Lê Âu Ngân Anh: “Chuyện xảy ra năm 22 tuổi là điều tôi không lường trước”

Đi qua giông bão...

Đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017 nhưng Lê Âu Ngân Anh lại rẽ sang con đường giảng dạy. Đó có phải là một cách để chị cân bằng lại cuộc sống sau giai đoạn nhiều ồn ào?

- Thực ra ở thời điểm đó, tôi cũng không gọi đó là biến cố mà chỉ là những chuyện xảy ra khi mình còn là một cô gái 22 tuổi và chưa lường trước được. Nhưng đúng là câu chuyện khi ấy bùng nổ trên truyền thông một thời gian, khiến nhiều người nhớ đến cái tên Lê Âu Ngân Anh hơn.

Việc rẽ sang giáo dục thật sự là một cơ duyên. Khi quyết định học thạc sĩ, tôi hoàn toàn chưa nghĩ rằng sau này mình sẽ làm công tác giảng dạy. Sau khi đăng quang, tôi từng rất cố gắng chứng minh những điều mà mọi người hiểu chưa đúng về mình. Nhưng sau một thời gian, tôi nhận ra mình khá mệt mỏi với điều đó. Thời gian quá ngắn để mọi người có thể hiểu hết con người tôi.

Vì vậy, tôi nghĩ điều quan trọng hơn là phải phát triển nội tại. Tôi muốn làm một việc đủ thử thách để bản thân không còn quá bận tâm đến những gì người khác nói về mình. Và tôi chọn đi học. Sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ, nhà trường ngỏ lời mời tôi cộng tác và tham gia công tác giảng dạy.

Nhưng danh hiệu hoa hậu đi kèm với sự chú ý lớn. Nhìn lại, chị có từng cảm thấy mình đã phải “trả giá” cho danh xưng đó?

- Tôi không cảm thấy mình phải “trả giá” điều gì. Đến bây giờ, tôi vẫn rất biết ơn ban tổ chức và danh hiệu này. Nếu không có cuộc thi, có lẽ tôi sẽ không bao giờ dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Ngày trước tôi khá nhút nhát, nên cuộc thi đến đúng thời điểm khi tôi vừa tốt nghiệp đại học và trở thành cơ hội để tôi được va chạm nhiều hơn.

Rõ ràng nhờ danh hiệu này mà mọi người bắt đầu biết đến tôi. Sau đó, theo thời gian, tôi cũng nhận được sự quan tâm và yêu mến từ khán giả. Vì vậy, đến bây giờ tôi không hối tiếc điều gì cả.

Thời điểm đó, làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội khá gay gắt. Đã bao giờ chị cảm thấy mình bị đối xử thiếu công bằng?

- Nếu nhìn lại, thời điểm tôi đăng quang cũng là lúc truyền thông bắt đầu quan tâm rất nhiều đến các cuộc thi sắc đẹp. Nếu đặt mình vào vị trí của một người xem trên mạng xã hội, chỉ nhìn qua vài bức hình được chia sẻ, tôi nghĩ việc mọi người có những phản ứng gay gắt cũng là điều dễ hiểu.

Thậm chí nếu chỉ nhìn qua hình ảnh, chính tôi cũng có thể cảm thấy bản thân hơi lạ so với tiêu chuẩn sắc đẹp mà mọi người thường hình dung về một hoa hậu. Vì vậy, tôi nghĩ đó là phản ứng khá bình thường.

Thời điểm đó, khoảng 99% những người bình luận trên mạng đều chưa từng gặp tôi ngoài đời. Nếu là những người từng tiếp xúc trực tiếp với mình mà vẫn có những nhận xét như vậy thì có lẽ tôi sẽ buồn hơn. Còn khi một bức hình được chia sẻ rộng rãi, mọi người đều có quyền bày tỏ quan điểm cá nhân, nên tôi cũng không nghĩ đó là điều không công bằng.

Đã bao giờ chị tự hỏi, nếu năm đó không bước vào cuộc thi hoa hậu, cuộc sống của mình có khi lại... bình yên hơn?

- Đến bây giờ, tôi thấy cuộc sống của mình cũng đã bình lặng và yên ổn rồi. Vì vậy, tôi nghĩ có lẽ giai đoạn đó chỉ là một thời điểm không may mắn trong cuộc đời mình. Tôi thường nhìn mọi chuyện theo hướng tích cực. Nếu những điều đó không xảy ra ở tuổi trẻ, có thể nó cũng sẽ đến ở một thời điểm nào đó sau này.

Nhiều người nhìn vào đó như một điều tồi tệ, nhưng với tôi, đến hiện tại đó lại giống như một cơ hội. Nhờ những trải nghiệm đó mà tôi có cơ hội bước ra ngoài xã hội sớm hơn, tiếp xúc với nhiều điều hơn và thay đổi rất nhiều trong cách suy nghĩ của mình. Vì vậy, tôi vẫn tôn trọng những gì đã xảy ra.

Vậy khi nào chị thật sự cảm thấy mình đã “đi qua giông bão”?

