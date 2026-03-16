Hiền Thục làm mẹ đơn thân 24 năm, muốn con gái cho tiền vào viện dưỡng lão

Ở tuổi 45, bên cạnh sự nghiệp kéo dài hơn hai thập kỷ, Hiền Thục vẫn được khán giả nhắc đến với hình ảnh trẻ trung, rạng rỡ theo thời gian. Những khoảnh khắc đời thường được nữ ca sĩ chia sẻ trên mạng xã hội thường nhận nhiều lời khen về nhan sắc và vóc dáng.

Sở hữu vẻ ngoài tươi trẻ, Hiền Thục thường chọn phong cách thời trang năng động, thoải mái. Cô không ngại thử những trang phục như áo croptop hay váy ngắn khoe vòng eo thon và đôi chân dài. Theo nữ ca sĩ, việc chăm chút ngoại hình không chỉ tốt cho bản thân mà còn là cách thể hiện sự tôn trọng với khán giả.

Hiền Thục cho biết, mỗi ngày cô dành khoảng 3-4 tiếng để chăm sóc da, tập thể dục và giữ gìn vóc dáng. Ngoài ra, nữ ca sĩ cho rằng bí quyết quan trọng nhất để duy trì vẻ ngoài tươi trẻ chính là giữ tinh thần lạc quan, yêu đời.

Hiền Thục từng tiết lộ cô luôn cố gắng duy trì cân nặng ở mức khoảng 45kg. Nữ ca sĩ theo đuổi chế độ ăn uống cân bằng, không nhịn ăn hay ăn kiêng khắt khe. “Tôi ăn tất cả món mình thích nhưng ăn ít. Một trong những bí quyết để duy trì vóc dáng và vẻ ngoài tươi tắn là những giai đoạn ăn chay trường để thanh lọc cơ thể, thường kéo dài từ 1 đến 3 tháng”, cô chia sẻ.

Hiền Thục dành nhiều thời gian cho những sở thích cá nhân như du lịch, khám phá nhiều địa điểm mới. Ở tuổi 45, nữ ca sĩ vẫn giữ hình ảnh tràn đầy năng lượng và tận hưởng nhịp sống theo cách riêng.

Khá kín tiếng về đời sống cá nhân, nhiều năm qua Hiền Thục được khán giả biết đến với vai trò mẹ đơn thân của con gái Gia Bảo, hiện 24 tuổi. Nữ ca sĩ cho biết cô không cảm thấy cô đơn mà ngược lại luôn tận hưởng cuộc sống vui vẻ. Khi nói về chuyện tình cảm, Hiền Thục thừa nhận có những người đến với mình nhưng để tìm được một người đồng hành lâu dài không phải điều dễ dàng.

Chia sẻ về con gái, Hiền Thục cho biết hai mẹ con có mối quan hệ thân thiết như bạn bè. “Mỗi tối con đều sang phòng hỏi han mẹ, có hôm tôi buồn ngủ phải đuổi con về phòng”, cô kể.

Nữ ca sĩ cũng nhìn lại quãng thời gian làm mẹ ở tuổi 22. Theo Hiền Thục, ở thời điểm đó, việc sinh con sớm từng khiến cô đối mặt với nhiều định kiến. “Ngày xưa tôi thấy rất khó khăn, nhưng bây giờ lại thấy mình may mắn. Sinh con khi còn trẻ giúp khoảng cách tuổi tác giữa hai mẹ con không quá xa, dễ chia sẻ và đồng cảm với nhau hơn”, cô chia sẻ trong cuộc trò chuyện với MC Nguyên Khang.

Hiền Thục nấu ăn không giỏi nhưng con gái Gia Bảo lại rất khéo léo trong chuyện bếp núc. Mỗi khi mẹ thích món gì, Gia Bảo đều có thể vào bếp chuẩn bị. “Đó là lợi thế của một người mẹ sinh con sớm”, nữ ca sĩ nói.

Hiện con gái Hiền Thục theo học ngành thiết kế thời trang và thỉnh thoảng còn thiết kế trang phục cho mẹ. Theo lời nữ ca sĩ, Gia Bảo có nhiều nét giống mình nhưng không điệu đà hay nhẹ nhàng như mẹ, thích nghe nhạc, chơi đàn và đặc biệt yêu thích dòng nhạc cổ điển.

Hiền Thục nói cô không đặt áp lực con cái phải chăm sóc mình khi về già. “Tôi từng nói với con rằng hãy học giỏi, đi làm và kiếm thật nhiều tiền. Nhưng khi mẹ già, hãy cho mẹ tiền để vào viện dưỡng lão 5 sao (cười)”, cô nói. Với nữ ca sĩ, điều quan trọng là không muốn trở thành gánh nặng cho con gái và luôn giữ tinh thần tự do, vui vẻ trong cuộc sống.

Bên cạnh con gái, Hiền Thục còn có một chú chó tên Bờm gắn bó với mình hơn 10 năm. Nữ ca sĩ xem thú cưng như một người bạn thân thiết, luôn ở bên chia sẻ những cung bậc cảm xúc trong cuộc sống.

Trên hành trình nghệ thuật, hơn 25 năm theo đuổi ca hát, Hiền Thục vẫn bền bỉ trong lòng khán giả. Dù không quá ồn ào như một số đồng nghiệp cùng thời, cô vẫn đều đặn đi hát, thực hiện các dự án âm nhạc và duy trì lượng khán giả trung thành.

Nhắc đến ca khúc để lại dấu ấn sâu đậm nhất trong sự nghiệp, Hiền Thục không ngần ngại chọn Nhật ký của mẹ. Bài hát từng giúp tên tuổi cô ghi dấu trong lòng nhiều thế hệ khán giả.

“Khán giả của tôi, từ khoảng gần 3 tuổi đến hơn 80 tuổi đều nghe ca khúc này. Ai trong đời cũng có bố mẹ và rồi sẽ trở thành bố mẹ của những đứa trẻ khác. Vì vậy, tôi nghĩ mình có thể sống thêm 200 năm nữa nếu vẫn là chủ nhân của Nhật ký của mẹ”, cô nói vui.

Ngoài âm nhạc, Hiền Thục còn dành thời gian cho đam mê viết lách và từng ra mắt sách. Theo nữ ca sĩ, việc viết giúp cô giải tỏa cảm xúc, thư giãn và tìm thấy niềm vui trong cuộc sống.

