Khán giả quốc tế sốc trước 2 đêm diễn "cháy" của G-Dragon tại Việt Nam

Tối 9/11, G-Dragon chính thức khép lại 2 đêm diễn thuộc 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử biểu diễn của anh tại Việt Nam. Hà Nội cũng là điểm dừng quốc tế cuối cùng trước khi nam ca sĩ trở về Hàn Quốc kết thúc hành trình lưu diễn kéo dài 8 tháng trên toàn cầu.

Hai đêm diễn của G-Dragon tại Việt Nam khiến truyền thông và người hâm mộ quốc tế choáng ngợp (Ảnh: Galaxy Corporation).

Hai đêm concert thực sự là một “bữa tiệc” cảm xúc, khi khán giả được hòa mình cùng thần tượng, hát hò, và “quẩy” hết mình. Hình ảnh G-Dragon cùng người hâm mộ Việt Nam đã được ê-kíp chia sẻ trên mạng xã hội, nhận được hàng triệu lượt tương tác.

Từ ngày 8/11 đến ngày 11/11, hàng loạt hình ảnh và video về buổi biểu diễn của G-Dragon tại Việt Nam vẫn gây sốt trên mạng xã hội, thu hút lượt tương tác khủng.

Người hâm mộ Việt mặc váy cô dâu, đội khăn voan, ôm hoa cưới đi gặp G-Dragon tại đêm nhạc diễn ra ở Hưng Yên tối 8/11 (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Trên trang cá nhân có hàng chục triệu người đăng ký theo dõi của mình, G-Dragon cũng nhanh chóng chia sẻ loạt video liên quan tới đêm diễn tại Việt Nam khi vừa đặt chân tới Hàn Quốc, ngày 10/11.

Khán giả quốc tế cũng thừa nhận, hai đêm diễn tại Việt Nam thể hiện rõ đẳng cấp và hình ảnh của “ông hoàng Kpop” thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp. Trên diễn đàn Theqoo (Hàn Quốc), 2 đêm diễn của G-Dragon nhanh chóng trở thành chủ đề nóng.

Người hâm mộ xếp hàng dài chờ mua hàng lưu niệm chính hãng của G-Dragon (Video: Lê Phương Anh - Mai Châm)

Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự ngỡ ngàng trước quy mô sân khấu, thiết kế và các dự án đặc biệt mà người hâm mộ Việt chuẩn bị để đón thần tượng: “Thật tuyệt vời, anh ấy đã có được một sân khấu trong mơ”, “Không có sân khấu thì họ tự dựng luôn, thực sự đẳng cấp”, “Sân bay Việt Nam được trang trí đẹp và tinh tế”, “Người hâm mộ Việt quá cháy, không khí không thua gì Seoul”…

Để tạo nên 2 đêm diễn thành công, ê-kíp của G-Dragon đã chăm chút từng chi tiết từ thiết kế sân khấu, ánh sáng, âm thanh đến hiệu ứng hình ảnh, đảm bảo trải nghiệm hoàn hảo cả về thị giác lẫn thính giác.

Nam ca sĩ còn mang theo xe hoa cúc phát quà cho khán giả và ứng dụng công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo), pháo hoa rực rỡ để tạo điểm nhấn độc đáo trên sân khấu.

Bên cạnh sự đầu tư công phu từ ê-kíp của nam nghệ sĩ Hàn Quốc, nhiệt huyết của khán giả Việt cũng trở thành đề tài được cư dân mạng quốc tế nhắc đến liên tục.

Fan Việt Nam "cháy" cùng G-Dragon trong show diễn tại Hưng Yên (Video: Mi Vân).

Màn bắn pháo hoa mãn nhãn trong show của G-Dragon tại Việt Nam (Ảnh: Mi Vân).

Gần 100.000 người có mặt tại 2 đêm diễn đã tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt, khiến cộng đồng mạng quốc tế phải “choáng váng”. Trên sân khấu, G-Dragon cũng xúc động nói: “Cảm giác như tôi đã trở về nhà”.

Mỗi đêm diễn kéo dài gần 3 giờ, gồm nhiều ca khúc quen thuộc như: POWER, Home Sweet Home, Crayon, One of a Kind, Crooked, cùng các bản ballad như Drama, Butterfly, Untitled, 2014.

Kế hoạch biểu diễn của G-Dragon tại Việt Nam được thông báo từ tháng 9 và nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên truyền thông Việt Nam. Với sức hút của "ông hoàng Kpop", vé nhanh chóng "cháy sạch", buộc ban tổ chức phải bổ sung thêm một đêm diễn để đáp ứng nhu cầu quá lớn.

Ngày 10/11, G-Dragon về tới sân bay quốc tế ở Hàn Quốc, kết thúc chuyến lưu diễn tại Việt Nam (Ảnh: RNX News).

G-Dragon (SN 1988) không chỉ là biểu tượng âm nhạc và thời trang hàng đầu Hàn Quốc. Anh xuất phát là thành viên nhóm nhạc BIGBANG. Sau đó, với sự nghiệp cá nhân ấn tượng, anh trở thành "ông hoàng Kpop (nhạc trẻ xứ Hàn)".

Tháng 10 vừa rồi, anh được trao Huân chương Văn hóa Hàn Quốc, ghi nhận đóng góp trong việc quảng bá làn sóng Hallyu.

Nam ca sĩ còn được bổ nhiệm Đại sứ quảng bá Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2025, là nghệ sĩ Kpop duy nhất biểu diễn trong tiệc chiêu đãi các nhà lãnh đạo 21 quốc gia, khẳng định vị thế quốc tế của “ông hoàng Kpop”.