- Sau khi thi quốc tế trở về, tôi bắt đầu cảm thấy mọi thứ với mình đã đủ. Tôi đã có danh hiệu trong nước và cũng đã tham gia đấu trường quốc tế. Vì vậy, dù mọi người có nói gì thêm, tôi cũng cảm thấy mình đã đạt được điều mình muốn.

Sau đó, tôi dành thời gian hoàn thành luận văn thạc sĩ và tốt nghiệp. Khi mình có những mục tiêu cụ thể, tôi gần như không còn thời gian để bận tâm quá nhiều đến việc mọi người nói gì về mình, dù là tích cực hay tiêu cực. Có lẽ khoảng năm 2019-2020, tôi cảm nhận rõ cuộc sống của mình bắt đầu bình lặng trở lại.

"Tôi từng khá tự ti về nụ cười của mình"

Từ hình ảnh một hoa hậu bước vào giảng đường, chị bắt đầu công việc giảng dạy như thế nào?

- Thời điểm đó tôi có rất nhiều băn khoăn, thậm chí là không tự tin. Lúc ấy tôi mới 24 tuổi, là một giảng viên khá trẻ và bản thân hiểu rất rõ những điểm còn hạn chế. Ví dụ như lúc đó tôi vẫn khá nhát trong giao tiếp, đặc biệt là khi nói chuyện trước đám đông. Vì vậy, ngoài những điều kiện cần như bằng cấp hay học vị, tôi vẫn cảm thấy mình chưa thật sự sẵn sàng.

Nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định thử thách bản thân và xem đó như một bước tiến trong hành trình nghề nghiệp của mình.

Đến hiện tại, tôi nhận ra công việc giảng dạy thực sự phù hợp với mình, dù đó không phải là ước mơ từ nhỏ. Tôi đã dạy khoảng 6 năm, chứng kiến nhiều lứa sinh viên tốt nghiệp. Mỗi lần tham dự lễ tốt nghiệp của các bạn, tôi đều cảm thấy rất tự hào. Đó là cảm xúc rất đặc biệt của một người làm nghề giáo.

Đến bây giờ, phần lớn thời gian và tâm sức của tôi đều dành cho công việc giảng dạy. Đây gần như là công việc toàn thời gian của tôi.

Lê Âu Ngân Anh được bổ nhiệm giữ chức phó trưởng khoa Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn tại Đại học Hoa Sen, TPHCM (Ảnh: Facebook nhân vật).

Hình ảnh “hoa hậu đứng lớp” đôi khi vẫn khiến nhiều người tò mò. Chị đã làm gì để khẳng định mình trong môi trường học thuật?

- Khi bước vào môi trường học thuật, tôi luôn cố gắng giữ sự rạch ròi. Trong không gian của trường, tôi không mong mọi người gọi mình là hoa hậu. Dĩ nhiên, để nhận diện thì đôi khi các đồng nghiệp vẫn gọi vui tôi là “hoa hậu giảng viên”. Nhưng với bản thân tôi, khi bước vào trường thì câu chuyện không phải là một "hoa hậu đi dạy”. Tôi mong mình được nhìn nhận nhiều hơn ở góc độ chuyên môn.

Sau nhiều năm, hình ảnh Lê Âu Ngân Anh trong mắt công chúng đã thay đổi khá nhiều so với cô gái 22 tuổi trước đây. Theo chị, điều gì tạo nên sự thay đổi đó?

- Trước đây đã có một khoảng thời gian tôi cố gắng chứng minh bản thân bằng những thay đổi bên ngoài, từ cách trang điểm, trang phục cho đến hình ảnh xuất hiện trước công chúng. Tôi hy vọng khi mình thay đổi thì mọi người cũng sẽ nhìn mình khác đi.

Nhưng thực tế, để thay đổi suy nghĩ của mọi người không phải là chuyện có thể xảy ra trong vài tháng. Vì vậy, tôi nghĩ mình cần cho mọi người thời gian và cũng cho bản thân thời gian để xây dựng những giá trị thật.

Hồi trước tôi từng khá tự ti về nụ cười của mình. Khi cười sẽ có những nếp gấp ở gò má, mà người ta thường gọi là "râu mèo", nên tôi nghĩ nó không đẹp. Vì vậy trong nhiều bức hình trước đây, tôi thường chỉ cười mỉm hoặc cười gượng.

Còn bây giờ, khi mình không còn quá lo lắng về chuyện đẹp hay xấu nữa, mình trở nên thoải mái hơn khi thể hiện cảm xúc. Khi mình tự nhiên hơn, mọi người cũng cảm nhận được điều đó và nhìn nhận mình khác đi.

So với thời điểm mới đăng quang, nhiều người cho rằng nhan sắc của chị hiện tại thăng hạng rõ rệt. Chị lý giải sự thay đổi đó như thế nào?

- Là phụ nữ, lại là người được công chúng biết đến, nên mỗi lần xuất hiện mình cần có sự chuẩn bị nhất định. Với tôi, điều quan trọng nhất vẫn là phong thái và sự chỉn chu trong cách xuất hiện. Còn về nhan sắc thì phụ nữ ai cũng cần chăm sóc bản thân, ví dụ như chăm sóc da hay giữ dáng. Tuy nhiên, từ trước đến nay tôi không thay đổi quá nhiều về ngoại hình.

