Jack: Từ "hiện tượng nhạc Việt" đến loạt ồn ào, phải tạm dừng hoạt động

Tranh cãi ca từ phản cảm, tuyên bố dừng hoạt động

Trong một sự kiện âm nhạc diễn ra vào tối 16/10 tại Hà Nội, ca sĩ Jack (tên thật là Trịnh Trần Phương Tuấn) trình diễn ca khúc mới với phần lời bị cho là phản cảm, dung tục, điển hình là cụm từ "lào gì cũng t**" gây phản ứng dữ dội.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội sau đó xác nhận chương trình đã được cấp phép, nhưng ca khúc Jack biểu diễn không nằm trong danh mục duyệt nội dung.

Trong khi đó, công ty J97 Promotion - đơn vị quản lý ca sĩ Jack - giải thích rằng ca từ gốc trong bản sáng tác của nam ca sĩ hoàn toàn không có cụm từ phản cảm. Họ cho biết đây là bài hát chưa phát hành, được Jack ngẫu hứng trình diễn như món quà tặng khán giả.

Jack trong đêm nhạc (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ngày 27/10, Cục Nghệ thuật Biểu diễn cùng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) khẳng định, nội dung ca khúc có nhiều yếu tố phản cảm, cần được xử lý nghiêm.

Ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - bác bỏ lý do phía ca sĩ giải thích rằng bài hát chỉ là "ngẫu hứng trình diễn", bởi phần biểu diễn có đội múa phụ họa ăn khớp với tiết tấu, chứng tỏ đã tập luyện trước.

Theo ông, cơ quan chuyên môn phải giảm tốc độ bản ghi, nghe đi nghe lại nhiều lần và nhận thấy bài hát có lời phản cảm, tác động tiêu cực đến giới trẻ.

Tối 29/10, ca sĩ Jack thông báo trên trang cá nhân, cho biết anh đã có buổi làm việc trực tiếp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội. Qua buổi làm việc, nam ca sĩ nói đã nhận thức rõ hơn trách nhiệm của người nổi tiếng, đồng thời gửi lời xin lỗi đến khán giả vì sự việc vừa qua.

"Tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến mọi người vì những ồn ào không mong muốn trong thời gian vừa qua. Tôi xin nhận hoàn toàn trách nhiệm về việc sử dụng ngôn từ gây hiểu lầm trong phần biểu diễn, đã tạo ra nhiều phản ứng trong dư luận", Jack nói.

Jack hoãn liveshow, tuyên bố tạm dừng biểu diễn sau ồn ào (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ngoài ra, nam ca sĩ cũng đăng thông báo tạm dừng mọi hoạt động nghệ thuật trong thời gian tới.

Jack chia sẻ: "Sau những sự việc vừa qua, tôi và ê-kíp đã có thời gian nhìn nhận, đồng thời chủ động làm việc nghiêm túc với các cơ quan quản lý văn hóa. Tôi hiểu rằng đây là thời điểm cần tạm lùi lại để lắng nghe nhiều hơn, hoàn thiện bản thân và chuẩn bị thật tốt cho chặng đường tiếp theo. Vì vậy, tôi xin phép tạm dừng các hoạt động biểu diễn trong thời gian tới".

Sự nghiệp trượt dài sau 2 năm "vụt sáng"

Jack tên thật Trịnh Trần Phương Tuấn, sinh năm 1997 tại Bến Tre (cũ). Anh từng được xem là hiện tượng của nhạc Việt giai đoạn 2019-2020 khi kết hợp với nhà sản xuất âm nhạc K-ICM trong loạt hit Hồng nhan, Bạc phận, Sóng gió, Em gì ơi...

Các ca khúc mang âm hưởng miền Tây, ca từ mộc mạc đạt hàng trăm triệu lượt xem trên YouTube, giúp Jack sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, thậm chí còn được kỳ vọng là đối thủ xứng tầm với Sơn Tùng M-TP.

