Hot girl Thiên An gửi đơn tố cáo những người vu khống, chà đạp danh dự

Trưa 20/12, hot girl - diễn viên Thiên An đã có bài đăng trên trang Facebook cá nhân, cho biết đã nộp đơn tố cáo các cá nhân, tổ chức vu khống, chà đạp nhân phẩm, danh dự của mình.

"Tất cả những lời tôi nói đều là thật, tôi đã tiến hành gửi vi bằng cũng như các chứng cứ có liên quan để chứng minh sự trong sạch đến Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TPHCM (PA05), Bộ Thông tin và truyền thông, Thanh Tra Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM", Thiên An cho hay.

Thiên An cho biết đã làm việc với cơ quan chức năng để tố cáo những người vu khống mình (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nữ diễn viên còn cho biết những cá nhân, tổ chức trong vụ việc không chỉ tấn công cô mà còn nhắm đến người thân và các cá nhân, đơn vị đang làm việc cùng cô.

Thiên An bức xúc: "Mình chỉ là một người mẹ đơn thân đang làm việc chăm chỉ để kiếm tiền nuôi con. Mình mong được bình yên, không muốn vướng vào những chuyện ồn ào. Tuy nhiên, mình vẫn bị làm phiền bởi những tin đồn vô căn cứ. Đặc biệt từ 2 tuần trở lại đây, thông tin vu khống, cắt ghép, bịa đặt về chuyện mình có quan hệ tình cảm với người có vợ liên tục xuất hiện".

Nữ diễn viên khẳng định bản thân là nạn nhân của vụ dàn dựng nhằm hạ bệ danh dự và cô đang mong chờ sự việc sẽ được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Thiên An cho biết một số cá nhân không chỉ vu khống cô mà còn tác động đến người thân của cô (Ảnh: Facebook nhân vật).

PV Dân trí đã liên hệ với luật sư Trần Minh Cường - người đại diện pháp lý của diễn viên Thiên An.

Luật sư Cường xác nhận sáng 20/12, Thiên An đã cùng với luật sư lập các vi bằng liên quan đến những hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, có dấu hiệu vu khống của các cá nhân, fanpage cũng như việc đăng tải thông tin một chiều từ các trang tin điện tử...

"Cơ quan chức năng bước đầu xem xét để xử lý theo quy định", luật sư Trần Minh Cường nói.