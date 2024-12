Jang Nara: Ngoại hình trẻ trung, sự nghiệp rực rỡ, hôn nhân viên mãn

Jang Nara (SN 1981) xuất thân từ một gia đình làm nghệ thuật. Nhờ vẻ ngoài xinh đẹp và ngọt ngào, nữ diễn viên sớm nhận được nhiều lời mời đóng phim và quảng cáo khi còn học trung học. Sau khi tốt nghiệp trung học, Jang Nara mới bắt đầu sự nghiệp trong làng giải trí.

Cô chính thức gia nhập làng giải trí Hàn Quốc từ năm 2000 với tư cách ca sĩ. Sau đó, cô lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất và dần tỏa sáng với loạt phim ăn khách như: Cô gái thông minh, Công chúa bướng bỉnh, Chuyện tình nàng hề...

Jang Nara là nữ diễn viên thế hệ 8X nổi tiếng của màn ảnh Hàn Quốc (Ảnh: Weibo).

Đặc biệt bộ phim truyền hình Cô gái thông minh với tỷ suất bạn xem đài lên tới 42,6% đã nhanh chóng đưa Jang Nara thành sao hạng A tại thị trường châu Á.

Ngay năm sau đó, Jang Nara mở rộng sự nghiệp diễn xuất sang Trung Quốc. Cô được khán giả Trung Quốc yêu mến và là ngôi sao nước ngoài duy nhất tham gia vào ca khúc chủ đề của Olympic Bắc Kinh.

Theo số liệu năm 2018, cát-xê của cô cho mỗi tập phim ở Trung Quốc dao động từ 300.000-400.000 NDT (tương đương 1-1,4 tỷ đồng), cao hơn nhiều so với các diễn viên khác ở Hàn Quốc.

Mỗi hợp đồng quảng cáo cũng mang lại cho Jang Nara khoảng 200-300 triệu won (4-6 tỷ đồng). Bên cạnh đó, cô có thu nhập từ việc hát và các hoạt động âm nhạc khác.

Theo Naver, sau hơn 20 năm hoạt động diễn xuất, Jang Nara vẫn là cái tên nhận nhiều sự chú ý của khán giả. Những năm gần đây, Jang Nara vẫn duy trì sức hút qua các phim: Cặp đôi vượt thời gian, Hoàng hậu cuối cùng, Vị khách VIP, Bất động sản trừ tà...

Mới đây, nữ diễn viên đã giành giải Daesang (giải thưởng vàng) đầu tiên sau 23 năm tham gia diễn xuất. Ngôi sao 43 tuổi nhận được sự yêu thích của công chúng nhờ màn thể hiện xuất sắc trong phim Good Partner (Cộng sự hoàn hảo).

Tháng 12 này, Jang Nara giành giải Daesang tại lễ trao giải của đài SBS (Ảnh: SBS).

Theo Naver, Jang Nara đã vượt qua các đối thủ nặng ký như Ji Sung với bộ phim Connection, Park Shin Hye với tác phẩm The Judge From Hell hay Kim Nam Gil trong The Fiery Priest 2... để giành chiến thắng.

Trong Good Partner, Jang Nara vào vai Cha Eun Kyung, nữ luật sư tài giỏi có 17 năm kinh nghiệm xử lý các vụ ly hôn. Bạn diễn của cô là Nam Ji Hyun, vào vai Han Yu Ri, một nữ luật sư mới vào nghề được Cha Eun Kyung tin tưởng giao cho giải quyết vụ ly hôn giữa cô và người chồng ngoại tình.

Trong quá trình phát sóng, Good Partner nhận được sự đánh giá cao từ khán giả, tỷ suất người xem liên tục tăng và đạt mức cao nhất là 20,1%, duy trì vị trí đầu tiên trong cùng khung giờ. Bộ phim lần nữa chứng minh ngôi vị "nữ hoàng rating (tỷ suất xem đài) của màn ảnh Hàn Quốc" của Jang Nara.

Giải thưởng Daesang của Jang Nara không chỉ khiến khán giả Hàn Quốc xúc động mà còn nhận được sự chú ý của công chúng Trung Quốc. Các từ khóa "Jang Nara nhận giải Daesang", "Jang Nara giành được giải thưởng diễn xuất" liên tục trở thành từ khóa nóng trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc) với hơn 30 triệu lượt tương tác.

Đứng trên sân khấu nhận thưởng, Jang Nara nghẹn ngào chia sẻ: "Tôi không dám tin nên tôi không biết phải nói gì. Tôi tin rằng, mọi sự kiện bất ngờ trong cuộc đời tôi đều xảy ra ở SBS. Cảm ơn vì trong Good Partner, tôi đã có thể gặp gỡ những người đồng hành tốt, đúng như tiêu đề bộ phim. Nhờ thế, tôi có thể chạm vào giải thưởng này. Tôi thật sự biết ơn mọi người".

Bên cạnh đó, Jang Nara không quên nhắc tới Nam Ji Hyun, bạn diễn của cô trong phim, những người thân và đặc biệt là người bạn đời luôn âm thầm hỗ trợ cô trong công việc.

Jang Nara sở hữu ngoại hình trẻ trung ấn tượng ở tuổi 43 (Ảnh: Sina).

Với việc nhận được giải Daesang diễn xuất, Jang Nara trở thành nghệ sĩ duy nhất của Hàn Quốc thắng giải Daesang ở cả mảng truyền hình và âm nhạc. Năm 2002, cô từng được vinh danh tại Giải thưởng Âm nhạc KBS và MBC với tư cách ca sĩ cùng ca khúc đình đám Sweet Dream.

Ở tuổi 43, Jang Nara có cuộc hôn nhân kín tiếng nhưng viên mãn. Năm 2022, nữ diễn viên tuyên bố kết hôn với một nhân viên hậu trường. Hai người gặp nhau lần đầu vào năm 2019, khi hợp tác ở phim Vị khách VIP.

Jang Nara và chồng hẹn hò bí mật trong 2 năm trước khi tiến tới hôn nhân. Từ khi lập gia đình, nữ diễn viên chưa từng hé lộ hình ảnh về chồng.

Khi được hỏi về cuộc sống hôn nhân với chồng kém 6 tuổi, nữ diễn viên nói: "Nhờ mai mối của đài SBS, chúng tôi đã gặp nhau, yêu nhau và kết hôn. Cả hai đều hài hước nên cuộc sống rất hợp nhau và dễ chịu. Tôi tin rằng mình đang chung sống với người bạn thân và hiểu mình nhất".

Nói về điều đặc biệt ở chồng, Jang Nara cho hay, anh không thích chụp ảnh cho vợ dù có năng khiếu chụp hình. Thói quen này được anh duy trì từ khi họ yêu nhau đến khi kết hôn.

Jang Nara thừa nhận cô cảm thấy bối rối khi đứng trước ống kính của chồng dù bản thân có nhiều kinh nghiệm diễn xuất. "Anh ấy hành xử rất chuyên nghiệp nên tôi vẫn có thể tập trung cho bộ phim của mình", cô kể.

Mỹ nhân 43 tuổi lựa chọn lập gia đình khi không còn trẻ. Cô cho hay, dù chồng kém tuổi, anh ấy rất chu đáo, tình cảm và biết quan tâm đến mọi người xung quanh.

Sau khi lập gia đình, Jang Nara dành thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc tổ ấm nhỏ. Sau khoảng một năm tận hưởng cuộc sống hôn nhân, cô mới trở lại đóng phim.

Trên trang cá nhân, Jang Nara thường xuyên cập nhật hình ảnh về cuộc sống hàng ngày, thể hiện lối sống lành mạnh và tích cực. Cô yêu thích việc cắm hoa và đi chơi cùng thú cưng.

Năm 2022, Jang Nara kết hôn với một đồng nghiệp kém 6 tuổi (Ảnh: Naver).

Dù đã 43 tuổi, Jang Nara vẫn giữ được dáng vóc nhỏ nhắn, gương mặt trẻ trung, làn da căng mịn và đôi mắt trong sáng. Khi được hỏi về bí quyết duy trì vẻ ngoài, cô chia sẻ: "Tôi không có bí quyết gì ngoài ăn rất nhiều".

Nhiều người nhận xét rằng ở tuổi U50, Jang Nara có một cuộc sống trong mơ và vẻ ngoài trẻ trung đáng ngưỡng mộ. Tinh thần tích cực là một trong những yếu tố giúp cô luôn duy trì phong độ của "mỹ nhân không tuổi".

Không chỉ xinh đẹp, thành đạt và được nhiều người ngưỡng mộ, Jang Nara còn tích cực với các hoạt động từ thiện.

Tính đến năm 2020, cô đã đóng góp cho các hoạt động từ thiện lên tới hơn 13 tỷ won (hơn 240 tỷ đồng). Khi được hỏi về số tiền từ thiện, Jang Nara khiêm tốn trả lời: "Đây không phải tiền của tôi, đây là tiền tôi kiếm được nhờ người hâm mộ".