 12/3, nhiều thương hiệu đã xóa bỏ hoặc ẩn hình ảnh của Kim Soo Hyun sau loạt tình tiết chấn động. Truyền thông Hàn Quốc dự đoán, làn sóng phong sát "ngầm" với Kim Soo Hyun đang diễn ra.

Người hâm mộ cũng đồng loạt hủy theo dõi tài khoản cá nhân của nam diễn viên trên Instagram. Chủ đề liên quan tới nam diễn viên sinh năm 1988 thống trị các diễn đàn điện ảnh tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam…

Kim Soo Hyun (SN 1988) là nam diễn viên nổi tiếng của màn ảnh xứ Hàn. Anh từng lọt vào danh sách 40 người nổi tiếng quyền lực nhất Hàn Quốc của Forbes Hàn Quốc trong 3 năm liên tiếp.

Ngôi sao họ Kim sở hữu 5 giải nghệ thuật Baeksang, 2 giải Grand Bell, 1 giải Rồng Xanh. Anh ghi dấu ấn trong loạt tác phẩm ăn khách như: The Moon Embracing the Sun (Mặt trăng ôm mặt trời), My Love From the Star (Vì sao đưa anh tới), Điên thì có sao và Nữ hoàng nước mắt.

Từ năm 2022, Kim Soo Hyun trở thành diễn viên phim truyền hình Hàn Quốc được trả lương cao nhất. Được biết, nam diễn viên kiếm được 165.000 USD (hơn 4,2 tỷ đồng) mỗi tập phim truyền hình Điên thì có sao.

Ngoài khoản thu nhập "khủng" từ công việc diễn xuất, Kim Soo Hyun còn được mời làm gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu khắp châu Á.

Theo GQ, Kim Soo Hyun là một trong những nam diễn viên giàu nhất Hàn Quốc với khối tài sản ước tính hàng trăm triệu USD.