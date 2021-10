Ngoài Han So Hee, "My Name" còn sở hữu dàn diễn viên cực phẩm

Dân trí Dàn diễn viên của bộ phim hành động báo thù Hàn Quốc - "My Name" gồm những gương mặt cực phẩm và nổi tiếng như Han So Hee, Ahn Bo Hyun, Park Hee Soon... đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của fan.

My Name là bộ phim truyền hình Hàn Quốc gây chú ý khi được phát sóng trên nền tảng Netflix. Được trình chiếu sau siêu phẩm truyền hình Trò chơi con mực, My Name lập tức nhận được sự yêu mến, ủng hộ của các fan yêu điện ảnh xứ Hàn.

Phim thuộc thể loại hành động báo thù với nhân vật chính là "đả nữ" Jiwoo do Han So Hee thể hiện. Nội dung kịch tính, hình ảnh mãn nhãn và diễn xuất của Han So Heee là điểm nhấn của dự án My Name. Ngoài ra, dàn diễn viên đẹp trai của phim như Ahn Bo Hyun, Park Hee Soon, Chang Ryul, Lee Hak Ju cũng khiến fan "đứng ngồi không yên".

Dàn diễn viên "My Name" xuất hiện thu hút tại LHP Busan 2021, tháng 10/2021.

Han So Hee sánh đôi cùng Ahn Bo Hyun tại LHP Busan

Mới đây, bức ảnh chụp cả dàn diễn viên My Name tại LHP Busan 2021 bỗng nhiên được chia sẻ trên mạng xã hội và khiến fan dành lời khen ngợi. Cả 5 diễn viên của bộ phim đều xuất hiện với thần thái cuốn hút.

Han So Hee đứng ở giữa dàn mỹ nam, giống như một nữ thần. Cô diện vest nhưng vẫn khoe được dáng vóc cân đối và đôi chân gợi cảm. Để phù hợp với nhân vật trong My Name, Han So Hee buộc phải tăng 10 kg nhưng dáng vóc vẫn rất quyến rũ.

Han So Hee (nhân vật Jiwoo)

Han So Hee từng được mệnh danh là "bản sao của Song Hye Kyo" khi bước chân vào làng giải trí nhưng theo thời gian, nữ diễn viên 9X ngày càng xinh đẹp, quyến rũ và có phong thái riêng. Trong My Name, cô có màn lột xác ấn tượng với vai diễn nữ chính, một cô gái đầy lòng thù hận.

Nữ diễn viên Han So Hee.

Rũ bỏ hình tượng dịu dàng trong hai tác phẩm làm nên tên tuổi cô trước đó là Thế giới hôn nhân (The World of The Married) và Dẫu biết (Nevertheless), Han So Hee khiến khán giả trầm trồ khi cắt phăng mái tóc dài, luyện tập ngày đêm tăng 10 kg cơ để hóa thân thành Jiwoo - cô gái gia nhập vào băng nhóm tội phạm và hoạt động dưới thân phận cảnh sát chìm với mục tiêu trả thù cho kẻ đã giết cha mình.

Nữ diễn viên không chỉ khiến fan bất ngờ với những cảnh quay hành động mà còn làm rất tốt trong những phân cảnh thế hiện nội tâm. Ngoài ra, Han So Hee cũng gây sốt với cảnh "giường chiếu" nóng bỏng với bạn diễn Ahn Bo Hyun. Điều này cũng thể hiện sự dũng cảm và hết lòng vì nghệ thuật của cô.

Han So Hee có bước tiến đặc biệt về diễn xuất trong "My Name".

Ahn Bo Hyun (nhân vật Pildo)

Đồng hành cùng với nhân vật Jiwoo của Han So Hee trong My Name chính là nam Pilido do Ahn Bo Hyun thể hiện. Trong phim, anh vào vai một chàng cảnh sát nghiêm nghị, cương quyết. Tuy nhiên, khi đứng trước Jiwoo, anh lại bị vẻ ngoài nữ tính cùng cá tính mạnh mẽ của cô chinh phục.