Điều khác biệt lớn nhất có lẽ là tâm lý. Khi mình thoải mái và tự tin hơn trước ống kính, mọi thứ cũng trở nên tự nhiên hơn. Mọi người vẫn hay nói “tâm sinh tướng”. Tôi không dám khẳng định điều đó đúng với bản thân, nhưng rõ ràng khi tâm lý thoải mái thì mình trước mọi người, thần thái cũng sẽ khác.

Ngoài ra, sau khi kết hôn và có cuộc sống hôn nhân khá viên mãn, nhiều người cũng nói rằng năng lượng của tôi tích cực hơn.

Hôn nhân bên chồng biên tập viên

Người ta thường nói “đủ nắng hoa sẽ nở”. Sự xuất hiện của người bạn đời có phải là “ánh nắng” giúp chị bước sang một giai đoạn nhẹ nhàng hơn trong cuộc sống?

- Tôi nghĩ là có và ảnh hưởng khá nhiều. Chồng tôi là người khiến tôi cảm thấy thoải mái và tự tin hơn khi xuất hiện trước ống kính hay trước đám đông. Bản thân tôi là người khá cầu toàn, lại từng trải qua giai đoạn bị bàn luận rất nhiều về nhan sắc, nên đôi khi cũng dễ bị áp lực.

Nhưng anh ấy thường nói rằng những điều đó thật ra không phải vấn đề quá lớn. Nếu mình cứ bận tâm, mình sẽ tiêu tốn rất nhiều năng lượng cho những điều không thật sự quan trọng.

Anh luôn khuyên tôi nên dành năng lượng đó cho những việc có ý nghĩa hơn, cho công việc và cho cuộc sống của mình. Có lẽ vì vậy mà sau này tôi cũng trở nên thoải mái và nhẹ nhàng hơn trong suy nghĩ.

Trên truyền hình, chồng chị - anh Phan Tô Ny - thường xuất hiện với hình ảnh khá chỉn chu và kỷ luật. Còn trong đời sống gia đình, anh ấy là người thế nào?

- Khi ở nhà, anh rất thoải mái. Về nhà, anh gần như gác lại hết những áp lực liên quan đến công việc. Không phải là trở thành một con người hoàn toàn khác, nhưng anh sẽ gần gũi và giản dị hơn rất nhiều.

Mọi người có thể thấy điều đó qua những video mà hai bố con thường đăng cùng nhau. Ngoài công việc, anh luôn ưu tiên dành thời gian cho gia đình, cho vợ và con.

Anh từng nói rằng khi bước qua cánh cửa nhà, những áp lực trong công việc sẽ được để lại ở bên ngoài. Anh không muốn gia đình, đặc biệt là vợ con, phải cùng mình mang những áp lực đó. Vì vậy khi ở nhà, anh chỉ muốn tận hưởng trọn vẹn thời gian bên gia đình.

Khoảnh khắc nào khiến chị cảm thấy mình đã chọn đúng người để đồng hành lâu dài?

- Vợ chồng tôi mới kết hôn được khoảng 3 năm nhưng điều khiến tôi trân trọng nhất ở anh là cách anh ưu tiên gia đình. Với nhiều người đàn ông, sau công việc họ sẽ có nhiều thú vui khác như chơi thể thao, chơi game hay gặp gỡ bạn bè. Còn với anh, sau công việc thì anh thường dành thời gian cho gia đình.

Có những ngày anh rất bận và biết là sẽ phải làm việc cả ngày, nhưng anh vẫn tranh thủ về nhà một chút vào buổi trưa. Dù quãng đường khá xa, anh vẫn về khoảng 15-30 phút để gặp vợ con, ôm con một chút rồi lại đi làm tiếp. Những điều nhỏ như vậy lại là điều khiến tôi trân trọng nhất.

Việc trở thành một người mẹ đã thay đổi Lê Âu Ngân Anh như thế nào?

- Từ khi có bé TiNo, tôi cảm thấy mình có trách nhiệm lớn hơn rất nhiều. Khi đã có con, mình tự nhiên sẽ lo nghĩ nhiều hơn và nhìn cuộc sống theo một cách khác. Con cũng giúp mình rèn luyện sự kiên nhẫn. Dù tôi may mắn có sự hỗ trợ từ gia đình hai bên và chồng, nhưng việc chăm sóc một em bé vẫn có rất nhiều công việc không tên.

Sinh con là một chuyện, nhưng nuôi dạy con lại là một hành trình khác. Hiện tại TiNo đã 2 tuổi, bắt đầu biết nói và thể hiện quan điểm của mình. Bé cũng bước vào giai đoạn “khủng hoảng tuổi lên hai”, đôi khi có những phản ứng khá mạnh với bố mẹ. Lúc đó mình phải học cách hiểu tâm lý của con nhiều hơn, tìm những phương pháp phù hợp để vừa là người bạn đồng hành với con, vừa giúp con hiểu đúng sai.

Cảm ơn Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh đã dành thời gian chia sẻ!