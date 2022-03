Mê mẩn tạo hình nữ sinh trong veo của "tiểu tam" Han So Hee

Trong phim, nữ diễn viên 27 tuổi vào vai một nữ sinh với vẻ ngoài ngọt ngào, đáng yêu. Ngay khi những hình ảnh của Han So Hee trong phim được chia sẻ, người hâm mộ đã dành lời khen ngợi cho cô. Bạn diễn của Han So Hee trong phim là nam diễn viên Park Hyung Sik.

Han So Hee và Park Hyung Sik vào vai một cặp bạn bè quen biết nhau 20 năm. Sau khi ở chung hai tuần vì một dự án, họ bắt đầu nhận ra tình cảm đặc biệt dành cho đối phương. Soundtrack #1 là một bản tình ca dịu dàng, lãng mạn và ngọt ngào được dệt trên chất liệu âm nhạc.

Han So Hee kết đôi cùng Park Hyung Sik trong "Soundtrack #1" (Ảnh: Disney).

Hai diễn viên sẽ vào vai nhân vật nam và nữ chính của phim từ khi là học sinh tới khi trưởng thành. Dù Han So Hee đã 27 tuổi hay Park Hyung Sik đã 31 tuổi nhưng cả hai đều có những khoảnh khắc trẻ trung, tự nhiên khi vào vai học sinh.

Nhân vật của Han So Hee là Lee Eun Soo - một nhà soạn nhạc trẻ trung, vui vẻ, giàu mộng mơ. Tạo hình của cô trong phim khá đơn giản, trang điểm theo phong cách tự nhiên nhưng fan của nữ diễn viên vẫn dành lời khen ngợi cho cô. Park Hyung Sik vào vai nhiếp ảnh gia Han Sun Woo, một người đàn ông có tính cách hiền lành, ấm áp.

Một số hình ảnh của cặp tình nhân màn ảnh Han Sun Woo và Lee Eun Soo thời trung học đã được hé lộ với công chúng trước giờ phim chính thức lên sóng. Trong đó, cả hai diện đồng phục và tạo dáng trên xe đạp.

"Cặp diễn viên chính thể hiện tinh thần hợp tác trong quá trình thực hiện bộ phim. Họ cũng có nhiều tương tác đáng mong đợi", đại diện đoàn phim Soundtrack #1 tiết lộ.

Tạo hình xinh đẹp và quyến rũ của Han So Hee trong "Soundtrack #1: (Ảnh: Disney).

Trong "Soundtrack #1", Han So Hee đảm nhận vai diễn từ khi là học sinh tới lúc trưởng thành (Ảnh: Disney).

Ngày 23/3, hai diễn viên chính của Soundtrack #1 - Han So Hee và Park Hyung Sik đã tham gia buổi họp báo giới thiệu phim. Phim là tác phẩm nhào nặn của đạo diễn Kim Hee Won - người từng ghi dấu ấn với bom tấn Vincenzo.

Tại sự kiện, Han So Hee xuất hiện trong trang phục nổi bật cùng nam chính Park Hyung Sik. Cô cho biết bản thân muốn làm mới mình sau những vai diễn trước đó nên đã quyết định nhận lời mời góp mặt trong Soundtrack #1.

"Đây là lần đầu tiên tôi làm việc với Park Hyung Sik. Trước đây, tôi nghe mọi người nhận xét anh là người có nhân cách tốt và tâm huyết với công việc. Trên phim trường, anh ấy là người bắt chuyện với tôi trước và nói đùa rất nhiều. Park Hyung Sik dễ thương và hài hước", Han So Hee nhận xét về bạn diễn.

Góc mặt xinh đẹp của Han So Hee trong "Soundtrack #1" (Ảnh: Naver).

"Soundtrack #1" là một dự án phim âm nhạc lãng mạn (Ảnh: Naver).

Buổi họp báo giới thiệu phim Soundtrack #1, ngày 23/3, cũng là sự kiện đầu tiên Han So Hee xuất hiện sau bê bối mẹ ruột bị tố lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Đầu tháng 3, mẹ của Han So Hee bị kiện vì chưa trả khoản vay 85 triệu won từ năm 2018. Bà dùng tài khoản đứng tên con gái để mượn số tiền trên.

Vụ việc trở thành tâm điểm truyền thông Hàn Quốc và phía Han So Hee buộc phải lên tiếng giải thích: "Han So Hee không chịu trách nhiệm về khoản nợ của mẹ cô ấy. Điều này nhằm ngăn chặn việc mẹ cô ấy sử dụng tên của con gái để vay tiền trong tương lai. Chúng tôi cũng muốn ngăn chặn mọi hành động tống tiền dựa trên việc Han So Hee là người nổi tiếng. Họ là mẹ con và thật khó để cắt đứt mối quan hệ do ông trời ban tặng. Rất tiếc cho các nạn nhân nhưng chúng tôi giữ vững lập trường với hy vọng điều này không tái diễn".

Theo chia sẻ của công ty quản lý - 9ato Entertainment, Han So Hee không có kế hoạch trả nợ thay mẹ. Đây không phải là lần đầu tiên ngôi sao 9X gặp rắc rối với những khoản vay nợ của mẹ. Nữ diễn viên từng phải đứng ra thanh toán các khoản vay cho mẹ nhưng hiện tại, cô lựa chọn để bà tự giải quyết.

Han So Hee xinh tươi và quyến rũ trong buổi họp báo giới thiệu "Soundtrack #1", ngày 23/3 (Ảnh: Dispatch).

Han So Hee và Park Hyung Sik rất đẹp đôi tại buổi họp báo (Ảnh: Dispatch).

Han So Hee kết đôi cùng Park Hyung Sik trong "Soundtrack #1" (Video: Newsen).

Han So Hee là cái tên đang lên của màn ảnh xứ Hàn. Nữ diễn viên sinh năm 1994 nổi tiếng sau vai diễn tiểu tam trong bộ phim truyền hình Thế giới hôn nhân (năm 2020). Nhờ diễn xuất thuyết phục trong phim, cô thậm chí còn bị khán giả ghét bỏ và "khủng bố" trên trang cá nhân.

Năm 2021, cô tỏa sáng với hai dự án là My Name và Nevertheless, đều được phát sóng trên nền tảng Netflix. Nhờ sức hút mạnh mẽ, Han So Hee trở thành "nữ hoàng quảng cáo" mới của Hàn Quốc. Gần đây, cô được chọn là đại sứ toàn cầu của nhãn hàng Balenciaga. Trước đó, mỹ nhân 9x còn là nàng thơ đầu tiên tại Hàn Quốc của thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng Charlotte Tilbury.

Liên tục làm mới mình nhưng Han So Hee vẫn luôn khát khao tìm kiếm những vai diễn hay cơ hội nghề nghiệp mang tính bứt phá. "Tôi khá may mắn khi tìm được những dự án phù hợp với mình. Được mọi người yêu mến là điều tuyệt vời nhưng cũng rất áp lực với chính tôi. Bởi lẽ tôi phải cố gắng hơn nữa để xứng đáng với sự yêu mến của mọi người dành cho mình", cô nói thêm.

Han So Hee ma mị và cá tính trên tạp chí W (Hàn Quốc), số tháng 3/2022 (Ảnh: W).

Mỹ nhân 9X vừa trở thành đại sứ toàn cầu cho một nhãn hàng thời trang quốc tế (Ảnh: W).