Ahn Bo Hyun xuất thân là người mẫu nên anh sở hữu hình thể đẹp và gương mặt điển trai. Với nhan sắc điển trai, dáng người cực phẩm cùng tài diễn xuất ấn tượng, Ahn Bo Hyun là cái tên mới đang lên của làng điện ảnh Hàn Quốc.

Nam diễn viên Ahn Bo Hyun.

Kim Sang Ho (nhân vật Giho)

Sau vai diễn trong Kingdom - series cổ trang kinh dị nổi tiếng của Netflix, Kim Sang Ho hóa thân vào Giho - người đứng đầu đơn vị điều tra ma túy. Với kinh nghiệm diễn xuất dày dặn, nam diễn viên thể hiện xuất sắc hình ảnh một trưởng nhóm khó tính và ẩn chứa nhiều bí mật.

Kim Sang Ho, sinh năm 1970, là một diễn viên giàu kinh nghiệm của Hàn Quốc. Anh từng xuất hiện trong phim, truyền hình, sân khấu của Hàn Quốc và từng giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại lễ trao giải Blue Dragon Film Awards năm 2007 cho vai diễn trong The Happy Life.

Nam diễn viên Kim Sang Ho.

Park Hee Soon (nhân vật Mujin)

Nhân vật Mujin do nam diễn viên Park Hee Soon thể hiện được xem là nhân vật thú vị của My Name. Mujin là nhân vật đứng đầu băng đảng ma túy lớn Dongcheon nhưng lại chấp nhận để Ji Woo vào tổ chức và dẫn dắt cô khi cô gia nhập lực lượng cảnh sát sau khi cha của cô qua đời. Mujin luôn dùng hết khả năng của mình để bảo vệ Ji Woo nhưng thân phận thật của anh vẫn là một ẩn số.

Trước vai diễn này, Park Hee Soon được biết đến là một diễn viên sở hữu năng lực diễn xuất ấn tượng với hàng loạt giải thưởng lớn nhỏ, trong đó có giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Lễ trao giải nghệ thuật Baeksang lần thứ 54. Giải thưởng này là bàn đạp giúp tên tuổi của nam diễn viên được nhiều người biết đến.

Nam diễn viên Park Hee Soon.

Trong phim, Park Hee Soon khiến các khán giả mê mệt với vẻ đẹp bụi bặm, phong trần, ánh mắt quyền lực. Dù đã 51 tuổi nhưng tài tử xứ Hàn vẫn tỏa ra sức hút khó cưỡng.

Lee Hak Ju (nhân vật Taeju)

Trong My Name, nhân vật Taeju do diễn viên Lee Hak Ju đảm nhận là cánh tay phải đáng tin cậy nhất của trùm xã hội đen Mujin kiêm chỉ huy thứ hai của tập đoàn Dongcheon. Lee Hak Ju đã lột tả thành công sự giằng xé nội tâm khi đứng trước ranh giới giữa thiện và ác. Diễn xuất bằng ánh mắt của Lee Hak Ju được người xem đánh giá cao.

Lee Hak Ju cũng là diễn viên gạo cội của màn ảnh xứ Hàn và từng góp mặt trong các bộ phim truyền hình nổi tiếng của Hàn Quốc như Be Melodramatic hay The World Of The Married (Thế giới hôn nhân).

Nam diễn viên Lee Hak Ju.

Trong My Name, Lee Hak Ju rất lạnh lùng và nghiêm túc nhưng ngoài đời, anh là một chàng trai đáng yêu với nụ cười tỏa nắng.

Jang Yull (nhân vật Gangjae)

Jang Yull là một nghệ sĩ sân khấu tại Hàn Quốc và mới lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh. Vai diễn tên xã hội đen Gangjae đầy tham vọng của anh trong My Name giúp Jang Yull tiếp cận khán giả yêu điện ảnh.

Được biết, để tham gia vai diễn này, Jang Yull đã phải giảm cân để phù hợp với tạo hình của nhân vật. Diễn xuất của anh trong phim được khen ngợi tròn trịa và cuốn hút.

Nam diễn viên Jang Yull.

Mi Vân

Theo Korea