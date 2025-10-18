Jack bị phản ứng vì câu từ gây tranh cãi trong ca khúc mới

Trong một sự kiện mới đây ở Hà Nội, Jack đã trình diễn một ca khúc mới trên sân khấu.

Trước khi bắt đầu, anh chia sẻ rằng, ca khúc chưa có tên, được viết để trút hết tâm tư, không đặt nặng tính thương mại. Anh cũng gửi lời đến khán giả: "Nếu bài hát không hay, mong mọi người bỏ qua".

Hình ảnh của Jack trong đêm nhạc (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ca khúc có phần giai điệu đậm chất miền Tây, với lời bài hát như: "Mấy đứa không ưa anh ngoài đời làm sao mà dám/Anh hát chơi chơi hơn một kiếp của nó đi làm"... hay "Đưa máy, đưa tay, quay màn hình rồi biên tập tráo/Chuyện thường cơm bữa, có nữa, có nữa/Fan thường kêu anh vì họ lào/Lào gì cũng t**"...

Trên mạng xã hội, đoạn lời ca khúc được nhiều người chia sẻ, bị phản ứng tiêu cực. Khán giả cho rằng, việc sử dụng cách nói ngược của một câu nhạy cảm "lào gì cũng t**" là phản cảm, dung tục, không phù hợp biểu diễn trên sân khấu.

"Sao lời bài hát lại vô văn hóa vậy, giới trẻ bắt chước thì sao?", "Cần cấm ca sĩ biểu diễn những bài hát như này", "Ban tổ chức nên mời Jack xuống sân khấu ngay lập tức..."... là một số bình luận của khán giả sau phần biểu diễn của nam ca sĩ.

Phóng viên Dân trí đã liên hệ với Jack để làm rõ nội dung ca khúc, tuy nhiên chưa nhận được câu trả lời.

Trước đó, vào ngày 6/10, J97 Promotion - công ty quản lý của Jack - đã bị Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM xử phạt 4 triệu đồng vì tổ chức họp báo có nội dung không đúng với nội dung đã được cơ quan quản lý nhà nước về báo chí trả lời chấp thuận.

Để tránh xảy ra các trường hợp tương tự, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đề nghị các tổ chức, cá nhân sau khi được chấp thuận tổ chức họp báo cần tuân thủ đúng nội dung đã thông báo với Sở, đồng thời nghiêm túc thực hiện quy định của Luật Báo chí và các văn bản pháp luật có liên quan.