Cuối năm 2019, Jack và K-ICM được vinh danh với giải thưởng Best New Asian Artist Vietnam (Nghệ sĩ châu Á mới xuất sắc tại Việt Nam) thuộc khuôn khổ Lễ trao giải MAMA.

Thế nhưng, đến năm 2020, bộ đôi này bất ngờ tuyên bố "đường ai nấy đi" sau lùm xùm về bản quyền và công ty quản lý. Cũng từ đây, Jack trượt dài trong những ồn ào, thị phi.

Những ồn ào liên quan đến Jack và Thiên An nhận được sự quan tâm của khán giả (Ảnh: Facebook nhân vật).

Năm 2021, anh vướng bê bối tình cảm khi bị tố "bắt cá nhiều tay" và thiếu trách nhiệm với con gái (con chung với diễn viên Thiên An). Sau đó, Jack viết tâm thư xin lỗi, hứa chịu trách nhiệm với mẹ con Thiên An.

Tuy nhiên, vụ việc khiến sự nghiệp của nam ca sĩ gần như sụp đổ, phải tạm dừng hoạt động trong thời gian dài. Các sản phẩm âm nhạc của Jack sau đó cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, lượt nghe và tương tác giảm đáng kể.

Bê bối tình cảm "không hồi kết"

Đầu năm nay, diễn viên Thiên An gây xôn xao khi đăng bài tố bạn trai cũ, tiết lộ chuyện từng hai lần phá thai và chịu nhiều tổn thương. Bài viết có nội dung chưa được kiểm chứng, hiện đã bị xóa (hoặc gỡ) khỏi trang cá nhân của Thiên An, nhưng sự việc lại một lần nữa khuấy động dư luận.

Đến tháng 5, Jack gửi đơn tố cáo Thiên An vì đăng tải thông tin sai lệch trên mạng. Theo phía nam ca sĩ, cô đã chấm dứt liên lạc và cản trở anh thực hiện quyền làm cha. Jack khẳng định anh nộp đơn ra tòa để xác lập quan hệ cha con và thực hiện trách nhiệm hợp pháp.

Tòa án nhân dân khu vực 2 (TP Thủ Đức cũ, TPHCM) đã thụ lý vụ án. Thiên An gửi bản tự khai, không đồng ý với yêu cầu khởi kiện và đề nghị tòa không hòa giải.

Thiên An từng đóng trong MV của ca sĩ Jack (Ảnh: Chụp màn hình).

Giữa lúc vụ việc gây xôn xao, Jack tổ chức buổi gặp gỡ truyền thông tại TPHCM. Đây là lần đầu tiên anh lộ diện sau thời gian dài im lặng, chia sẻ về những ồn ào đời tư. Anh nói: "Tôi im lặng 4 năm qua vì muốn mọi chuyện lắng xuống, nhưng càng im thì mọi thứ càng tồi tệ. Sự im lặng của tôi khiến gia đình tan nát hết rồi".

Sau đó, mạng xã hội rộ tranh cãi khi buổi họp báo của Jack được giới thiệu là để chia sẻ về dự án mới, song suốt 2 tiếng đồng hồ nam ca sĩ và ê-kíp tập trung chia sẻ về các tranh cãi đời tư, trong khi thời lượng giới thiệu về sản phẩm chỉ vỏn vẹn vài phút.

Jack và mẹ ruột trong buổi gặp truyền thông (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đã xử phạt Công ty J97 Promotion 4 triệu đồng vì tổ chức họp báo có nội dung không đúng với văn bản được chấp thuận.

Có thể thấy, sau 2 năm nổi lên như một "hiện tượng nhạc Việt" và được kỳ vọng là đối thủ của Sơn Tùng M-TP, Jack lại trượt dài trong những ồn ào, tranh cãi. Mỗi lần tái xuất, anh lại kéo theo làn sóng chỉ trích mới.