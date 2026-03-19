“Em gái màn ảnh” của Quỳnh Kool: Sắc vóc gợi cảm, phụ mẹ bán quán bún

Bộ phim Bước chân vào đời phát sóng khung giờ vàng trên VTV3 đang nhận được sự quan tâm của khán giả, nhờ câu chuyện giàu cảm xúc về hành trình người trẻ vào đời với những lựa chọn, vấp váp. Họ không chỉ phải nghĩ cách sinh tồn mà còn phải học cách làm người giữa một xã hội đầy thị phi, cạm bẫy và khắc nghiệt.

Bên cạnh dàn diễn viên quen thuộc, sự xuất hiện của Ngọc Thủy trong vai Trang - cô em gái xinh đẹp, thông minh và đầy tham vọng của Thương (Quỳnh Kool) - cũng trở thành tâm điểm chú ý.

Nói thêm về vai diễn của mình trong Bước chân vào đời, Ngọc Thủy cho biết, Trang là một cô gái khá thẳng thắn, cá tính và không ngại chiến đấu để bảo vệ quan điểm của mình.

"Nhưng ngoài những khía cạnh đó, Trang còn là người sống tình cảm, có sự yếu đuối bên trong - điều mà tôi nghĩ khán giả sẽ dần cảm nhận rõ hơn khi theo dõi nhân vật", cô chia sẻ.

Ngọc Thủy bày tỏ rằng, cô cảm thấy rất vui khi vai Trang nhận được sự quan tâm của khán giả. Ban đầu, nữ diễn viên trẻ cũng khá hồi hộp vì không biết mọi người sẽ đón nhận nhân vật này như thế nào, nhưng khi biết khán giả theo dõi, chia sẻ và dành lời khen với Trang, cô cảm thấy mọi cố gắng của mình đã được ghi nhận.

Ngọc Thủy tâm sự: "Với tôi, đó không chỉ là niềm vui mà còn là động lực lớn để tiếp tục hoàn thiện bản thân trong những vai diễn tiếp theo. Tôi cũng luôn trân trọng mọi ý kiến đóng góp của khán giả, bởi nhờ đó, mình có thêm cơ hội học hỏi và tiến bộ mỗi ngày".

Nữ diễn viên cho hay, bản thân có một số điểm tương đồng với Trang, đặc biệt là sự rõ ràng trong suy nghĩ và thái độ sẵn sàng lên tiếng khi cần thiết. Dù vậy, Ngọc Thủy thừa nhận, ngoài đời cô nhẹ nhàng hơn và thường chọn cách xử lý mềm mỏng để giữ hòa khí.

"Điểm khác biệt lớn nhất chính là Trang khá bộc trực và phản ứng nhanh, còn tôi thường suy nghĩ kỹ hơn trước khi nói hay làm điều gì đó. Nhưng có lẽ chính những điểm giống và khác ấy lại giúp tôi hiểu và thể hiện nhân vật một cách chân thật nhất.

Tôi là người sống khá giản dị, thích những khoảng thời gian được ở một mình. Bản thân cũng thường suy nghĩ quá mức trước mọi chuyện, nhưng luôn cố gắng giữ năng lượng tích cực và không để cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng đến người khác", cô bộc bạch.

Chia sẻ thêm về hoàn cảnh gia đình, Ngọc Thủy tiết lộ rằng, bố mẹ ly hôn nên cô cũng quen với việc tự lập và phụ giúp gia đình từ sớm.

"Khoảng vài năm nay, mẹ và dượng mở quán bún nên những lúc không đi quay, tôi vẫn ra quán bún để bưng bê, rửa bát, làm những việc nhỏ để san sẻ với mẹ. Có thể hoàn cảnh như vậy khiến tôi trưởng thành sớm hơn các bạn đồng trang lứa một chút.

Song, tôi không xem đó là thiệt thòi mà là điều giúp mình mạnh mẽ hơn, biết cố gắng và trân trọng những gì đang có. Những trải nghiệm ấy cũng dạy tôi sự kiên nhẫn, chăm chỉ và giúp việc diễn xuất trở nên chân thật hơn, nhất là với những vai gần gũi như Trang", nữ diễn viên Gen Z nói.

Ngọc Thủy (SN 2001, quê Gia Lâm, Hà Nội) hiện công tác tại Nhà hát Tuổi Trẻ. Trước phim Bước chân vào đời, Ngọc Thủy đã góp mặt trong nhiều dự án truyền hình và sân khấu. Cô từng vào vai bạn gái của chàng lính trẻ trong Cuộc chiến không giới tuyến, nhân vật Mỹ trong Sao Kim bắn tim sao Hỏa (VTV3), Giang ở Những nàng thơ của bố, Nguyệt Những ngôi sao lấp lánh (QPVN), cùng vai Bày trong phim tài liệu thời chiến C915 của Đài Truyền hình Thái Nguyên.

Trên sân khấu, nữ diễn viên từng tham gia vở Antigone (đạo diễn, NSƯT Bùi Như Lai) hay Bến nước thời gian tại Nhà hát Tuổi Trẻ.

Không chỉ ghi dấu ấn qua các vai diễn, ngoài đời, Ngọc Thủy còn gây chú ý bởi nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp và thân hình gợi cảm với số đo 3 vòng 86-68-90cm.

Nữ diễn viên cho biết, bản thân không quá áp lực phải theo một chuẩn nào cả, chỉ cố gắng giữ cơ thể cân đối và khỏe mạnh. Về chăm sóc da, cô cho biết do da thiên dầu nên luôn ưu tiên làm sạch kỹ, cấp ẩm đầy đủ và đặc biệt chú trọng chống nắng mỗi ngày.

Trên trang cá nhân, Ngọc Thủy thường chia sẻ những bộ ảnh thời trang mang phong cách năng động, phóng khoáng. Theo cô, đó là cách để thử sức và thể hiện sự tự tin của bản thân.

“Tôi nghĩ Gen Z khá cởi mở trong việc thể hiện cá tính nên cũng không ngại thử những hình ảnh gợi cảm, trẻ trung. Nhưng ngoài đời, tôi lại hướng nội hơn mọi người nghĩ”, nữ diễn viên chia sẻ.

Ngọc Thủy cho biết thêm, cô không đóng khung mình trong một phong cách cố định. Đời thường, nữ diễn viên ưa chuộng sự đơn giản, thoải mái, nhẹ nhàng và nữ tính.

Tuy nhiên, khi chụp hình hoặc xuất hiện trước công chúng, cô sẵn sàng thử nghiệm những phong cách cá tính, có điểm nhấn, thậm chí nóng bỏng, quyến rũ hơn để làm mới hình ảnh.

Ngọc Thủy bày tỏ: "Với tôi, thời trang là cách để mình kể câu chuyện về bản thân, nên tôi luôn muốn thử nghiệm nhiều màu sắc khác nhau để xem mình phù hợp với điều gì nhất".

Ảnh: Nhân vật cung cấp