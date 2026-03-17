"Gái quê" Lê Phương tuổi 41: Lột xác táo bạo, gây sốt với cảnh nóng

Gần đây, diễn viên Lê Phương bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý của khán giả sau khi phim truyền hình Vì mẹ anh phán chia tay lên sóng.

Trích đoạn gây sốt của Lê Phương và Quốc Huy trong phim mới (Video: Vieon).

Trong phim, Lê Phương đóng Phương Khánh, có "tình một đêm" cùng bác sĩ Đức An (Quốc Huy đóng), sau đó mối quan hệ hai người nảy sinh nhiều tình huống hài hước. Đoạn cắt trong phim với câu thoại "bận công việc hay bận đồ" của nhân vật Phương Khánh trở thành xu hướng trên mạng xã hội, được nhiều khán giả và nghệ sĩ hưởng ứng.

Người hâm mộ ấn tượng trước màn thay đổi hình tượng táo bạo của Lê Phương. Trước đây, cô thường gắn với hình tượng "gái quê" hiền lành, nhưng lần này lại đảm nhận một vai diễn mạnh mẽ, quyến rũ.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Lê Phương cho biết, nhân vật Phương Khánh là vai diễn táo bạo nhất từ trước đến nay của cô. Khi thử thách bản thân trong màu sắc mới, cô khá hồi hộp, không biết người hâm mộ sẽ đón nhận thế nào. Sau 2 tập phim lên sóng với những phản ứng tích cực từ người xem, Lê Phương vô cùng hạnh phúc.

"Trước đây tôi thường được nhớ đến với những nhân vật nhiều nội tâm, nhiều nước mắt, nên khi thử một màu sắc cá tính và chủ động hơn, bản thân tôi cũng khá hồi hộp. May mắn là khán giả vẫn dành cho tôi sự yêu thương. Điều đó khiến tôi cảm thấy rất biết ơn và cũng có thêm động lực để tiếp tục thử sức với những dạng nhân vật khác nhau", Lê Phương nói.

Theo Lê Phương, nhân vật Phương Khánh là mẫu phụ nữ có học thức, cá tính mạnh, gu thẩm mỹ cao và gia thế giàu có. Nhân vật này có chút lả lơi, thích trêu chọc đàn ông, từng đổ vỡ tình cảm trong quá khứ nên không muốn bị ràng buộc trong tình yêu. Chuyện tình Phương Khánh - Đức An trong phim mang đến thông điệp về tình yêu của những người trưởng thành.

Bên cạnh câu thoại "thả thính" gây sốt, nhân vật Phương Khánh cũng được chú ý bởi cảnh nóng bên nhân vật Đức An. Lê Phương hé lộ, khi đọc kịch bản và biết có những tình huống thân mật nóng bỏng, cô không vội thông báo cho ông xã. "Tôi muốn thử thách bản thân, làm mới cảm xúc trong hành trình làm nghề. Tôi rất hạnh phúc vì được ông xã hiểu và tôn trọng công việc", Lê Phương nói.

Để thể hiện trọn vẹn nhân vật, bên cạnh việc đầu tư tâm lý, diễn xuất, Lê Phương và ê-kíp còn trao đổi kỹ lưỡng về trang phục, kiểu tóc, hình tượng. "Khánh là một nhiếp ảnh gia tự do, từng sống ở nước ngoài, là một người phụ nữ tự tin, biết mình muốn gì nên phong cách của cô ấy phải thể hiện được sự phóng khoáng, hiện đại và độc lập.

Có thể nói đây là lần đầu tiên trên màn ảnh, hình ảnh của tôi trở nên cá tính và sang trọng như thế. Hầu như mỗi ngày tôi đều trao đổi với đội ngũ chuyên gia phong cách, phục trang của phim. Tôi rất hạnh phúc khi được đầu tư cho mỗi vai diễn, cần sắm sửa gì thêm cho nhân vật tôi đều sẵn sàng", Lê Phương nói với phóng viên.

Nữ diễn viên chia sẻ thêm, thời trang của nhân vật Phương Khánh thiên về thiết kế hiện đại, thanh lịch nhưng có nét cá tính. Cô nhuộm tóc đỏ nâu, uốn gợn sóng, kết hợp thêm phụ kiện, tông trang điểm sắc nét để tôn khí chất mạnh mẽ, vẻ giàu có của nhân vật. Tuy nhiên, Lê Phương nhấn mạnh sự lột xác về vai diễn mới không chỉ ở ngoại hình, mà ở cách cô chú trọng thể hiện năng lượng của người phụ nữ tự tin, chủ động.

"Khi ngoại hình thay đổi sẽ phần nào giúp khán giả cảm thấy thú vị hơn với vai diễn. Tôi nghĩ, sự "lột xác" không chỉ nằm ở trang phục hay kiểu tóc, mà còn ở năng lượng nhân vật. Nhân vật không bi lụy, không chịu đựng, mà chủ động với cuộc sống và tình yêu của mình", Lê Phương nhấn mạnh.

Ở tuổi 41, Lê Phương được khen ngợi về nhan sắc ngày càng lên hương sau khi giảm cân. Cô từng chạm mốc 82kg sau khi sinh bé thứ 2 vào năm 2019. Những năm qua, Lê Phương tích cực tập luyện, nỗ lực hoàn thiện vóc dáng. Từ 2024 đến nay, cô giảm từ 60kg xuống còn 51kg.

Đời thường, Lê Phương cũng thay đổi gu ăn mặc, từ nữ tính, đằm thắm sang phong cách trẻ trung, hiện đại hơn.

Nhờ sở hữu vóc dáng gọn gàng, nữ diễn viên tự tin lựa chọn nhiều bộ cánh khoe đường cong gợi cảm.

Đầu tháng 1, bài đăng khoe mặt mộc không son phấn của Lê Phương được nhiều khán giả chú ý. Diễn viên nói bước qua tuổi 40, để giữ được làn da mộc mướt mịn rất vất vả vì tính chất công việc đòi hỏi cô thường xuyên trang điểm. Người đẹp chú trọng nuôi dưỡng làn da, đi ngủ sớm, uống nhiều nước và sử dụng mỹ phẩm phù hợp.

Lê Phương cũng từng cho biết, bí quyết chăm sóc sắc đẹp bên cạnh việc trau chuốt làn da, mái tóc, cân nặng còn là giữ gìn tinh thần lạc quan, biết yêu thương chính bản thân mình. Tổ ấm viên mãn bên chồng và các con cũng là nguồn động viên tinh thần lớn giúp Lê Phương cảm nhận trọn vẹn hạnh phúc ở tuổi 41.

Lê Phương sinh năm 1985, từng đóng các phim: Gạo nếp gạo tẻ, Thương con cá rô đồng, Giông tố cuộc đời, Ký túc xá, Nước mắt chảy ngược... Cô cũng góp mặt trong các phim điện ảnh như: Vong nhi, Sáng đèn... Cô kết hôn cùng ông xã kém 7 tuổi - ca sĩ Trung Kiên - vào năm 2017. Nữ diễn viên hiện có cuộc sống hôn nhân viên mãn, con cái ngoan ngoãn và kinh tế ổn định.

