Khai mạc đợt phim chào mừng thành công Đại hội Đảng

Sự kiện do Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp Trung tâm Chiếu phim quốc gia, các sở văn hóa, thể thao và du lịch cùng các đơn vị sản xuất phim tổ chức từ ngày 3 đến ngày 22/2 trên phạm vi toàn quốc trước thềm Tết Bính Ngọ 2026.

Phim Thanh âm vượt đại dương (Công ty cổ phần Phim truyện I sản xuất) được chọn chiếu mở màn.

Ngoài Thanh âm vượt đại dương, các phim trình chiếu trong đợt phim này còn có Tử chiến trên không, Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, Chiếc chìa khóa vàng, Mùi cỏ cháy, Thầu Chín ở Xiêm.

Một cảnh trong phim "Thanh âm vượt đại dương" (Ảnh: Nhà sản xuất).

Thông qua các tác phẩm điện ảnh được tuyển chọn có giá trị tư tưởng, nhân văn và chất lượng nghệ thuật cao, đợt phim góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của điện ảnh cách mạng Việt Nam, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của Nhân dân trong không khí vui tươi, phấn khởi mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đỗ Quốc Việt - Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh - cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vừa qua đã diễn ra thành công tốt đẹp trên nhiều phương diện, tiếp tục khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng, đồng thời khơi dậy mạnh mẽ khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn phát triển mới.

Theo ông, thành công của Đại hội là nguồn động viên, cổ vũ to lớn, tạo thêm niềm tin và khí thế mới trong toàn xã hội.

Trong dòng chảy chung đó, điện ảnh Việt Nam với vai trò là một bộ phận quan trọng của mặt trận văn hóa, tư tưởng, luôn đồng hành cùng dân tộc, góp phần tuyên truyền, lan tỏa các giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng, niềm tin và khát vọng cống hiến trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Địa đạo là một trong hai phim chiến tranh ấn tượng nhất ngoài rạp Việt trong năm 2025 (Ảnh: ĐPCC).

Ông Đỗ Quốc Việt nhấn mạnh: “Đợt phim là hoạt động thiết thực nhằm chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV, đồng thời kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong toàn xã hội ngay từ những ngày đầu Xuân mới.

Các bộ phim được lựa chọn chiếu trong đợt phim không chỉ có giá trị nghệ thuật, nội dung tư tưởng sâu sắc mà còn phản ánh sinh động lịch sử cách mạng, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như những thành tựu đổi mới của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng".

Cục Điện ảnh cho biết Trung tâm Chiếu phim quốc gia sẽ phát vé mời 0 đồng tới các khán giả xem các phim trên...