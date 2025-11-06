Kể chuyện về những chiến sĩ biệt động tinh nhuệ đến công chúng Nga

Vừa qua, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga phối hợp cùng Thư viện Quân đội tổ chức Lễ ra mắt bản dịch tiếng Nga cuốn sách Đặc công, biệt động Sài Gòn - tinh nhuệ và táo bạo của tác giả Nguyễn Quang Chánh.

Cuốn sách là lời tri ân sâu sắc các chiến sĩ biệt động tinh nhuệ, đồng thời góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị Việt Nam và Liên bang Nga thông qua những trang sách chân thực và giàu cảm xúc.

Cuốn sách “Đặc công, biệt động Sài Gòn - tinh nhuệ và táo bạo” bản tiếng Nga (Ảnh: Hồng Anh).

Sự kiện ra mắt sách nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 108 năm Cách mạng tháng Mười Nga, 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga và 75 năm thành lập Hội Hữu nghị Việt - Nga.

Buổi lễ ra mắt có sự tham dự của ông Trần Vũ Bình, con trai của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Lai và bà Vũ Minh Nghĩa (bí danh Chính Nghĩa), nữ chiến sĩ biệt động Sài Gòn.

Đại diện Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam, Trung tâm văn hóa và khoa học Nga tại Hà Nội, Thư viện Quân đội, các nhà nghiên cứu - dịch thuật cùng đông đảo bạn đọc yêu mến mảng sách lịch sử - ký ức chiến tranh cũng đã tới tham dự.

Chia sẻ tại buổi lễ, nhà báo Nguyễn Đăng Phát, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Hữu nghị Việt - Nga, cho biết, bạn đọc Nga, trong đó có nhiều người trẻ rất quan tâm đến những cuốn sách giới thiệu về cuộc kháng chiến của Việt Nam cũng như những anh hùng, chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu giành độc lập tự do cho đất nước.

Việc phát hành những cuốn sách bằng tiếng Nga giúp công chúng Nga thêm hiểu biết đất nước, nhân dân và quân đội Việt Nam, lan tỏa giá trị văn hóa, lịch sử, bản lĩnh của Việt Nam và góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.

Cuốn sách tái hiện sinh động bản lĩnh và tinh thần quả cảm của các chiến sĩ đặc công, biệt động Sài Gòn qua những chiến công mưu trí, những quyết định táo bạo, cùng chiều sâu nhân văn trong từng số phận con người.

Tác phẩm được dịch từ nguyên bản tiếng Việt sang tiếng Nga, bảo đảm trung thành nội dung, đồng thời chú giải bối cảnh lịch sử giúp bạn đọc Nga dễ tiếp cận. Bản dịch ra tiếng Nga từ bản gốc tiếng Việt do dịch giả Vladimir Serbin và biên tập viên văn học Ida Andreeva thực hiện.

Tác giả Nguyễn Quang Chánh (áo trắng) giao lưu cùng các nhân chứng (Ảnh: Hồng Anh).

Tác giả Nguyễn Quang Chánh cho biết, đằng sau cuốn sách thể hiện bản lĩnh, tài mưu trí, sự anh dũng của chiến sĩ biệt động Sài Gòn là những câu chuyện mang đậm tình người, những câu chuyện rất đời thường nhưng khiến độc giả thêm khâm phục các chiến sĩ quả cảm.

Có nhiều năm học tập, sinh sống và làm việc tại Liên bang Nga, tác giả Nguyễn Quang Chánh hiểu ngôn ngữ, tâm lý và thị hiếu bạn đọc xứ sở Bạch Dương. Sự am tường ấy giúp ông lựa chọn chất liệu, cấu trúc câu chuyện và ngôn ngữ kể phù hợp, đưa độc giả Nga đến gần hơn với các trang sử đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam.

Tác giả khẳng định mong muốn tiếp tục dùng sách như một “nhịp cầu” để bạn bè Nga hiểu sâu thêm về những hy sinh thầm lặng, những hành động anh hùng vì độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc.