Jang Nara hé lộ thiệp cưới, công bố ngày lên xe hoa

Theo thông tin trên thiệp cưới, Jang Nara sẽ tổ chức hôn lễ vào 18 giờ ngày 26/6 tại Seocho-gu, Seoul, Hàn Quốc. Cô dự định tổ chức hôn lễ ngoài trời và không muốn truyền thông tác nghiệp. Nữ diễn viên thiết kế thiệp cưới khá đơn giản với tông màu trắng làm chủ đạo.

Thiệp cưới của Jang Nara được truyền thông Hàn Quốc đăng tải (Ảnh: YTN News).

Trên thiệp cưới, ngoài thông tin về ngày giờ diễn ra lễ cưới, tên của cô dâu và chú rể cũng xuất hiện. Hình vẽ hai bàn tay nắm lấy nhau cùng thông điệp: "Chúng tôi sẽ kết hôn" là điểm nhấn trên tấm thiệp.

Phản hồi trước hình ảnh và thông tin trên thiệp cưới của nữ diễn viên, Rawon Culture - công ty quản lý của Jang Nara cho biết: "Rất khó để chúng tôi xác nhận thông tin liên quan đến ngày làm đám cưới của Jang Nara vì như chúng tôi đã nói, đây là chuyện riêng tư của nghệ sĩ".

Được biết, do ông xã không phải người nổi tiếng nên Jang Nara mong muốn có một hôn lễ riêng tư. Theo một số nguồn tin, chồng sắp cưới của nữ diễn viên là một quay phim, kém cô 6 tuổi. Họ quen nhau khi cùng hợp tác trong dự án VIP mà Jang Nara làm diễn viên chính.

Ngày 3/6, Jang Nara bất ngờ thông báo việc kết hôn ở tuổi 41. Cô nhận được lời chúc phúc của bạn bè và đồng nghiệp. Nữ diễn viên không muốn hé lộ quá nhiều về chồng tương lai hay mối quan hệ giữa hai người. Tuy nhiên, cô cho biết, chồng tương lai là người tử tế, ngọt ngào, chính trực và điều này khiến cô rung động.

"Tôi yêu nụ cười đẹp, sự lương thiện, trái tim nhân hậu, và trên hết là thái độ chân thành, đặt hết tâm huyết vào công việc của anh ấy", nữ diễn viên nói về chồng sắp cưới.

Jang Nara sẽ chia tay cuộc sống độc thân ở tuổi 41 (Ảnh: News).

Rawon Culture - công ty quản lý của Jang Nara cũng yêu cầu người hâm mộ hạn chế suy đoán hay chia sẻ những thông tin không căn cứ về chồng tương lai của nữ diễn viên. Jang Nara cho hay, vợ chồng cô đã có hai năm tìm hiểu trước khi tiến tới hôn nhân.

Dàn khách mời trong hôn lễ của Jang Nara cũng được quan tâm không kém danh tính của chú rể. Một số nguồn tin cho biết, khách mời đám cưới của Jang Nara bao gồm một số bạn diễn của nữ diễn viên như tài tử Park Bo Gum. Anh và Jang Nara từng cộng tác trong dự án Hello Monster vào năm 2015 và tiếp tục duy trì mối quan hệ thân thiết sau khi phim kết thúc.

Dân mạng cho rằng Kim Nam Gil, bạn diễn của Jang Nara trong Oh My Baby cũng có thể là khách mời dự đám cưới. Ngoài ra, những nghệ sĩ khác từng cộng tác với Jang Na Ra như Hà Nhuận Đông, Jang Hyuk... có thể là khách mời trong đám cưới.

Jang Nara sẽ có một hôn lễ riêng tư, không chào đón truyền thông vào ngày 26/6 tới (Ảnh: Naver).

Jang Nara được mệnh danh là "nữ thần không tuổi" của làng giải trí xứ Hàn nhờ dáng vẻ nhỏ nhắn, gương mặt xinh đẹp trẻ trung không vết dấu thời gian. Ngoài vẻ ngoài tươi trẻ, Jang Nara còn có sự nghiệp đáng ngưỡng mộ khi gặt hái thành tích trong cả lĩnh vực ca hát và phim ảnh. Cô cũng là nghệ sĩ Hàn Quốc có sự nghiệp rực rỡ tại thị trường Trung Quốc.

Các dự án gắn liền với tên tuổi của cô gồm Cô gái thông minh, Công chúa bướng bỉnh, Vẻ đẹp trẻ thơ, School 2013, Định mệnh anh yêu em, I Remember You... Tác phẩm nổi bật nhất trong những năm gần đây của nữ thần "hack tuổi" chính là The Last Empress và VIP.

Sau nhiều năm giữ kín chuyện tình cảm, gần đây, cô mới công khai mối quan hệ tình cảm và thông báo kế hoạch kết thúc cuộc sống độc thân ở tuổi 41. Cô từng dính tin đồn hò hẹn với nam diễn viên Tô Hữu Bằng, Kim Nam Gil và Park Bo Gum.