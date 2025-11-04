Vợ rapper Kanye West lại gây tranh cãi với mốt "không nội y"

Mới đây, Bianca bị bắt gặp diện bodysuit (bộ đồ ôm sát) xanh lam bó sát cơ thể, không mặc nội y, kết hợp với quần giữ ấm, tất và giày cao gót cùng tông màu. Bộ trang phục xuyên thấu của cô nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Sau một thời gian ăn mặc kín đáo, Bianca dường như quay lại với phong cách gợi cảm quen thuộc. Cô thường xuyên theo đuổi mốt “không nội y”, ưa chuộng những bộ đồ có chất liệu co giãn ôm sát và thiết kế cắt xẻ mạnh tay.

Đôi khi, người đẹp còn chọn các chất liệu lạ như nylon, kẹo tan chảy hay thậm chí là gối để tạo điểm nhấn thời trang.

Bianca gây chú ý với bộ đồ ôm sát và không mặc nội y khi xuống phố (Ảnh: Media).

Phong cách phô diễn hình thể nơi công cộng của Bianca khiến cô nhiều lần bị so sánh với Kim Kardashian - vợ cũ của Kanye West.

Tháng 2 vừa qua, Bianca và Kanye West từng gây tranh cãi lớn khi cô gần như khỏa thân trên thảm đỏ Grammy 2025. Trong khi Kanye liên tục lên tiếng bảo vệ vợ, Bianca vẫn giữ im lặng trước làn sóng chỉ trích.

Sau lễ trao giải Grammy 2025, Kanye lên mạng xã hội khen ngợi vợ anh thông minh, táo bạo và quyến rũ. Anh cũng hạnh phúc khi vợ trở thành nhân vật được tìm kiếm nhiều trên Google suốt thời gian qua.

Theo thống kê của Google Metrics, từ khóa "trang phục của Bianca Censori" có tới 5 triệu lượt tìm kiếm ngay trong ngày diễn ra lễ trao giải Grammy 2025, đánh bại cả từ khóa "người thắng Grammy".

Bianca mặc gây sốc tại lễ trao giải Grammy 2025 (Ảnh: Getty Images).

Một số nguồn tin cho biết, Kanye đã yêu cầu vợ cởi áo khoác và tạo dáng tại sự kiện, khiến mối quan hệ cả hai sau đó căng thẳng, có thời điểm đứng bên bờ tan vỡ.

Tuy nhiên, cặp đôi được cho là đã làm lành và quay lại sống chung vào mùa hè. Bianca hiện tiếp tục đồng hành cùng Kanye trong các dự án nghệ thuật và thời trang.

Trước khi trở thành vợ của rapper đình đám, Bianca Censori là một kiến trúc sư người Australia ít được biết đến. Cô sinh ra tại Melbourne (Australia) trong một gia đình khá giả, từng theo học trường tư danh tiếng Carey Baptist Grammar và tốt nghiệp ngành Kiến trúc tại Đại học Melbourne.

Sau khi lấy bằng thạc sĩ vào năm 2020, Bianca gia nhập công ty Yeezy của Kanye West với vai trò kiến trúc sư. Cô từng kinh doanh trang sức và được bạn bè nhận xét là “xinh đẹp, thông minh, yêu thời trang”.

Vợ của Kanye West thường xuyên gây tranh cãi vì gu thời trang và hành xử nơi công cộng (Ảnh: News).

Tháng 1/2023, người đẹp chính thức kết hôn với rapper hơn cô 18 tuổi, Kanye West. Từ đó, cô nhanh chóng trở thành gương mặt gây tranh cãi của truyền thông phương Tây vì phong cách ăn mặc phản cảm và hành động táo bạo.

Mẹ của Bianca từng bày tỏ sự lo lắng dành cho con gái và cho rằng, cô bị Kanye West thao túng tâm lý. Nhiều người cũng nhận xét, Bianca như trở thành con người khác từ khi gắn bó với Kanye.

Mỹ nhân 30 tuổi đi lại như rô-bốt, hiếm khi nở nụ cười, ánh mắt vô hồn mỗi khi sánh đôi cùng chồng. Theo Dailymail, một số người bạn cũ nói họ không còn liên lạc được với Bianca kể từ ngày cô lấy chồng.

Những bộ trang phục xuống phố của Bianca Censori liên tục bị đánh giá vượt quá giới hạn thẩm mỹ và có thể vi phạm quy định pháp luật tại Mỹ.

Vợ của Kanye West sắp ra mắt thương hiệu thời trang riêng mang tên mình (Ảnh: Instagram).

Tháng 6 vừa rồi, một số chuyên gia nhận định, Bianca có nguy cơ đối mặt với án phạt hành chính hoặc hình sự nếu bị xác định vi phạm tội “phơi bày thân thể khiêu dâm nơi công cộng”.

Cụ thể, theo Bộ luật Hình sự bang California (Mỹ), hành vi “phơi bày thân thể trái phép” được định nghĩa là: “Một người phơi bày bộ phận cơ thể trần trụi hoặc vùng nhạy cảm trước công chúng, gây khó chịu hoặc xúc phạm cho người khác”.

Bộ luật cũng quy định, nếu hành động này được thực hiện một cách có chủ ý, người vi phạm có thể bị xử lý hình sự. Dù vậy, nữ kiến trúc sư 30 tuổi vẫn im lặng trước mọi chỉ trích và tiếp tục khẳng định cá tính riêng.

Gần đây, Bianca Censori được cho là đang chuẩn bị ra mắt thương hiệu thời trang riêng mang tên Bianca, dự kiến trình làng trong thời gian tới. Hiện, cô có kỳ nghỉ ngắn cùng gia đình tại Melbourne.