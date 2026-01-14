Trưng bày nhiều tài liệu quý chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Ngày 14/1, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch cùng Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam đã khai mạc chuỗi hoạt động chính trị - văn hóa đặc biệt hướng tới Đại hội XIV của Đảng và kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga (1950-2026).

Bà Lê Thị Phượng, Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, phát biểu khai mạc (Ảnh: Ban tổ chức).

Phát biểu khai mạc, bà Lê Thị Phượng, Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, cho biết chuỗi hoạt động nhằm tôn vinh vai trò vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời là người đặt nền móng xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Cùng quan điểm đó, ông Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch - nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, đánh dấu bước phát triển mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiếp tục khẳng định khát vọng phát triển, ý chí tự cường dân tộc và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động, Khu Di tích Phủ Chủ tịch tổ chức lễ tiếp nhận 30 ảnh tư liệu quý do Đại sứ quán Liên bang Nga trao tặng. Các tư liệu phản ánh sinh động mối quan hệ giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Nga và tiến trình phát triển quan hệ ngoại giao hai nước.

Lễ tiếp nhận tư liệu ảnh từ Đại sứ quán Liên bang Nga (Ảnh: Ban tổ chức).

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cũng bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn sâu sắc tới Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam đã dành sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ và đặc biệt là trao tặng những bức ảnh tư liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Nga và quá trình hình thành, phát triển mối quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga.

Những tư liệu này không chỉ có giá trị lịch sử đặc biệt mà còn là minh chứng sinh động cho tình cảm hữu nghị thủy chung, gắn bó giữa nhân dân hai nước; đồng thời góp phần làm phong phú thêm nguồn tư liệu quý giá tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch.

Trong chuỗi hoạt động có triển lãm Đảng Cộng sản Việt Nam rực rỡ trang sử vàng khái quát chặng đường 95 năm xây dựng và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức 13 kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc. Mỗi kỳ là một dấu mốc lịch sử quan trọng, tổng kết thắng lợi, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra đường lối phù hợp với yêu cầu cách mạng trong từng giai đoạn.

Triển lãm giới thiệu 280 hình ảnh, tư liệu tiêu biểu, gồm 3 phần: Phần 1 khẳng định vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong việc tiếp thu, truyền bá chủ nghĩa Marx-Lenin, sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phần 2 giới thiệu 13 kỳ Đại hội với những chủ trương, quyết sách đúng đắn, phản ánh sức mạnh đoàn kết của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Phần 3 hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, nhấn mạnh ý nghĩa của công tác chuẩn bị và sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn xã hội.

Không gian trưng bày của triển lãm thu hút nhiều đại biểu tham quan (Ảnh: Hoàng Lân).

Triển lãm Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Nga có ý nghĩa kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga.

Triển lãm ảnh Khoảnh khắc đẹp trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch giới thiệu 50 tác phẩm ảnh nghệ thuật tái hiện không gian sống và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1954-1969. Mỗi bức ảnh là một lát cắt thời gian, thể hiện vẻ đẹp giản dị mà sâu sắc của nơi ở và làm việc của Người.

Thông qua chuỗi hoạt động, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm giáo dục di sản sống, nơi kết nối lịch sử - hiện tại - tương lai, lan tỏa bền bỉ các giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh trong đời sống xã hội đương đại.